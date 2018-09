La Segoviana brinda su mejor versión ante el Ávila (3-0)

Aunque fuera por una tarde, la Segoviana volvió a vestir La Albuera de Segunda B. Era una doble nostalgia. La inmediata, porque las ganas de ver un equipo de entidad tras el descenso. Y la histórica, el regreso de un Real Ávila con el cartel de líder que se llevó un resultado abultado. Era el primer examen para el proyecto gimnástico, resuelto con el brillo de todas sus novedades del curso. La lata la abrió a envío de Adrián, el centrador referencial, el fichaje llamado a ello, un Mika que aprovechó su primera titularidad y se marchó ovacionado. Y Álex Conde refrendó su etiqueta de jugón con el gesto sublime del día. Con una clasificación que por ahora solo susurra, la Segoviana- tercera, a dos puntos del liderato- dio un golpe sobre la mesa.

3 Gimnástica Segoviana Facundo, Adri, Rubén, Charly, Anel, Manu, Dani Arribas, Asier (Domingo, min. 45), Mika (Ivi, min. 81), Dani Calleja (Dani Abad, min. 66) y Conde. 0 Real Ávila Nauzet, Issa, Josito (Obipo, min. 71), Garretas, Andrés Llorian, Peli, Rubén Ramiro, Sergio Ramos (Raúl, min. 80), Juli (Diego Ortiz, min. 59), Javi Mesa e Iván Vila. GOLES. 1-0 (min. 53) Mika; 2-0 (min. 71) Conde; 3-0 (min. 91) Conde Árbitro Diego Calvo Antolín, asistido por Sergio de los Bueis Villa y César García de la Mata. Amonestó con amarilla a Dani Calleja, Arribas y Domingo por la Segoviana y a Peli por el Ávila.

La importancia del partido quedaba subrayada desde los prolegómenos. Había visitas ilustres como el último entrenador del club, Abraham García -principal valedor de Mika- entre otras personalidades con calado como Chema, el capitán imprescindible de la última década, que recibió el pasillo de sus excompañeros con su hija en los brazos. El Ávila firmó las primeras líneas con una brillante pared en el balcón del área que obligó a salir a Facundo, que instantes después tuvo problemas para asegurar un envío lateral. El aviso exigía respuesta y fue inmediata. Mika, en su intervención inicial, protegió con el cuerpo el contragolpe que había iniciado Conde, abrió con mérito a la banda y subió para cerrar la jugada con un disparo envenenado desde la frontal que se marchó cerca del palo derecho.

Tiene al Ávila jugadores de calidad para hilvanar acciones como los pases interiores de Rubén o la media ruleta de Juli en el control. Y el objetivo inicial estaba claro: Javi Mesa, su incisivo número diez, volcado a la izquierda para testar la solidad defensiva de Adrián. Y aunque la Segoviana dominaba el territorio y visitaba con frecuencia la transitada frontera del área abulense -prueba de ello fue un remate desviado de Arribas- los visitantes no escondían su peligro a la contra, un equipo que despliega con veneno sus fichas.

El derbi tenía que honrar su título y llegaron las primeras tensiones. El descanso, tan cercano como parecía, se hizo una eternidad. Primero, porque la Segoviana generó su mejor ocasión, en una gran jugada de Conde, el mejor del primer tiempo, exhibiendo velocidad y habilidad para escabullirse por la línea de fondo y servir un pase genial de la muerte a Mika, que no supo remachar. Después, porque Asier se lesionó la rodilla en una jugada desafortunada y se marchó apesadumbrado, apoyándose en sus compañeros. Manu González, con el minuto 45 cumplido, no esperó siquiera al descanso para relevarle. Los primeros análisis, a la espera de un examen más exhaustivo, apuntan a un esguince. Y no fue todo. Con el tiempo cumplido, Facundo se resbaló en un saque de puerta y el Ávila estuvo cerca de plantarse con dos jugadores en la cocina gimnástica; la defensa apagó el juego y desvió el pase definitivo.

La lesión de Asier tenía un problema añadido porque obligaba a un cambio más defensivo con la entrada de Domingo. Esa disyuntiva, que parecía una desventaja, pasó en apenas siete minutos a ser una suerte decisiva, lo que tardó en abrir Mika el marcador. El delantero, ansioso por momentos, es un animal de área chica. Supo leer a la perfección uno de esos envíos inmaculados de Adrián al punto de penalti y dirigió el cabezazo con un arco inmaculado que obligaba al portero a vestirse de espectador. Con el marcador a favor, el activo de Domingo subió como la espuma en bolsa.

El Ávila se comportó como equipo grande tras el gol, siempre preparado a replicar la herida, y Facundo se vio obligado a tirar de reflejos con una parada a dos tiempos a Rubén Ramiro. La Segoviana controlaba bien el tempo y rozó el segundo en una jugada rota dentro del área que estuvieron cerca de pescar Calleja y Mika. Era una paz armada, porque la presencia de Javi Mesa en el Ávila era un rompecabezas permanente, un jugador omnipresente que se ganó el respeto de la defensa rival hasta el punto que Arribas le rompió la camiseta en un agarrón y tuvo que terminar el partido con el dorsal 13. Antes de la segunda pausa para hidratarse, los locales acabaron con la incertidumbre. Conde recogió la pelota tras un gran corte de Rubén, oteó el horizonte y puso la pelota en la escuadra tras un extraordinario disparo con la zurda.

Fue una preciosa rúbrica a un duelo esperado que respondió a las expectativas. El Ávila no se venció y murió en área rival buscando, quien sabe, un gol que podría decantar el golaveraje. En ese lenguaje de ida y vuelta, Dani Abad pudo alargar la cuenta pero Nauzet sacó una mano salvadora por abajo. Prueba de gran partido, aquellos en los que da lástima apurar los últimos sorbos. Y Conde vació la copa, recogiendo el balón tras forzar a otra parada brillante del portero y definir a puerta vacía su cuarto gol del curso y una tarde de las memorables.