Regresos dispares a la vida de Tercera Guty conduce el balón ante la presión de un jugador del Santa Marta. / Óscar Costa FÚTBOL Gimnástica Segoviana y La Granja comienzan la temporada con sensaciones diferentes QUIQUE YUSTE Segovia Martes, 28 agosto 2018, 11:14

El último fin de semana de agosto dejó el regreso de dos conjuntos segovianos a Tercera División. Uno triste, el de la Gimnástica Segoviana, que espera abandonar cuanto antes el Grupo VIII y hacerse un hueco en Segunda B; y otro alegre, el de un CD La Granja que tras tres cursos en la fría Regional intentará no pasar apuros en la cuarta categoría del fútbol nacional. Los dos conjuntos comprobaron desde el primer envite que conseguir sus objetivos no va a ser tarea fácil.

Tercera División, con bastante menos nivel que Segunda B, esconde trampas cada jornada. En la primera los principales aspirantes a luchar por el ascenso no se dejaron sorprender, aunque hubo alguno que sudó de lo lindo para sumar los tres primeros puntos. Y no fue por el calor típico de un mes de agosto en el que es absurdo sacar conclusiones definitivas para el resto de temporada, sino por el oficio de equipos que con menos calidad son capaces de luchar por la victoria frente a cualquier rival.

Un ejemplo lo vivió en primera persona la Gimnástica Segoviana. El equipo de Manuel González sumó sus tres primeros puntos de la temporada en el campo de un recién ascendido a la categoría como el Briviesca. Pero no resultó fácil. Dispuso de más y mejores ocasiones que su rival, pero no supo sentenciar el partido dando opciones al Briviesca de pelear por el empate hasta la última jugada de la contienda. Eso sí, comprobó que en su regreso a la vida de Tercera División tiene la pegada que adolecía en Segunda B, noqueando a los briviescanos con el 0-1 tras una ocasión local que se estrelló con el larguero.

Dani Calleja, al igual que el curso pasado, puso la firma al primer gol azulgrana de la temporada. El de Íscar fue uno de los destacados de la Segoviana en un terreno de juego que si bien estaba algo lento por la falta de humedad, será recordado con nostalgia por los azulgrana cuando llegue el invierno y toque jugar en campos mucho peores que el briviescano. En Burgos también dejó buenas sensaciones un Adrián pletórico en el carril diestro o un Asier Arranz que ejerció como mediocentro debido a las bajas de Manu y Juan de la Mata. Su calidad con ambas piernas y su experiencia (cientos de partidos en Tercera y decenas en Segunda B) le sirvieron para no desentonar en un mediocampo que en la jornada inaugural buscó más las bandas que las combinaciones por dentro.

También acudió con bajas en el centro del campo La Granja a su primer partido liguero. Juli y Víctor Velasco (baja otras dos semanas) no estaban disponibles para José Luis Segovia, que optó por situar a Pau por delante de los centrales en el duelo frente al Santa Marta. Pero Pau no es Asier. Al menos por el momento. En su debut en Tercera le tocó jugar fuera de su posición más habitual (la de central) y no se encontró cómodo sobre el césped de El Hospital a pesar de su voluntad por abarcar metros en el centro del campo. Tal fue su entrega que acabó desfondado y sin una carrera que dar en la mochila. Lo aprovechó el Santa Marta, que con un golazo en el descuento se llevó los tres puntos de El Hospital sin haber sido superior a los del Real Sitio. Una dura, dolorosa y valiosa lección para los granjeños, que esperan no necesitar otro tropiezo como el del domingo para corregir los fallos. Y es que si no quieren pasar problemas este curso no se pueden permitir muchas más derrotas en casa frente a rivales directos por la salvación.

Astorga, el primer líder

El resto de la jornada se saldó sin grandes sorpresas, con triunfos de los cinco grandes aspirantes (sin contar a la Segoviana) a luchar por el ascenso a Segunda División B (Atlético Astorga, Cristo Atlético, Arandina, Zamora y Real Ávila), destacando por encima del resto la goleada de los maragatos al Almazán por 6-1.