La Segoviana fija su prioridad en cerrar el capítulo de las renovaciones Charly, en un partido disputado por la Segoviana frente al Atlético Astorga. / Antonio de Torre El club también tendrá que buscar un central ante la marcha de Charly FERNANDO ARCONADA Segovia Lunes, 8 julio 2019, 18:56

Confirmadas seis renovaciones (Christian, Gómez, Adrián, Ivi, Manu y Javi Marcos), la prioridad de la Gimnástica Segoviana se centra en cerrar precisamente las renovaciones y una vez que esté perfilado, la dirección deportiva trabajará en las incorporaciones que hagan falta. En principio, el punto de mira está en un central (Charly tampoco va a seguir), un portero (de momento solo está Christian tras la marcha de Facundo) y posiblemente también llegue un jugador de banda. Carlos Fernández, Charly, llegó la pasada temporada, junto con Adrián, procedente del Zamora.

El club gimnástico tiene previsto volver al trabajo el próximo lunes 22 de julio y próximamente dará a conocer también su calendario de amistosos durante la pretemporada. De momento (porque se comentó en la asamblea) se sabe que el miércoles 24 se enfrentará en La Albuera al Real Madrid Castilla, equipo que estará dirigido esta temporada por Raúl González Blanco.

Por otra parte, el director deportivo Ramsés, a través de un comunicado en la página web del club, quiso salir en defensa de uno de los directivos del club, Juan Carlos Renedo. «No soy de valorar la opinión de nadie. Por esto, en parte, huyo cuanto puedo de las redes. Trato de respetar cada una, sobre todo cuando se trata de socios y socias de la Sego que expresan su opinión, pero esta vez sí lo voy a hacer porque me ha dolido. Me ha dolido mucho. Juan Carlos Renedo es amigo personal desde hace más de 25 años. Tener amigos así es una verdadera suerte, te lo aseguro. Con su ímpetu, con sus momentos altos y menos altos, con sus ideas, y sobre todo con pasión por lo que hace. También con sus defectos y errores, como todos», apuntó.

«Con veintidós años vinculado a este club puedo decirte que nunca jamás vi a nadie dedicar tanto tiempo al club como a él. Trabajo incansable e impagable. Horas y horas de trabajo altruista que me hacían preguntarme de dónde se podía sacar tanta ilusión y tanto compromiso por algo, cuando llevaba tan poco tiempo vinculado al club. Cuando Agus y yo fuimos a buscarle sabíamos que sería un gran activo, pero no se puede expresar en unas cuantas palabras el giro que ha supuesto para el club su llegada. Siempre lo digo. El mejor fichaje de este vetusto club, al menos desde que yo lo conozco», apuntó en el comunicado.

«En tu mensaje, como socio que entiendo serás, manifiestas que 'el club no depende de ti ni de nadie'... Por un lado me agrada, porque supongo que percibes una estabilidad y una solidez en la actual estructura, pero te pediría que eches la vista atrás. El club sí depende de gente, de su trabajo, y de su esfuerzo desinteresado. Si no, por desgracia, no existiría desde hace unos poquitos años. Guardemos eso en la memoria para que no vuelva a suceder, y para valorar a los que trabajan de verdad por el club, nos caigan mejor o peor, y ser respetuosos con alguien para quién, como para ti (imagino) y para mí, la Sego es ya mucho más que un equipo de fútbol. La Gimnástica actual no puede prescindir de Juan Carlos Renedo, al menos nada sería lo mismo, y si él se abre, incluso públicamente, y transmite su cansancio las veces que lo crea conveniente se merece el mismo respeto que cualquiera, incluso más, porque esas miles de horas que lleva dedicadas al club, esa ilusión y esa pasión con que hace todo es, ahora mismo nuestro motor más importante y, como yo lo veo, también imprescindible. Pido disculpas si algún gimnástico de verdad se ve ofendido por mis palabras, pero veo de justicia apoyar, no a un directivo, sino a un amigo de verdad».