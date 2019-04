Tercera División El Tordesillas, sin opciones en su visita a Aranda de Duero Imagen del partido de ida entre Arandina y Tordesillas. / Rodrigo Jiménez Los burgaleses sentenciaron el partido con dos goles en los primeros quince minutos ANDRÉS MARTÍN/OPTA Aranda de Duero Domingo, 14 abril 2019, 22:01

El Atlético Tordesillas no pudo puntuar a domicilio ante una Arandina que sigue contundente en su fortín del Montecillo. Esta vez ante el Tordesillas el conjunto ribereño empezó muy pronto a forjar la victoria.

3 Arandina Carmona, Marcos, Borja París, Piña, Oscar, Fer, Ruba, Andrés, Adeva (Rubiato m.62), Rodri Escudero (Mozo m.82), y Nacho (Flórez m.74). 1 Atlético Tordesillas Farolo, Aitor, Abraham (William m.46), Estévez, Viti, Abel, Héctor, Bayón, Rubo (Roberto m.56), Villa (Martiña m.73) y Juan. Goles: 1-0 Rodri m 9. 2-0 Rodri (penalti) m 13. 2-1 Bayón m 86. 3-1 Mozo m 87. Árbitro: Gómez Esteban (Zamora). Tarjeta amarilla a Aitor por el Tordesillas. Por la Arandina al segundo entrenador Alex, y roja al técnico De los Mozos en el minuto 36. Incidencias: Partido disputado en El Montecillo.

En el minuto 9 llegaba un centro medido de Ruba desde banda derecha que cabeceaba sin oposición al fondo de las mallas Rodri Escudero. Y no se había repuesto de ese gol tempranero el Tordesillas cuando un penalti claro de Villa era transformado por el propio Rodri Escudero en el 2-0 engañando totalmente a Farolo. Si ya lo tenía difícil el Tordesillas a partir de ahí la empresa se antojaba titánica, con una Arandina cerrando cualquier resquicio y dejando prácticamente en blanco al cuadro vallisoletano, que no tuvo ningún acercamiento con peligro al área defendida por Carmona. Los de Santi Sedano lo intentaron, sobre todo con alguna carrera vertical de Juan y varias jugadas de estrategia sobre el marco local pero el portero blanquiazul no pasó por ningún apuro.

Con 2-0 arrancaba la segunda parte. Santi Sedano introdujo un cambio más ofensivo buscando mordiente en la punta de ataque. Retiró al lateral Abraham y colocó a William como un delantero más. Sin embargo fue Ruba, omnipresente en el día de su cumpleaños, el que quería regalarse un gol y a punto estuvo de lograrlo en el minuto 52 cuando su disparo en el interior del área pequeña se estrellaba en un defensor marchándose el balón a córner. De nuevo el técnico visitante movió ficha en el minuto 56 con la salida al campo de Roberto Simón y esta vez ese movimiento si surtió efecto. El medio centro del Tordesillas le dio otro aire al partido contagiando a sus compañeros.

El cuadro rojiblanco apretaba en busca de su primer gol y éste iba a llegar en el minuto 86 en un lanzamiento lateral de falta que Bayón remataba con la cabeza libre de marca. Parecía que los últimos minutos iban a ser muy sufridos para la parroquia local pero casi nada más sacar de centro llegaba la galopada de Ruba por su banda y ésta vez el balón perfectamente habilitado lo remachaba Mozo para abortar cualquier rebelión y devolver la tranquilidad a la grada.