La victoria del Becerril le permite mantener el pulso por el ascenso El jugador del Castilla Palencia se lleva el balón ante el rival del Bosco. / Marta Moras La goleada de la jornada la protagonizó el Castilla Palencia, que se impuso al Bosco de Arévalo (9-1) OPTA Palencia Domingo, 31 marzo 2019, 22:59

Un gol de Diestro de penalti fue decisivo para mantener el pulso del Becerril con el Mirandés B en la lucha por el liderato. El jugador del Becerril lo tiró a lo Panenka después de un agarrón muy claro dentro del área sobre Carlos que el colegiado no dudó en pitar. Las ocasiones más claras de la primera mitad fueron para los pupilos de Edu Narganes. La primera fue un disparo del venteño Jaime Pelayo en el minuto 15 que se marchó fuera por poco. Entre lo peor la lesión de Crespo que tuvo que abandonar el terreno de juego dejando su sitio a Kike. Precisamente de las botas de Kike llegó otra de las ocasiones claras del primer acto en un centro al que no llegó Diego por centímetros. El San José salvo en alguna acción de estrategia casi no pudo poner en jaque el arco de Sevi que tuvo una primera parte relativamente plácido. Los becerrileños pusieron más argumentos encima del césped para irse al descanso con ventaja, pero el desacierto en ataque del becerril y el acierto de David bajo palos propició que el partido se fuese al descanso con el 0-0.

1 Becerril Sevi, Diego (Isma, 78'), Varo, Sierra, Sergio, Diestro, Riky, Carlos, David (Melero, 46'), Pelayo (Adri, 83') y Crespo (Kike, 23'). 0 CD San José David, Martín, Chávez (Agus, 69'), Pacheco, Garrido (Chimo, 46'), Marcos, Touguye, Ibra (David Martínez, 58'), Chuspi, Borja y Parra. Goles. 1-0, (min.83), Diestro, de penalti. Árbitro. Morales Fernández del colegio zamorano. Amonestó a los locales Kike y Diestro; y a los visitantes Pacheco, David Martínez, Marcos y Borja. Expulsó al entrenador del San José Javier Modrego por protestar en el minuto 87.

Tras la reanudación saltó al campo Melero y tres minutos después dispuso de la mejor ocasión del partido en un mano a mano que despejó David. Por su parte los sorianos buscaron sus opciones al contragolpe. Los becerrileños no se conformaron con el empate y en el minuto 70 Carlos estuvo cerca de hacer el 1-0 con un disparo que salió muy cerca de la escuadra. Le costó al Becerril abrir la lata, pero lo consiguió de pena máxima y a siete minutos para el final del tiempo reglamentario. Diestro fue el encargado de colocar el esférico en los once metros y con mucha sangre fría lanzarlo a lo Panenka. David llegó a tocar el cuero con el guante izquierdo pero el cuero se alojó con suspense en el fondo de la red. Carlos fue objeto de un agarrón muy claro dentro del área que aprovechó Diestro para hacer el único gol del partido y que sirvió para mantener la distancia con el Mirandés B después de que esta semana se impusiese 2-0 al Cuéllar.

Resto de la jornada

Mariano Gutiérrez debutó al frente del Palencia 1929 con una derrota en un final de locura. El encuentro se puso feo para el 29 desde el minuto 11 que se adelantó el Calasanz con un disparo raso de Adrián Martínez que superó a Ortega. El empate a uno llegó en el 31 en un córner colgado por Juanma y cabeceado por Valencia en el segundo palo libre de marca. A once para el descanso Fabián dispuso del 1-2 con un disparo peligroso que se escapó muy cerca del travesaño. Tras la reanudación la tuvo Tasama en el 52 con un disparo que salió lamiendo el larguero. Los capitalinos merodeaban el gol. Los últimos quince minutos fueron de locura. En el 75 el Calasanz hizo el 2-1 al contragolpe. Un minuto después Fabián hizo el 2-2 en un remate a bocajarro. En el 82 Hugo hizo el 2-3 de pena máxima después de que los sorianos se quedasen con un hombre menos por expulsión de Natanael. En el 90 y también de penalti Adrián Martínez hizo el 3-3 para el cuadro local. El 4-3 definitivo lo firmó Jaime a la salida de un córner.

No pudo pasar del empate a cero el Villamuriel ante la Arandina en el Rafael Vázquez. El partido empezó con el susto de un choque de Moha ante un jugador arandino. El jugador cerrateño con una brecha en la ceja tuvo que dejar el terreno de juego en los primeros compases. Después de un primer acto con más llegadas de los visitantes los de Pablo Martínez metieron una marcha más. En el 70 Kevin sirvió un centro a David para el remate con la testa que detuvo Alberto. En el 76 David anotó para el Villamuriel, pero el colegiado entendió que estaba en posición ilegal y decretó fuera de juego. La más clara la tuvieron los palentinos en el 87 en una acción de estrategia. Valencia botó una falta al segundo palo para el remate de Chema de cabeza y Alberto la sacó en la cepa del palo. Por ahí se esfumaron las opciones de victoria de un Villamuriel que fue de menos a más.

Un gol de falta del Lermeño en el 79 rubricó la tercera derrota consecutiva del Venta de Baños al que la permanencia se le complica sobremanera. El arranque del encuentro fue electrizante. Primero con un paradón de Mario a bocajarro y posteriormente un centro de Amado que se paseó por el área sin encontrar rematador. Desde el minuto 21 el Racing Lermeño se quedó con un hombre menos por expulsión del cancerbero que tocó incomprensiblemente el balón con la mano fuera del área. Los rojillos no supieron aprovechar la superioridad numérica y se fueron al descanso con 0-0 a pesar de un buen disparo de Amado en el minuto 29 o un disparo de Jairo al que también respondió el cancerbero con una buena intervención. Tras la reanudación la volvieron a tener los de Litos Sánchez de nuevo a través de Jairo, pero llegó muy forzado al remate. La expulsión de Carlitos en el 63 menguó las opciones visitantes. A once minutos del final llegó el único tanto del partido. Nakata botó para el Racing Lermeño al que esta vez Mario no llegó. El gol puso la puntilla a los palentinos que siguen en una situación muy comprometida para mantener la categoría.

La única alegría del sábado la dio el Castilla Palencia al pegarse un auténtico festín ante el Bosco de Arévalo. Se adelantaron los de Francis Olea con un remate al segundo palo de Varietti. Khemis en el 35 cabeceó un centro a placer de Aitor. Xanet hizo el 3-0 después de un buen robo en la salida de balón para plantarse sólo ante el cancerbero. Antes del descanso Aitor hizo el 4-0 en mano a mano fusilando al arquero abulense. El 5-0 llegó en la segunda mitad con vaselina de Varietti desde el borde del área. El 6-1 lo culminó Varietti tras una contra. El séptimo tanto fue obra de Xabet al regatear al portero dejarle sentado y marcar a placer. Incera se unió a la fiesta haciendo el penúltimo de disparo cruzado a servicio de Xanet. Y el propio Xanet cerró la goleada tras plantarse ante el portero sentarle y sólo tener que empujarla para sumar la sexta victoria consecutiva.