El Tordesillas salva la resaca con victoria

El Atlético Tordesillas se sobrepuso al traspiés emocional de la Copa del Rey con una victoria importantísima para sus aspiraciones ligueras (1-2). Se quitó de encima a uno de sus rivales directos, que apenas había perdido un partido, gracias a un gol en el tramo final cuando parecía que el empate, logrado por el Santa Marta no mucho antes, hasta se daba por bueno.

Cualquiera diría que el Tordesillas había jugado lo que jugó cinco días antes. El inicio fue arrollador, con varias ocasiones claras que, con un poco más de atino, habrían supuesto el primer tanto. Nada más comenzar, Manja lo intentó de falta directa, pero aguantó muy bien el guardameta visitante.

Tardó mucho en entrar en el partido el Santa Marta, pese a que las circunstancias del encuentro seguían siendo favorables cuando Fer, a los cinco minutos, cayó tendido en el suelo. Fue sustituido por Miguel Velázquez que, dicho sea de paso, cuajó un primer tiempo sobresaliente, en el que ayudó tanto en tareas ofensivas como defensivas.

Ampliar Remate de Dani Díez para hacer el segundo gol rojiblanco. Henar García

La siguiente clara llevó su firma. Un remate al travesaño pasado el cuarto de hora. Ahí realmente despertó el equipo de Mario Pérez que, cuando pasaba de medio campo, generaba sensación de peligro. Sobre todo por el costado izquierdo. A balón parado consiguió batir a Farolo, pero el linier levantó la bandera.

Como el fútbol no entiende de momentos, el gol rojiblanco llegó cuando el equipo ya había bajado de revoluciones. Un gran centro desde el córner terminó en un remate imperial de cabeza de Manja. Una ventaja muy importante, conscientes de que el cansancio iba a hacer mella de un momento a otro, si es que no lo había empezado a hacer ya.

Tras el descanso se confirmaron las sospechas. Con una ventana menos de cambios Álex Izquierdo tenía que medir muy bien las fuerzas y sabía que a todos no podía cambiar. Los visitantes apretaron de lo lindo, pero no fue hasta el 75 cuando encontraron el gol vía penalti. Bastante claro. Miguel Velázquez atropelló en el área a Galván. Él mismo transformó la pena máxima.

Parecía muerto el Torde, la Copa pesaba y de lo lindo, pero hasta en esas los rojiblancos sacan fuerzas de flaqueza. Lo de Chatún empieza a ser bárbaro. Se acostumbra la hinchada local a cantar sus goles, pero lo de esta tarde es casi más importante. Entre cuatro jugadores aguantó la pelota, se la fue dejando atrás, pero salió de ahí. Era el centro del campo y llevaba a sus espaldas 190 minutos esta semana. Resolvió la papeleta tan airado que filtró un pase al espacio a Dani Díez que resolvió a las mil maravillas.

Quedaba lo más difícil, justo lo que le faltó el martes. Aguantar hasta el pitido final las envestidas de uno de los equipos revelación de esta temporada, que tan solo había perdido un partido hasta la fecha. Lo logró, esta vez sí, para sumar un pedazo de triunfo que le sitúa en la tercera plaza.