Una vida menos para el Mojados

El Mojados no pudo refrendar su buena imagen en su casa y cayó ante el Villaralbo, cinco jornadas después de su último tropiezo. No se trata de una derrota clave por la dinámica que llevaba y, sobre todo, por lo que queda por delante, pero sí dolorosa por ceder tres puntos frente a un rival directo que tampoco hizo grandes méritos como para llevárselos.

Si los hizo, realmente, fue en el inicio. Pilló al conjunto amarillo desnortado, incapacitado para coger el dominio del partido, y aprovechó el momento, primero para asustar a la zaga y después para adelantarse. El Mojados suele pecar de despistado. Casi siempre que recibe un gol el rival se lo avisa con antelación. Enciende la luz de alerta, se desconecta y naufraga. Apenas dos minutos después de que Barbero diera un zamarrazo al palo, Moussa reventó la red. Imparable, hasta para Alberto.

Mojados Alberto; Adri Fernández, Méndez, Capi, Andrés (Juan Leal min. 61); Cristian (Cerro, min. 46), Valdés (Unai, min. 74), Anta (Churu, min. 74); Arranz (Alvi, min. 46), Cada y Colino. 0 - 2 Villaralbo Miguel; Diego, Cepeda, Raúl Muñoz, Lolo (Rivera, min. 80); Moussa, David (Kevin, min. 80), Barbero (More, min. 72), Peralta (Buba, min. 91); Ballo (Hugo Casado, min. 72) y Emma. Árbitro: Iván Pablo (Salamanca). Amonestó a los locales Juan Leal y Capi y al visitante Moussa

Goles: 0-1 Moussa (min. 4). 0-2 Raúl Muñoz (min. 58)

Incidencias: Municipal de Mojados. 350 espectadores.

Buenos días, Mojados, que tras el gol se hizo con la pelota frente a un Villaralbo que optó por refugiarse. Momento de comprobar si las armas de los locales eran suficientes para, por primera vez este curso, remontar un partido. No le incomodó en absoluto al Mojados llevar la iniciativa, otra cosa era generar ocasiones. Mucho ruido y pocas nueces.

Ampliar Los jugadores del Villaralbo, al fondo, celebran uno de los goles. J. D. R.

Las ideas se esfumaban una vez el conjunto local se acercaba a portería rival. Cada perdió su inspiración mientras Moussa le hacía una declaración de amor en cada jugada; Arranz no entendía que el partido requería más de ponerla que de demostrar su talento de requiebro; y Colino se desesperaba de que ninguno de los anteriores le ofrecía soluciones. Con esos ingredientes se llegó al descanso sin la sensación de merecer ir por detrás, pero sin los requisitos ofensivos necesarios para igualar la contienda.

Tan solo Colino con dos disparos lejanos amagó con buscar el gol. Tras el paso por vestuarios el Villaralbo no sufrió, parecía más acomodado y gozó de más opciones para salir al contragolpe. La velocidad de sus hombres de arriba dejó paso a la calidad de Peralta, indescifrable. Aún así, los de Macón no se dejaban sorprender, el dolor de muelas venía por arriba. Más concretamente, a balón parado.

El cuadro zamorano dobló la ventaja desde la esquina. Tras una prolongación en un primer palo desierto, Raúl Muñoz se vio solo para marcar. Si el partido no murió en ese instante fue por el orgullo de competir hasta el final, eso no se negocia. Adri Fernández había sobrevivido al carrusel de cambios, dos de ellos al descanso, y respondió con un golazo.

La había puesto Colino como siempre, con peligro, y el lateral derecho empaló el rechace y fusiló a Miguel para dar la emoción a un Municipal que, este sábado, se mostraba más frío que de costumbre, como el tiempo. Consciente también de que no era el día. Ni siquiera tras recortar distancias el Mojados se volcó, enfrente tenía a un equipo que sabe sufrir en estas circunstancias. Más allá de algún córner que generó incertidumbre, las esperanzas de remontar murieron con el cansancio. El Villaralbo da el sorpasso y los vallisoletanos vuelven a coquetear con el descenso