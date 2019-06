La Segoviana avanza en su camino a la Segunda B Agus Alonso se abaza a su compañero Quino en presencia de Dani Calleja. / Antonio de Torre Dos goles de Agus Alonso y uno de Mika doblegan los ánimos del Churra y sellan el pase a la siguiente ronda FERNANDO ARCONADA Segovia Sábado, 1 junio 2019, 23:46

Todos coincidían antes del partido. El 0-0 era de la ida era un resultado peligroso, pero si la Segoviana era capaz de mantener la solvencia de La Albuera y era capaz de hacer lo que mejor sabe (jugar al fútbol) tenía muchas posibilidades de superar la eliminatoria y dejar en la cuneta a un voluntarioso EMDG Gesa-Churra. Y lo hizo, sobre todo en una primera parte en la que Agus Alonso en dos ocasiones y Mika (no falla el delantero en su cita con el gol) firmaron la bolita que mañana lunes llevará el nombre de la Gimnástica Segoviana en la siguiente eliminatoria. Nada valdría la gloria sin sufrir, rezaba una pancarta. Sufrir, lo que se dice sufrir, no es que sufriera mucho, salvo por el calor.

3 Gimnástica Segoviana Facundo, Adrián, Rubén, Javi Marcos, Anel (Charly, min. 74), Manu, Asier Arranz (Quino, min. 34), Juan de la Mata, Agus Alonso, Dani Calleja (Dani Arribas, min. 71) y Mika. 0 EMDF Gesa-Churra Juanra, Buendía, Sito (Cascales, min. 46), Pablo, Ibán, Raúl, Jaime (Melgar, min. 76), Macanás, Álvaro, Riquelme (Paco, min. 85) y Dani. goles: 1-0, min. 3, Agus Alonso. 2-0, min. 20, Mika y 3-0, min. 40, Agus Alonso.

Si el ambiente era de gala, el equipo que presentó Manu González también, con la ya conocida ausencia de Álex Conde por lesión. La intención del conjunto gimnástico era dominar desde el principio y qué mejor manera que cumplir con los deseos que con un gol cuando apenas se habían disputado tres minutos de partido. Un gol que, en una eliminatoria de 'play off' tiró por tierra todo el planteamiento del conjunto visitante. Apenas había dado tiempo a observar los planes de uno y otro equipo y a que la grada protestara un fuera de juego de Mika; se quedaba solo el delantero gimnástico.

El gol se gestó en una buena combinación de Dani Calleja (gran partido el suyo, con libertad de movimientos y encontrando bien los espacios) con su compañero Mika. El lanzamiento del delantero no lo atrapó el portero Juanra y muy atento, con la caña, como corresponde a un delantero, Agus Alonso ponía el partido muy favorable a la Segoviana. Gran partido también del delantero;no solo por sus goles;también porque mantuvo una interesante lucha con los centrales visitantes. Si esa era la intención de la Gimnástica, mejor escenario no podía tener. El guion estaba saliendo a pedir de boca, aunque el conjunto gimnástico se llevó algún que otro sustillo, fruto de los errores en la salida de balón, lo que dio muestras al menos de carácter y de no venir a La Albuera a tomar el sol, como en un lanzamiento de falta de Álvaro, aunque el balón se marchó a saque de esquina.

En el área del Churra, la Segoviana estuvo a punto de lograr el segundo gol, en otro fallo del meta Juanra, pero un defensor sacó el lanzamiento de Juan de la Mata, que llevaba cianuro. La más clara para los murcianos la tuvo Dani;un despeje fallido dejó solo al atacante del Churra, pero controló mal. No pasó del susto; al menos sirvió para que la Segoviana se diera cuenta de que no estaba todo hecho.

Así que manos a la obra, como los, Manolo, Benito y compañía. El segundo gol fue de manual; en un golpeo en largo de Facundo, prolongación en el salto de un jugador gimnástico (destacaron en esa faceta Juan de la Mata y Agus Alonso) y Mika, atento y listo, aprovechó para batir a Juanra y poner en franquicia la eliminatoria. Se le ponía muy a favor el partido y sobre todo llevó esa tranquilidad siempre necesaria a la grada, aunque daba la impresión de que al Churra se le podía hacer muy largo el partido; muy, muy largo, y también el campo. Poco después, una jugada de dibujos animados levantó los aplausos de la afición y no fue el tercero de milagro para la Segoviana por una cuestión de mala suerte. Y así se llegó a la primera media hora;, pausa por el calor, a hidratarse y atender las instrucciones de rigor de los entrenadores.

Sin embargo, no todo era buenas noticias en la Segoviana. En el minuto 34 caía lesionado Asier Arranz, lo que obligó a Manu González a realizar el cambio dando entrada a Quino, que tuvo su protagonismo en el tercer gol, dando el pase para que Agus Alonso rematara la faena. La Segoviana estaba siendo muy superior; de eso no había duda. Y con ese 3-0 se llegó al descanso.

La segunda parte comenzó con un doble cambio en el Churra. Su técnico Adrián Hernández dio entrada a Cascales y Melgar con la intención al menos de mejorar su imagen, aunque el partido ya estaba más o menos finiquitado. Con el marcador a favor, la Segoviana levantó el pie del acelerador; no era cuestión de arriesgar;también el colegiado, acorde con el partido, bajó el nivel (podía haber pitado un par de penaltis que desde la grada parecían claros). Menos mal que el partido no iba con otro marcador. El guardameta Juanra salvó el cuarto gol a un remate de Agus Alonso y lo más peligroso del Churra fue un lanzamiento de Raúl, fuera, ajustado al poste de la portería de Facundo. Sin mayores contratiempos ni agobios iban pasando los minutos. Controlaba la Gimnástica, incluso con opciones de marcar. Otra de las ovaciones del partido fue para el capitán Anel en el momento de ser sustituido. La eliminatoria ya estaba decidida.