La Segoviana pierde de vista al líder tras empatar en Aranda (1-1)

González: «El empate no nos valía a ninguno»

El técnico de la Segoviana, Manu González, fue el primero en valorar el resultado. «Al final veníamos con la idea de que el empate no nos valía a ninguno. De todas formas, hemos competido contra un rival de gran nivel. El partido ha sido muy igualado y el empate quizás es el resultado más justo. Estos encuentros desgastan mucho y cuando el físico merma llegan las oportunidades. El árbitro no ha estado tampoco muy afortunado ya que no se ha atrevido a pitar un penalti muy claro con 1-1 en el marcador. Ha sido sobre Gómez, pero como tiene 19 años y ya nos había pitado un penalti a favor antes no se ha atrevido. El colegiado ha sido muy casero en el día de hoy».

Por su parte, el entrenador de la Arandina, Javier Álvarez de los Mozos añadió: «Ha sido un encuentro difícil. Nos hemos puesto por delante y en una jugada aislada nos han metido el gol. Luego el encuentro ha sido un correcalles y cualquiera ha podido meter el segundo gol. La clave ha sido el penalti, es el empate, aunque hemos tenido una ocasión clara para haber hecho el 2-0 unos minutos antes. Mi equipo ha estado bien y estoy satisfecho por el esfuerzo de los jugadores. Triste por el empate, pero hay que seguir peleando. Quedan tres partidos y nueve puntos para seguir optando al título».