La Segoviana presenta a Iván Sales y no da aún por cerrada la plantilla Iván Sales, con la camiseta azulgrana, posa junto a Javi Marcos, Christian y Borrego. / Óscar Costa FÚTBOL El club anuncia sus nuevas equipaciones, a la venta a finales de mes, con una versión azulgrana, una blanca y una roja LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Martes, 13 agosto 2019, 21:05

La Gimnástica Segoviana presentó ayer a su nuevo fichaje, el extremo Iván Sales. «Esperemos que nos dé un salto de calidad, nos complete la línea delantera y con él podamos conseguir el ascenso tan ansiado», apuntó su presiente, Agustín Cuenca. La llegada del castellonense, de 25 años, no supone que la plantilla esté cerrada. «Va a depender de la marcha del equipo. Teníamos claro que queríamos hacer una plantilla corta, pero somos conscientes que la Liga es de 21 equipos, que tenemos Copa del Rey y no queremos quemar a los jugadores».

Sales relató su conversación con el técnico gimnástico, Manu González. «Me comentó lo que esperaba de mí si venía, que iba a dar un salto de calidad a la plantilla». Se definió como «jugador de equipo» y esgrimió su polivalencia. «Suelo jugar de extremo derecho pero también me gusta jugar desde el carril izquierdo y meterme por el medio».

Será la primera experiencia en el Grupo VIII para un jugador que vio la eliminación de la Segoviana a manos del Villarrobledo en 'play off'. «Es una pena, yo pensaba que ibais a pasar. Se hizo un buen partido y vi un buen equipo que genera muchas ocasiones de gol y le gusta jugar al fútbol. No tuvieron ese puntito de suerte». Acostumbrado al disgusto de no ascender, resumió su lema: nuevo club, nuevas ilusiones. «Vienes con la motivación renovada. Se deja todo atrás para intentar dar el salto este año».

La presentación tuvo lugar en las instalaciones de la empresa Drylock. El presidente de la Segoviana no detalló la aportación: «Es económica, pero creo que hablar de cifras no viene mucho al caso». El director general de Drylock Segovia, Miguel Ángel González, mantuvo el misterio: «Yo no tengo la idea, si el presidente, que tiene los datos, está interesado...». Ante la duda, el directivo Juan Carlos Remedo remató en tono jocoso: «No digas nada».

Cuenca resaltó la importancia del acuerdo tras la marcha de Burger King –dijo que la nueva aportación es «más o menos igual»– como patrocinador principal. «Nos suponía un grave problema. Gracias a su apoyo podemos traer jugadores de mucha calidad». González subrayó el «privilegio» de colaborar con el club: «Es cierto que es un patrocinio modesto, pero lo más importante es la participación en el proyecto». El acuerdo es, de momento, por una temporada. «Vamos minuto a minuto», explicó el director general.

Renedo detalló los patrocinadores de la camiseta –la tecnológica Teknei, la bodega Severino Sanz, el Ayuntamiento de Segovia y la consultora Taysa–, con una primera equipación más retro; la de portero es rosa, la segunda seguirá siendo blanca y la tercera, roja. Estarán a la venta tras la primera jornada, el 25 de agosto, y no podrá comprarse sin publicidad. «Vamos a recibir críticas, pero la camiseta va como va». Costará 39 euros para los no socios y 37 para los socios.