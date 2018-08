La Segoviana arranca la temporada en Briviesca en busca del ascenso Diego Gómez, en un partido de pretemporada ante el Navalcarnero. / Antonio Tanarro FÚTBOL El club, que se ha marcado el objetivo de ganar el grupo VIII, visita a un recién ascendido con bajas en el centro del campo LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Viernes, 24 agosto 2018, 21:16

La ambición es clara: el campeonato del grupo VIII como vía más probable para el ascenso. La región plantea una de las ligas más exigentes de la Tercera División y el objetivo del regreso inmediato, aunque no es sencillo, sí es posible. En lo que va de siglo, de 14 descensos de equipos de clubes de Castilla y León desde Segunda B, solamente cuatro recuperaron la categoría al año siguiente. «Cuando Agustín [presidente de la Segoviana] y Ramsés me ofrecen el puesto, me dicen claramente que el objetivo es quedar campeones de grupo. Es un reto muy complicado pero muy bonito. No voy a esconder las cartas ni jugar al partido a partido. El objetivo está claro desde el principio y lo vamos a pelear. Por eso el club ha hecho un esfuerzo en traer refuerzos de nivel y en que continuasen el máximo de jugadores posibles de la plantilla del año pasado», asume el técnico, Manu González, que debuta esta tarde en partido oficial con la Segoviana en tierras burgalesas ante el Briviesca a las 18:00 horas.

El último equipo que regresó a Segunda B el año siguiente fue el Burgos, que descendió en 2012 junto a la Segoviana. Palencia (2009), Guijuelo (2006) y el Real Ávila (2002) también lo lograron. Los ejemplos recientes son menos halagüeños: Zamora, que descendió en 2015, y Arandina, en 2017, repiten en Tercera. «Llevamos desde el 23 de julio deseando empezar la competición. Los chavales están deseosos de que se empiece a ver la cara que queremos del equipo», explicó González, «muy satisfecho» con la pretemporada. «Hemos jugado y competido contra rivales de entidad [Real Madrid Castilla, Valladolid B o Navalcarnero, de Segunda B] y no se ha visto esa posible diferencia. El equipo está preparado para lo que sea y competir cada día».

Para ser campeones, sumar fuera de casa se plantea imprescindible para un equipo que el año pasado solo ganó dos partidos lejos de su estadio. A Briviesca el club viaja con las bajas de larga duración de Quino -al menos un mes- y Agus Alonso y sin Manu y De la Mata, lesionados. Así que el puesto de centrocampista defensivo está abierto para Asier, Domingo o Elías. «Espero que en La Albuera, ante nuestro público y con este terreno de juego maravilloso, podamos demostrar el poder que tenemos. Pero fuera es importantísimo sumar porque para entrar en 'play off' en este grupo tienes que pasar de 70 o 75 puntos y para eso hay que ganar muchos partidos fuera de casa». La media de puntos del campeón del grupo VIII los últimos cinco años, desde los 91 que sumó la Segoviana en 2017 a los 74 de la Arandina en 2015, es de 83,6.

El club, que tenía previsto jugar el domingo en Cebreros, ha tenido menos de dos días para estudiar al primer rival, el recién ascendido Briviesca, tras el cambio de calendario del jueves. «Han firmado un delantero con potencial y tienen a Espinosa, su mejor jugador. El terreno de juego nos beneficia porque es grande. Ellos entrenan en césped artificial y entiendo que al ser el comienzo de temporada el campo estará en perfectas condiciones», apunta González, que no desveló quién ocupará la portería. «Tengo dos porterazos y va a empezar el que más se lo ha ganado en pretemporada».

Tras la inevitable salida de Fernán, el club mantiene el bloque de los últimos años a falta de descifrar de dónde llegarán los goles. González explica la llegada a última hora de Mika. «Yo quería tener tres delanteros para poder jugar alguna vez con dos puntas. No quiero que Dani Arribas o Kike sean delanteros en la Segoviana. Lo más importante de todo, juegue quien juegue arriba, es tener esa zona de las bandas profunda y que los delanteros puedan tener oportunidades. Si no les damos balones, es difícil que metan goles».

Con Agus Alonso lesionado, estas primeras semanas son una gran oportunidad para Diego Gómez e Ivi. Este último ansía una temporada sin problemas físicos: «Llevo prácticamente dos años sin poder jugar con continuidad por las lesiones. La Segunda B, aunque a lo mejor no jugara mucho, te ayuda a crecer como futbolista y espero poder demostrarlo. El refuerzo de Mika [no entró en la primera convocatoria] nos va a venir bien, tenemos competencia y eso va a hacer que no nos relajemos».

El calendario ayuda a la adaptación y a que otro recién llegado como Álex Conde deje su impronta de goleador desde segunda línea y generador de juego. El hombre llamado a marcar las diferencias ya ha dado buena imagen en pretemporada. La Bañeza, Cebrereña, Uxama, Júpiter y Ávila son los primeros rivales. Más adelante vendrán los teóricos candidatos: Astorga, la inversión del Zamora, Arandina o la última jornada contra el Cristo Atlético. El reto, llamar por cuarta vez en la historia del club al ascensor de Segunda B.