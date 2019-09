La Segoviana confía en adaptarse al campo y al rival Álex Conde, durante el partido disputado frente al Mirandés B en La Albuera. / Antonio Tanarro El técnico Manu González y su jugador Álex Conde analizan el partido en el complicado campo del Virgen del Camino FERNANDO ARCONADA Segovia Jueves, 5 septiembre 2019, 22:32

CD Virgen del Camino, este sábado (17:30 horas en Los Dominicos), CD La Granja, miércoles 11 a las 20:30 horas en La Albuera y la Gimnástica Segoviana cerrará una de esas semanas intensas en Burgos frente al CD Bupolsa. «A mí me gusta; ojalá pudiésemos estar jugando miércoles-domingo toda la temporada. A mí me encanta ver partidos, ver a mi equipo competir», comentó.

Esta semana ha cambiado los días de entrenamiento. «Entrenamos un día más por esta de circunstancia de tres partidos en una semana; tenemos un poquito menos de descanso, entonces las cargas en los entrenamientos están siendo menores, «todo ello pensando en que el jugador llegue fresco al partido del sábado y que también quedan otros dos partidos que son muy importantes. Hay que intentar sumar el mayor número de puntos en esta semana, de nueve. Cambia la forma de trabajar, pero a mí sí que me gusta jugar miércoles-domingo».

Manu González terminó no solo muy satisfecho del trabajo de Gómez, de Dani Abad... «también de Cristian, de Viti, de Rui... de todos los jugadores. Hay muchos jugadores que también están manteniendo un nivel muy alto durante mucho tiempo y no se les destaca, como por ejemplo Rubén Yubero. Lleva muchas temporadas a un nivel altísimo», apuntó.

Y lo primero es lo primero. «No se adapta ni el rival ni el terreno a las condiciones que más nos gustan a nosotros. El año pasado conseguimos vencer después de muchas temporadas sin hacerlo en cierto modo porque hicimos las cosas que hay que hacer en ese tipo de terrenos de juego y ante ese tipo de rivales. Ellos son muy agresivos en todas las acciones, es una de sus señas de identidad y luego manejan muy bien los tiempos de partido, frenan el ritmo de juego del contrario... Todas las virtudes que tienen las sacan mucho rendimiento así que lo que tenemos que hacer es lo de siempre que jugamos fuera, intentar minimizar al máximo esas virtudes que tienen, potenciar las nuestras, jugar con dos, tres detalles que podamos explotar, que para eso vemos a los rivales y que las cosas salgan y que el acierto y la calidad de nuestros jugadores hagan el resto del trabajo», comentó el técnico del conjunto gimnástico Manu González.

Álex Conde fue sustituido la pasada jornada por un problema en el tobillo. «Estoy bien; sí que es verdad que el tobillo que tuve lesionado la pasada temporada, al forzarlo para llegar al 'play off' se me creó un edema por esa zona y a veces tengo dolor; con un vendaje aguanto bien. El problema es que cada vez que recibo un golpe en esa zona, en vez de mejorar, empeora; pero no es nada grave, con el tiempo se irá quitando. El otro tobillo está más o menos bien. Me lo torcí en el calentamiento, parece un esguince, pero con un vendaje se puede subsanar. Es muy difícil que un jugador juegue sin molestias un partido durante la temporada; siempre vamos a tener alguna de algún tipo», comentó Álex Conde.

Respecto al partido, el jugador gimnástico apuntó que en este grupo «hay una serie de campos que son muy difíciles de jugar fuera de casa (Virgen del Camino, La Bañeza, el año pasado la Cebrereña) que para nuestra forma de jugar no es lo mejor que podemos encontrar, pero el año pasado nos adaptamos bien, sabemos lo que tenemos que hacer».

Y apuntó también que el rival, el CD La Virgen del Camino, «no suele cambiar mucho de jugadores; siempre parece que tiene una buena plantilla porque arriba tiene jugadores de calidad y atrás jugadores que son aguerridos, van muy bien por arriba, van con fuerza al balón... Sabemos que va a ser un partido muy difícil, que ellos basan mucho su juego en el balón parado y ahí no podemos despistarnos porque pueden hacer gol en cualquier acción».