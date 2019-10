La Segoviana espera un rival que «conceda pocas ocasiones» Asier Arranz intenta controlar el balón en presencia de un contrario. / Antonio de Torre El técnico Manu González y Asier Arranz destacan la mejoría defensiva del Palencia Cristo Atlético FERNANDO ARCONADA Segovia Jueves, 3 octubre 2019, 21:58

Terminó la anterior jornada de Liga con dos jugadores tocados (Asier Arranz y Rui) y si todo marcha con normalidad, el técnico de la Segoviana Manu González podrá contar con los dos. Asier Arranz ha ido trabajando al margen y se esperaba que ayer completara el entrenamiento, mientras que en el caso de Rui, más leve, ya ha entrenado con el grupo. Los que no estarán frente al Palencia Cristo Atlético son Rubén e Ivi.

Por eso la intención es la de recuperar el máximo de jugadores, teniendo en cuenta la que se avecina (que no es una serie de televisión), con tres partidos en una semana, el del Palencia, después viaje a Bembibre el miércoles, para cerrar frente a la Arandina. «Necesitamos a todos», añadió el técnico.

Para ganar un día de descanso al calendario, la Segoviana ha adelantado su partido. Entrena este viernes (normalmente suele descansar) y competirá el sábado a las 18:00 horas en La Albuera. Descansará el domingo y la semana que viene prácticamente entrenará todos los días, porque el lunes y el martes habrá que preparar el partido del miércoles y luego ya, el del domingo. «Intentaremos que la gente no sufra mucho con estos partidos, no cargar de muchos minutos, cuidar a los que tienen molestias y aprovechar a los que estén en buen momento y en forma para que nos den ese plus de nivel que necesitamos para afrontar los tres partidos», comentó el técnico.

Sobre el Palencia Cristo Atlético, el técnico de la Segoviana destacó que «es un buen rival; un equipo llamado a estar en los puestos de 'play off'; ha hecho un equipo para ello (destacó la incorporación de Charly, jugador que la pasada temporada estuvo en la Segoviana). Ha mejorado mucho, sobre todo en la parcela defensiva. Intentarán venir a dominar;puede ser un partido parecido al que hicieron en Aranda, por el nivel de los equipos. Espero un rival que conceda pocas ocasiones y nos va a costar generar muchas ocasiones de gol. Lo tenemos analizado; hemos estudiado sus virtudes, sus defectos, ya he lanzando varios mensajes a los jugadores de cómo hay que trabajar y la calidad de estos chicos hará el resto para llevarnos la victoria».

Por su parte, Asier Arranz, que terminó la pasada jornada con molestias físicas, aseguró encontrarse mucho mejor. «Lunes y martes fue un poco descanso, de recuperar a nivel muscular» y su intención era la de «completar las sesiones con normalidad y estar a disposición del entrenador para este partido». Tampoco está preocupado por tener que jugar tres partidos en una semana. «Cambiamos una sesión de entrenamiento por un partido y al final lo que nos gusta a los jugadores es competir», comentó.

Cree que el partido frente al Palencia Cristo Atlético «será complicado, porque como ha dicho el entrenador, al final han hecho cinco o seis refuerzos que han subido la calidad de la plantilla, sobre todo a nivel defensivo, que es donde más le costó el año pasado, porque de medio campo para arriba ya tenía buenos jugadores, por lo que creo que será como todos en esta categoría, un partido complicado, pero creo que el equipo es solvente y eficaz en casa y haciendo un partido como los que venimos haciendo, creo que tenemos muchas posibilidades de llevarnos los tres puntos».

Si por algo destaca Asier Arranz es por su polivalencia, «aunque a mí lo que más me gusta es jugar por dentro, en el medio campo, entro más en contacto con el balón y me siento más protagonismo, pero ha coincidido que hemos tenido problemas en los laterales y me siento útil en cualquier posición. Y esa es la misión, intentar sumar donde me pongan», dijo.