La Segoviana confía en su fortín para doblegar al valiente Churra
FÚTBOL El mejor local en la región deberá ganar pese a la tensión de un marcador incierto (0-0) y la exigencia de su favoritismo
Segovia Domingo, 26 mayo 2019

La Gimnástica Segoviana volvió con una sensación ambivalente de su primer peregrinaje del ascenso a Segunda División B. Lo reconoce su técnico, Manu González tildó de peligroso el 0-0. «Hemos hecho una primera parte importante, que era no perder aquí. Veníamos con la intención de marcar o ganar el partido, y abrir un poco más la eliminatoria. Al final, te vas con buenas sensaciones, has competido bien, lo has podido ganar y te vas a casa, donde simplemente ganando estás clasificado, pero no va a ser fácil». La Albuera, con los mejores números del grupo VIII –50 puntos de 57 posibles– junto al Ruta de la Plata de Zamora, dictará sentencia el sábado a partir de las 19:00 horas en una tarde que promete tensión.

El Churra no sorprendió a nadie en su caja de cerillas con un césped endiablado y puso en valor a su gran compromiso colectivo. Un equipo limitado, pero que no regala nada y venderá cara su piel. «Son un buen equipo, defienden muy bien. Nos van a poner las cosas difíciles y cualquier error, como salir mal al partido, va a complicar mucho el tema. Tenemos que estar muy concienciados de que hemos hecho una primera parte importante pero hay rematarla con nuestra gente en La Albuera», reconoció González.

El entrenador del Churra, Andrés Hernández, subrayó que en cualquier duelo entre ambos equipos, la Segoviana será favorita. «Han jugado muy bien el partido, quitando a los jugadores talentosos y poniendo un centro del campo aguerrido. La Segoviana quería seguir viva, y lo ha conseguido», resumió. Está por ver si González rompe el engranaje de Manu, Juan de la Mata y Domingo. Si opta por sentar al tercero, determinante en el último ascenso, podría apostar por Asier o Quino. Elías, pese a su buena puesta en escena en los últimos partidos, no entró el sábado en la convocatoria y parece menos factible.

Hernández desgranó un partido de menos a más. «Nos ha costado en los primeros 25 minutos. Nos ha afectado el ambiente y la presión, pero después, sobre todo en la segunda parte, el partido ha sido nuestro. No nos han creado casi nada. Estoy muy contento, poco más le puedo pedir a los jugadores». El favorito a ocupar el banquillo del Real Murcia lamentó la lesión de Tolmos, su medio más organizador, que sería una baja clave para la vuelta. Como la de Álex Conde en el bando gimnástico, al que González descartó con su complejo esguince de tobillo. «El chaval se mordía las uñas, y eso que no es un campo de los suyos. Lo está pasando mal pero está evolucionado muy bien. Para la vuelta es imposible, pero en la segunda eliminatoria sí que vamos a poder contar con él».

No contempla otro escenario la Segoviana que no sea avanzar. Pese a su regularidad, solo ha superado tres veces la primera ronda desde 2008, incluyendo el ascenso de 2017 ante el Malagueño tras voltear (4-0) una derrota por 1-0 en la ida. Por medio, derrotas ante Villanovense, Granadilla o Jerez de los Caballeros, en 2016, una que aún escuece en el vestuario azulgrana porque el rival, un conjunto veterano sin grandes alardes, no era precisamente imponente. El guión es parecido a aquella eliminatoria, en la que la Segoviana, que también partía como segunda, sacó un mejor resultado (1-1) en la ida en tierras pacenses.

Un rival peleón que aguantó 115 minutos al Cacereño El Churra no esconde su debilidad en un partido largo de césped natural. Su última derrota (3-0), en abril, llegó en casa del Yeclano, campeón murciano. El cuarto clasificado del grupo XIII llegará sin nada que perder a La Albuera, muy cómodo en su papel de víctima rebelde. El Cacereño, un referente en el grupo extremeño, sudó tinta china el año pasado para apear al Churra en la primera ronda. Tras empatar sin goles en el peliagudo césped murciano, tuvo que jugar la prórroga y clasificarse con un tanto de cabeza a cinco minutos de la tanda de penaltis.

Hernández lamentó su terreno de juego pero sacó músculo al ámbito anímico de una plantilla que cree a ciegas en el proyecto. «El equipo tiene arrestos y, cuando peor están las cosas, compite. En general el equipo me ha gustado, aunque con balón nos ha faltado. Es lo que este campo te permite hacer». Su homónimo gimnástico lamentó la falta de mordiente. «El equipo ha competido, solo nos ha faltado un poquito de fútbol en tres cuartos, que es lo que le comenté a los chicos en el descanso. En campo propio hemos estado bien, pero en campo contrario nos ha faltado intentarlo un pelín más. Desde fuera se ve muy fácil, pero te metes aquí dentro, ves mucha gente alrededor y no hay líneas de pase».

Agus Alonso pide un paso a la afición. «En casa, en principio no tendríamos que tener problemas si jugamos así, pero es un partido de 'play off' y nunca se sabe. También está el factor suerte, que te entren los balones... La afición ha estado toda la temporada yendo a La Albuera y ojalá se llene para ayudarnos».