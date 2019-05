La Segoviana pierde a Álex Conde hasta el tramo final del 'play off' Conde, en una acción ante La Virgen del Camino, en La Albuera. / Antonio Tanarro FÚTBOL El atacante, un termómetro en la temporada del club, será baja por una lesión de rodilla en un momento decisivo LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Jueves, 2 mayo 2019, 20:33

Pocos jugadores sirven mejor de termómetro a la temporada de la Gimnástica Segoviana que Álex Conde. Brillante en el tramo inicial, fue uno de los grandes artífices del liderato azulgrana, con tardes brillantes ante Ávila o Astorga. Sus problemas físicos derivaron en grandes carencias para el club, que parecía haber recuperado su mejor versión en duelos recientes ante La Virgen del Camino o el Tordesillas. Su entrenador, Manu González, ha informado este jueves que no espera contar con él, al menos, hasta una potencial segunda ronda de 'play off' por un esguince en la rodilla. «La temporada se ha acabado para él. En un hipotético 'play off' podría llegar a las rondas finales. Lo sabemos, contamos con ellos y los que quedamos tenemos que sacar esto adelante».

Es un contratiempo importante para un equipo que trata de llegar lo más entero posible a la fase de ascenso. Por ello, González no arriesgará a Rubén o Agus Alonso el domingo en Burgos ante el Bupolsa. Con al Segoviana tercera a un punto de la Arandina, segunda, y a tres del Zamora, líder, pide acabar «lo más arriba posible» en las tres últimas jornadas. «La Arandina tiene un partido muy complicado en La Granja [este sábado] y espero y deseo, por su bien y por el nuestro, que consigan una victoria».

González puso en valor los 78 puntos de la Segoviana o que tan solo haya perdido un partido a domicilio en la segunda vuelta. Su balance, tras empatar en Zamora y Aranda, es positivo. «Son dos equipos muy fuertes dentro de un 'play off', entre los 15 o 20 mejores [se clasifican 72]. Es cierto que en Zamora no dimos nuestra mejor versión en la primera media hora y eso te puede costar caro, pero acabamos siendo superiores. En Aranda tuvimos ese tiro al palo de Adri y la Arandina no había sufrido tanto el tiempo que lleva sin perder en casa. Estamos al nivel de los mejores y queremos dar ese paso al frente para rematar la faena». El técnico insistió en que quiere que su equipo se parezca más al la valentía del Liverpool en Barcelona que al ritmo pausado del Betis: «Que los jugadores lleguen pronto a portería».

Adrián es otro jugador que marca la forma gimnástica. Desde su lesión, en octubre, le costó volver, pero ahora valora su buen estado de forma para un jugador que necesita de un gran nivel físico para exponer sus virtudes. Comparó las condiciones salariales y de entrenamiento de los dos rivales por el campeonato del grupo VIII y citó el impacto de los problemas laborales de Anel, que trabajará viernes y sábado y es duda para Burgos. «No es que simplemente por estar en la Arandina o Zamora trabajas de mejor manera, eso viene dentro de cada uno. Aunque entrenes por las mañanas tres horas, luego tengas el resto del día libre y tengas sueldos más altos, si luego no te cuidas a nivel personal no vas a tener éxito. Sí que es verdad que las condiciones laborales no son las óptimas, con casos como Anel. Ya no es que te condicione a asistir a entrenamientos, sino que no llegas en plenas facultades físicas. Trabajar ocho horas te lastra, pero al final cuando tienes ilusión todo es más llevadero».

El lateral derecho insiste en la obligación de luchar mientras haya opción matemática. «Al final el grupo es muy competitivo». Valoró el buen tono físico del club en el tramo final de los encuentros en Aranda o Zamora. «Tanto a nivel individual como colectivo, estamos trabajando bien físicamente». El acta arbitral del partido de Aranda no refleja la expulsión de González –solo anota una amonestación por protestar– y no ha sido sancionado.