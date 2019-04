La Segoviana quiere dar otro paso hacia el título de Liga

Semana tranquila sin sancionados y con las bajas de Rubén y Charly

Venía la Gimnástica Segoviana de una buena racha, con nueve victorias y dos empates en esas primeras once jornadas, sin conocer la derrota... hasta que llegó el partido frente al Numancia B y cayó por el resultado de 3-0. Sin embargo, el técnico de la Gimnástica Segoviana prefiere no hablar de revanchismo. «Tengo ganas de ganar al Numancia B no por una cuestión de revancha, sino porque jugamos en casa y lo necesitamos obviamente. Cada vez van quedando menos partidos y cada pinchazo, cada tropiezo es más importante que a lo mejor al principio de temporada. Si no conseguimos ganar puede ser más importante el tropiezo. Venga quien venga estos jugadores afrontan el partido con la misma mentalidad, con el mismo respeto y vamos a salir a ganar y hacer un buen partido», comentó el técnico Manu González respecto al encuentro del domingo frente al Numancia B.

Aparte de los que están lesionados (Rubén y Charly) y sin sancionados, solo las típicas molestias, como pueda ser las de Asier, que lleva mucho tiempo sin competir y Mika..., la semana se ha desarrollado con normalidad. «Contando con muchos jugadores de la plantilla para elegir que es lo que al final es lo mejor para un entrenador y preparando un partido muy complicado. Manu González espera «un rival valiente, un equipo joven, un equipo atrevido», apuntó sobre su rival.