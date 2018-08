La Segoviana cierra su plantilla con el delantero Mika y el medio Elías Mika, a la izquierda, y Elías, en la presentación, este miércoles. / Juan Martín-Gimnástica Segoviana FÚTBOL El ariete jugó el año pasado en Segunda B con el Tudelano y el centrocampista se queda tras una buena pretemporada LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Miércoles, 22 agosto 2018, 21:45

Fiel a la filosofía de los últimos años, la Segoviana aspira a haber fichado una ganga por explotar. El cántabro Miguel Ángel Junco, conocido como Mika, no escondió en su presentación en La Albuera, junto a Elías Hevia, como nuevo jugador azulgrana el dato que tanto martiriza a los delanteros: solo marcó un gol el curso pasado con el Tudelano en Segunda División B. «El año pasado no se dio como quise. Ahora me dan la oportunidad de estar aquí y espero responder con goles. He elegido la Segoviana sobre todo por el interés que ha puesto para que esté aquí». Y se reafirmó: «Soy un delantero con gol».

Su entrenador el curso pasado en el Tudelano, Iñigo Valencia, coincide. «Yo también pienso que tiene gol». Abraham García le preguntó hace unos días por Mika y su valoración fue muy positiva. «Ya le dije que fue una de las decisiones más difíciles de tomar el año pasado. Al final hizo un gol con nosotros pero es un chico que se mueve muy bien dentro del área, muy profesional y trabajador. Se genera muchas situaciones, se desmarca muy bien. Siempre que salía las tenía, en 10 minutos por lo menos hacía una». El cuadro navarro renovó al grueso de la plantilla, solo tenía tres fichas disponibles y no le renovaron. «Pero me costó un montón porque es un chico con muchas posibilidades. En un Tercera y con aspiraciones tiene que funcionar muy bien. Si estuviésemos en una situación más desahogada de fichas, le habría mantenido, y me quedo con la espinita de habérmelo quedado un año más».

El presidente de la Segoviana, Agustín Cuenca, da por cerrada la plantilla y no espera salidas: «Desde hace tiempo veníamos buscando un delantero debido a la lesión de Agus Alonso. No teníamos prisa porque tenemos a Ivi y a Gómez pero creíamos que era importante meter más competencia en esa posición tan importante para el equipo». El club confía en el potencial del jugador y ha aprovechado su disponibilidad en el mercado de fichajes, que cierra el 31 de agosto. «Todavía hay jugadores que están esperando, como era su caso. Ha preferido venir aquí antes de apurar los últimos días porque le ha interesado el proyecto y nosotros encantados de que esté aquí», situó como objetivo de la temporada que arranca el domingo ser campeones del grupo VIII.

Mika, canterano del Racing de Santander que ha militado también en Suiza, la Tercera cántabra o el filial del Huesca, asume el reto. «Espero ayudar a cumplir los objetivos y marcar todos los goles posibles. Me tendré que ganar la confianza del míster igual que el resto». Su éxentrenador garantiza su actitud. «Me gustaría que le saliera buen año en un sitio de peso en Tercera como Segovia porque dentro del vestuario es sensato y discreto. Conmigo no ha tenido demasiados minutos y no es que no haya dado ningún problema, sino que ha sumado siempre. Y eso es una bendición».

La Segoviana ha premiado también la pretemporada del asturiano Elías Hevia, canterano del Oviedo que terminó con nota la temporada pasada en el Unami. Estudiante de Publicidad, sabe venderse. «Cuando me ven, dicen 'qué pequeñín es, no tiene físico' y quería probarme. Juego a uno o dos toques, me gusta bajar a por el balón, recibirlo, combinar mucho. Desde pequeñito me han enseñado a jugar al fútbol con el balón, nada de encerrarse. Tengo buena llegada y me gusta romper; no soy muy rápido pero me considero inteligente en el campo. He caído en el sitio correcto».

Es consciente de la competencia: Manu, Juan de la Mata, Domingo, Quino, Conde o Asier. «Sé que hay gente muy buena y con experiencia pero vengo a jugar y sé que voy a aprender muchísimo este año. Todos vamos a tener nuestros momentos y espero aprovechar. Sé que lo tengo muy complicado, estoy debutando en la categoría, pero me veo capacitado para jugar, si no, seguiría en el Unami disfrutando y curtiéndome. Es una oportunidad muy buena y el cuerpo técnico me ha transmitido que cuentan conmigo. Sé que tengo que ganármelo, que va a haber veces que me lo gane y jueguen otros porque haga falta más físico o juego aéreo. Lo más importante en el fútbol es la confianza».