La Segoviana arranca el 'play off' con un peligroso test en Churra FÚTBOL El cuadro azulgrana deberá lidiar con el calor y el particular estadio de hierba artificial del peleón equipo murciano Segovia Viernes, 24 mayo 2019

La Gimnástica Segoviana arranca este sábado en el Municipal de Churra (17:30 horas) su andadura en el 'play off' de ascenso a Segunda División B. Un reto que su técnico, Manu González, espera sea de seis semanas. Ida y vuelta de tres eliminatorias que suman 540 minutos de tiempo reglamentario –sin descartar prórrogas– llenos de trampas en los que cualquier desconexión puede tener consecuencias mayúsculas. La primera, un campo de hierba artificial parcheado que magnificará la sensación térmica de más de 20 grados. Y un rival, cuarto clasificado del grupo murciano, habituado a las dimensiones y con una fe inquebrantable.

«Tenemos muchas ganas de empezar porque toda la temporada hemos trabajado para llegar a este momento. Sería un paso atrás por nuestra parte haber esperado meses y no estar en ese nivel», apunta González, que contará con toda la plantilla a su disposición salvo Álex Conde, baja por un complicado esguince de tobillo hasta nueva orden. Es un examen sin punto de retorno para un equipo que puso el objetivo en ser campeón del grupo y trabajó con tesón para birlarle la segunda plaza a la Arandina en las dos últimas jornadas. En un grupo con veteranos en batallas hostiles como la murciana, el técnico responde por el colectivo. «No hay ni uno de los 21 que no esté preparado para este partido». Para un técnico que no ha repetido alineación, está por ver si apostará por De la Mata y Manu en el mediocentro, jugará con un dibujo alternativo de centrales o si el polivalente Asier juega en el rol inicial de enganche.

González acepta la circunstancia y pide diferenciar el estilo del plan para un partido concreto. «El estilo de la Segoviana es ir a mandar, llevar la iniciativa con la pelota, pero todo eso se hace en función del rival y de las circunstancias del terreno de juego». Prioriza jugar en campo rival y asume que las dimensiones no dan para hacer una circulación sin que el rival presione con facilidad. «Sí que te da para meter unas buenas diagonales y buscar la espalda del equipo rival. Y en campo contrario tenemos jugadores de muchísima calidad que pueden desbordar, tirar paredes o triangular. Y tenemos mucha dinamita arriba, que es la que nos puede dar la victoria». Confianza en jugadores como Agus Alonso, Gómez, Mika, Dani Arribas o Ivi, la mayoría en buen estado de forma. «Lo que hay que intentar es llevar el balón a esos jugadores y que ellos sean los que resuelvan».

Aunque el partido pueda parecer propicio al juego aéreo, González relativiza. «Hemos jugado en campos muy difíciles con jugadores de un perfil que quizás no sea el más parecido a un partido de lucha y juego aéreo». Pone el ejemplo del duelo ante La Virgen del Camino; empezó Domingo pero la Segoviana remontó con Quino. «Quizás es un partido más para Anel que para Charly; para Domingo más que para Quino. Elías viene jugando dos partidos y sería raro quitarle esa progresión. Lo importante es que tengan muy claro lo que hay que hacer».