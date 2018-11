La Segoviana rueda a su cantera en un cómodo triunfo (4-0)

«Diego Gómez tiene que ser el nueve de referencia de la Segoviana»

El técnico de la Segoviana, Manu González, se mostró satisfecho con la actuación de su equipo. «Cuando vienes de perder, y empatar en casa la jornada anterior, tienes que intentar sumar cuanto antes. Hoy se ha visto un equipo más intenso y profundo que la semana pasada». Explicó la decisión de dar la primera titularidad a Diego Gómez. «Le había dicho que aquí o en Soria iba a tener minutos de titular. Me alegro muchísimo por él, tiene que ser el nueve de referencia de la Segoviana en los próximos años». El entrenador explicó el cambio de Anel por sus problemas físicos, que Arribas calentó por iniciativa propia y la polivalencia de De la Mata. «Le puedes poner en cualquier posición». Asier, ya disponible, no entró por el momento en la convocatoria. Tampoco Kike. «Aquí todos tenemos el mismo rol y nadie se puede sentir más importante».

El técnico de la Virgen del Camino, Roberto Carlos Fernández, explicó que planteó una defensa con tres centrales para lograr seguridad pero lamentó un desajuste en el primer gol de un jugador que no juega habitualmente en esa posición. «Sabíamos del potencial que tenía la Segoviana con espacios y así lo han demostrado. El primer tiempo ha estado competido pero contra equipos de esta entidad los pequeños detalles te marcan. Intentamos ganar o competir contra cualquier rival en cualquier campo y me quedo con esa pena de no haber contado con todos y haberlo competido mejor. Los planteamientos antes del partido siempre salen bien, pero el fútbol es así».