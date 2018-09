Segoviana y La Granja, en una Tercera División muy desigual Asier, ante la presión del Sporting Uxama, en La Albuera. / Antonio Tanarro FÚTBOL El cuadro azulgrana se consolida en el tren delantero de cinco equipos que arrasan sin paliativos del resto de la categoría LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Martes, 18 septiembre 2018, 12:13

Con cuatro semanas de competición, apenas un diez por ciento del calendario, hay un sentimiento generalizado en el grupo VIII de Tercera División. Muchos entrenadores de la zona baja, testigos privilegiados para valorar cuán lejos están sus equipos de los 'capos' de la categoría, enuncian un mensaje preocupante: la diferencia entre los de arriba y el resto se agudiza. No sorprende qué equipos están en los primeros y últimos puestos, pero sí las diferencias entre una clase y otra cuando se enfrentan.

La Segoviana esgrimiría un comienzo inmaculado de no ser por el empate en el minado campo de la Cebrereña. Su balance en sus dos primeros partidos en casa, ante La Bañeza y el Sporting Uxama, es de 8-0. «Puede parecer que hemos tenido un inicio fácil pero hace dos temporadas estos dos equipos sacaron algo de aquí», contextualizó su técnico, Manu González, en la rueda de prensa del domingo. Bien sea por mérito propio o por demérito ajeno, Facundo apenas se ha visto exigido en acciones a balón parado.

En este casi mes de competición, ya se ha dejado ver cuál es el once tipo de González. Facundo, que solo ha encajado dos tantos, mantiene el puesto, con Adrián y Rubén fijos en los laterales y los tres centrales alternándose. Manu y Asier son el pulmón del centro del campo, con Calleja y Kike o Arribas en las bandas. En ataque, Ivi y Álex Conde parecen ya fijos. La gran aportación táctica del entrenador es la presencia de Asier, que volvió a marcar ante el Uxama en otro nuevo despliegue de llegada y de centrocampista completo. «Nos aporta muchísima calidad a balón parado, sabe jugar, posicionarse y defensivamente creo que ha dado un paso al frente porque es una posición que le exige mucho a nivel defensivo. Tiene un rigor táctico bastante elevado», le felicitó su técnico.

Al otro lado del ring, el entrenador del Uxama, Fran Valero, hacía un diagnóstico que bien firmarían la mitad de técnicos de la categoría. «Este año el grupo va a estar todavía más partido. Hay muchísima más diferencia entre los equipos de arriba y el resto. Yo marcaría cuatro, cinco o seis equipos muy fuertes, que van a estar muy por encima del resto, un pelotón un poco en medio y luego los equipos de la zona baja». Su sensación tiene un refuerzo estadístico. Con la excepción del empate de los gimnásticos en Cebreros, los cinco primeros clasificados -Arandina, Ávila, Segoviana, Cristo Atlético y Zamora- solo se han dejado puntos en enfrentamientos entre ellos.

Ya no es que cumplan el pronóstico del favorito, sino la diferencia. En fútbol la estadística da siempre alguna opción al visitante de cambiar las cosas, como el Uxama ante la Segoviana o La Granja ante el Zamora, pero los resultados son imponentes. El Cristo también suma un parcial de 8-0 en sus dos encuentros como local; la Arandina tampoco ha encajado en su estadio y el Astorga, que ha perdido sus dos partidos a domicilio, tampoco ha dado opciones en casa (6-1 y 3-0). Eso se traduce irremediablemente en que cuando el grande de adelanta, la intensidad del choque se desploma. Y si los pequeños no ven opción de rebelarse, la competición se resiente y los equipos que quieren pelear por el ascenso quizás no afronten la exigencia requerida. Ello no quiere decir que los líderes no merezcan su lugar, especialmente el Ávila, con victorias en el campo del Zamora (2-3) y en el siempre difícil feudo de La Vírgen del Camino (0-3).

Los leoneses serán el próximo rival de La Granja, satisfechos con su punto en casa del Numancia B. Con dos puntos, los granjeños marcan la salvación. Su diferencia de goles explica sus virtudes y defectos. Quitando al Astorga, nadie en la mitad inferior de la tabla ha encajado menos que los segovianos, cinco; pero nadie ha anotado menos, apenas un tanto, cifra que solo iguala el Júpiter. Eso sí, en Soria no tocaba exhibir pólvora sino orden defensivo.

La Granja es un gran ejemplo de esa competición partida, un equipo que ha jugado mejor que los dos puntos que exhibe su casillero. Y ese es el peligro para una plantilla que puede desenvolverse en el furgón intermedio pero podría quedar atrapado en el de cola, máxime si se agranda. El gol será crucial para las siguientes semanas. Los próximos cinco rivales son Virgen (en casa), Tordesillas (fuera), Segoviana (en casa), Bupolsa (fuera) y Bembibre (en casa). Quitando el derbi, son defensas para hacer daño, especialmente en El Hospital. Y ese zurrón de puntos será importante para afrontar con margen el tramo final de la primera vuelta.