La Segoviana busca la parte positiva de su primera derrota Manu presiona a un rival del Zamora en el partido disputado en La Albuera. / Antonio Tanaro FÚTBOL Manu subraya que «este club exige ganar cada partido» e incide en el arranque de cada tiempo como aspecto a mejorar LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Jueves, 22 noviembre 2018, 21:41

Se cumplió el vaticinio de Manu González -que las estadísticas despistan- y la Segoviana cayó el sábado en Soria (3-0). «Algún día tenía que llegar. Es cierto que el partido quizás fue peor de lo que podíamos esperar y estas derrotas, si sirven para mejorar y estar alerta en cosas que a lo mejor estábamos haciendo mal y que habían tapado los resultados, bienvenida sea». El técnico ahondó en el aprendizaje de cada partido y espera que esos detalles sirvan para mejorar la versión de sus pupilos de cara a la visita el domingo de la Virgen del Camino a La Albuera. «Cuando ganas, quizás te fijas menos en los errores que en las virtudes. Estamos intentando corregir esos errores que hemos visto esta semana y todos estamos de acuerdo en qué cosas se hicieron mal, cuáles había que corregir y ayer [por el miércoles] el entrenamiento fue fantástico. Espero que lleguemos con un buen tono al partido del domingo».

Su tocayo Manu ejerció como capitán y no matizó las sensaciones del grupo. «Cuando no sacas los resultados que quieres después de una semana dura de trabajo, el ambiente no es todo lo bueno que puede ser, y más en un vestuario exigente como nosotros. Siempre queremos dar lo mejor y eso pasa por los tres puntos. Este club nos obliga a salir cada domingo a ganar». El centrocampista ahondó en que la derrota es siempre un plato desagradable y pide aprender de ello. «Igual que cuando hemos ganado nos ha servido como refuerzo, ahora hay que analizar en qué hemos fallado. Si no supiéramos lo que tenemos que corregir estaríamos dando palos de ciego, pero no es el caso».

En una semana sin accidentes físicos, con Asier incorporado de pleno a la rutina del grupo tras su lesión de rodilla, Domingo apurando su recuperación y Charly entre algodones, el mensaje es asimilar el tropiezo ante el Numancia B con una mentalidad constructiva. Fue el primer partido en que la Segoviana recibía más de dos goles y su segundo encuentro sin marcar. «Lo estamos utilizando de manera positiva, viendo qué aspectos podemos mejorar para encarar el próximo partido de la mejor manera posible». El diagnóstico es claro: hay que salir mejor del vestuario. «Llevamos varios partidos sufriendo al comienzo de cada parte, sabemos que tenemos que mejorar eso porque si la Virgen nos sorprende al principio, y puede hacerlo porque tiene buenos jugadores, no todos los días es fácil remontar un partido. Y de hecho, lo vimos el fin de semana pasado. Corrigiendo esos detalles podemos seguir ahí arriba».

La Segoviana, segunda con 30 puntos, igualada con el Zamora y a dos de la Arandina, está dentro de un emparedado clasificatorio con los seis primeros equipos separados por apenas seis puntos.

«La Federación es la que puede poner el partido a su antojo» Manu González valoró la decisión de la Federación de Castilla y León de Fútbol de mover el encuentro entre Segoviana y Arandina, previsto para el 6 de diciembre en La Albuera, a la semana siguiente al jugar el club burgalés Copa Federación. «La Federación es la que tiene el criterio de poner el partido a su antojo y nosotros no podemos hacer nada. Obviamente, a nivel de club no nos viene bien, porque es mejor jugar en un puente, festivo, y que vengan más aficionados que un día laborable, porque lo tienes que poner más tarde, hará más frío, menos luz y menos aficionados. Estamos para jugar, aseguro que ese día competiremos de la mejor forma posible y esperamos ganar».

Manu valoró muy positivamente la creciente aparición de Juan de la Mata en las alineaciones de la Segoviana, un jugador que sigue su estela como centrocampista organizador de muy amplio recorrido, gran visión táctica y sólido al corte. «A mí, personalmente, me encanta que salgan jugadores de la cantera. Yo pasé por ese momento y hay muchísimos jugadores que van a ayudar mucho al club en los próximos años». El medio no quiso personalizar, pero citó a otros compañeros como Dani Abad o Diego Gómez que también están disfrutando de minutos y pidiendo paso.

Respecto a De la Mata, se mostró encantado formar pareja con él, pues han demostrado ser compatibles en duelos exigentes como la visita del Zamora hace dos semanas. «Cuando te ponen un buen jugador al lado, es muy fácil jugar y te ayuda. Muy contento de poder jugar con él, ha demostrado que tiene capacidad de sobra para jugar en este equipo. Se lo ha ganado desde que empezó a jugar con nosotros; es una buena noticia para él y para el club».