Triunfo del Unami y empates para Cuéllar y El Espinar-San Rafael

FÚTBOL La victoria a domicilio de los azules, que ya son terceros, lidera una buena jornada en la Regional de Aficionados

JORGE GÓMEZ (OPTA) El Espinar Domingo, 28 octubre 2018, 21:23

El Espinar rescató un punto en un partido poco vistoso y que estuvo marcado por un intenso frío y por dos granizadas. Los de Diego Yepes intentaron combinar durante todo el partido desde la zona de atrás y eso, de salida, les llevó a tener bastantes problemas. La línea de presión del Racing Lermeño en tres cuartos del campo provocó cierta precipitación y pérdidas de balón de los verdinegros. El partido en líneas generales no era muy bueno, pero en el minuto 35 el choque iba a dar un giro brusco. El visitante Roro era expulsado por propinar un cabezazo a Jaime, quien se retiraba a banda sangrando por la nariz. El Lermeño, ante esta situación de inferioridad, se metió algo atrás esperando el intermedio.

Aun así, los burgaleses supieron interpretar mejor la situación y sacaron partido de la precipitación espinariega. En el minuto 75, sacaron petróleo de un córner cuando Edu palmeaba el balón dentro del área con la mano. El colegiado no dudó en señalar la pena máxima, que se encargó de transformar Mutilva con un disparo al centro de la portería que engañó a Ramiro. A partir de este momento, a los de Diego Yepes no les quedó más remedio que lanzarse a la desesperada. Había mucha precipitación y los minutos pasaban muy rápido, pero en el 81 en una jugada a balón parado, una falta que sacó Jaime, Clain cazaba el balón en el interior del área y sorprendía a toda la defensa burgalesa para poner las tablas. El partido entró en una fase vibrante. Los dos equipos fueron en busca de la victoria. Juan lo intentó con un remate que atrapó el meta burgalés. En la prolongación, Manrique tuvo en su cabeza el 1-2 en un remate que salvó un zaguero con ayuda del palo.

Por otro lado, el Unami venció a domicilio al Calasanz (0-3) en un partido en el que impuso su juego de toque ante un rival que únicamente creo peligro en balones aéreos y de segunda jugada. Lo de Javier Jadraque se adelantaron rápidamente con un gol de Miguel en el minuto seis. En el segundo acto, los sorianos salieron con más ímpetu pero los azules sentenciaron en el minuto 79 cuando Timo lograba un gol con un disparo desde el borde del área. Él mismo ponía la rúbrica al partido aprovechando una asistencia de Hamza. La nota negativa del encuentro fue la lesión del meta Diego, que se tuvo que retirar del terreno de juego con un golpe en el pómulo. Esta victoria deja al Unami encaramado en la tercera posición de la tabla.

Mientras, el Cuéllar sacó un valioso punto en casa del San José (1-1) pese a jugar los últimos 22 minutos con diez jugadores. Los de Félix Blanco se enfrentaban a uno de los mejores equipos de la liga y fueron entrando en el partido gracias a su solidez defensiva. Un encuentro que no era muy vistoso y los errores se iban sucediendo por parte de ambos equipos. Antes del descanso, Diego ponía por delante al Cuéllar. Se iba en velocidad y soltaba un chut seco que batía a Jordan.

Tras el intermedio, el San José salió muy enchufado y presionando para neutralizar la desventaja. El Cuéllar, cada vez que podía, salía con mucho peligro a la contra. Rubio tenía una clara ocasión que sacó el meta soriano y en el rechace Higinio volvía a poner a prueba al arquero, que despejó con los pies. Los minutos iban pasando y el Cuéllar se encontraba cómodo en sus salidas a la contra. Demi perdonaba el 0-2 en un remate que rechazó un defensa in extremis. Al final, el que no perdonó fue el San José. Chus asistió a Parra, que batió por bajo a Ricardo. El partido se iba a poner más difícil con la expulsión de Rubio a falta de 21 minutos. En esa fase, tuvo que salir a relucir la gran actuación de Ricardo, que se estrenaba en la portería, salvando a los segovianos de la derrota con varias intervenciones. Es su cuarta jornada seguida sin perder.