Sales: «He venido aquí a tirar para arriba, no tengo nada ganado»

FÚTBOL

El extremo ve una competencia sana en Borrego y Dani Abad y su entrenador le pide la paciencia que tuvo al inicio Mika

LUIS JAVIER GONZÁLEZ

Segovia

Jueves, 12 septiembre 2019, 20:39

Iván Sales, uno de los fichajes de relumbrón de la Segoviana esta temporada, asume el reto de buscar su hueco ante la emergencia de jugadores como Dani Abad o Javi Borrego. «Es competencia sana y me viene bien. El nivel de Abad y Borrego, que es delantero, en el extremo izquierda, a mí también me hace mejorar y no confiarme. No tengo nada ganado. Hay mucha calidad, gente joven que quiere progresar y crecer. Y yo también he venido aquí para crecer, no para pasar un año más. Al final, quiero tirar para arriba. Y si es con la Segoviana, mejor».

El castellonense analiza las molestias que tuvo en las primeras semanas como consecuencia de llegar sin hacer pretemporada. «Lo ha interpretado bien el cuerpo técnico. Me han ido dando minutos poco a poco y he ido cogiendo la filosofía del equipo. Ya estoy mejor, aún me queda mucho por coger ». Además de sus dos goles en el derbi del miércoles, ambos en el descuento, dio por bueno su debut. «Ya tenía ganas de jugar en casa y en este estadio. No en cualquier equipo se puede entrenar siempre en césped natural, me parece muy profesional. La línea del equipo es buena, el equipo demostró ser sólido. A diferencia del sábado, ayer nos entraron».

En su primera temporada como azulgrana, recalcó su intención de progresar como jugador y como persona. «No me pongo nunca un número de goles porque suelo dar más asistencias, pero bienvenidos sean». Repasa sus primeras impresiones de la plantilla. «Me quedé alucinado por la forma de jugar. Ir a Tercera División, que se disfrute tanto, que haya tantas ocasiones, entrenamientos de tanta calidad...» Asegura que se plasma hasta en las derrotas como al del sábado ante La Virgen del Camino. «Hicimos ocho ocasiones. Que luego no se materializan, te llegan una y te quedas con la cara de tonto. Ya lo hemos hablado, que la estrategia te quita muchos puntos y hay que mejorar en estos aspectos».

El técnico de la Segoviana, Manu González, condicionó la inclusión de Sales en el 11 inicial del domingo en Burgos ante el Bupolsa a que esté para jugar «más de 60 o 70 minutos». Y añadió: «Confío mucho en él, le hemos traído para que sea un jugador importante, pero tiene que tener paciencia porque es complicado llegar a un sitio nuevo. Él es de Castellón, también ha estado fuera y sabe que cuesta adaptarse. Lo está haciendo a las mil maravillas». Prueba de ello, los dos goles en el descuento ante La Granja. El entrenador dio «un 60 o un 70%» de posibilidades de ser titular y esgrimió el ejemplo de Mika. «Hasta la jornada 6 no fue titular y luego ya vimos el rendimiento que tuvo».

Tras la victoria ante La Granja, el técnico insistió en que «las sensaciones siguen siendo buenas; los resultados, no tanto». Y puso en valor una victoria más pragmática «Hicimos un partido mucho más práctico de lo que veníamos haciendo para lograr ese resultado, que precisamente era lo que nos hacía falta. Vamos a seguir buscando buenos resultados con buen juego».