El Tordesillas llega a su cita con la historia como un tiro

Un gol desde los once metros en el tramo final del primer tiempo otorgó la cuarta victoria seguida al cuadro tordesillano, que supo mantener su ventaja a pesar de terminar el partido en inferioridad numérica, amarrando también la cuarta portería a cero consecutiva. La Virgen del Camino peleó hasta el pitido final y pudo empatar el choque con un tanto que no subió al marcador por fuera de juego.

Se adueñó del esférico el Torde desde el minuto uno, algo que no se tradujo en ocasiones para el cuadro de Álex Izquierdo. A pesar de mandar con el balón, la primera llegada con peligro la protagonizó La Virgen del Camino a través de Abel, que ganó la partida a la zaga rojiblanca y se plantó mano a mano con Farolo. El meta atajó bien y detuvo el cuero en dos tiempos.

Virgen del Camino Dani; Varillas (Fran, min. 84), Ariel (Lescún, min. 75), Óliver, Nebreda; Alberto (Pereda, min. 84), Trust, Hugo Álvarez (Javi Amor, min. 60), Visa; Miguel Ángel y Abel (Raúl Vallejo, min. 84). 0 - 1 Atlético Tordesillas Farolo; Dieguito, Castaño, Manja, Abraham; Emi (Miguel Velázquez, min. 76), Fer, Abel (Sanabria, min. 86), Popi (Dani Díez, min. 65); Chatún (Torres, min. 76) y Miguel Hernández (Escudero, min. 86). Árbitro: Valdés Varela (Bierzo). Expulsó con roja directa a los jugadores de La Virgen del Camino Alberto (banquillo, min. 90) y Ariel (con el partido finalizado); y al jugador del Atlético Tordesillas Castaño por doble amonestación (min. 82). Amonestó con cartulina amarilla a Ariel, Varillas, Fran y Nanín (entrenador) por parte de La Virgen del Camino y al jugador del Atlético Tordesillas Popi.

Gol: 0-1 Chatún, de penalti (min. 37).

Incidencias: Los Dominicos. 175 espectadores.

El peligro del bloque tordesillano llegó principalmente a través de Popi, que caía hacia la banda izquierda y desde ahí conducía hacia adentro para buscar el disparo cruzado. La zaga anfitriona bloqueó bien sus intentos, que no llegaron a inquietar a Dani.

A falta de diez minutos para el descanso Chatún se hizo con el esférico, superó a Ariel en velocidad y fue derribado por Dani dentro del área cuando trataba de regatearlo. El colegiado no dudó en señalar la pena máxima y el propio jugador del cuadro rojiblanco se encargó de convertirla con un golpeo a la escuadra derecha del meta (0-1)

Pudo hacer el segundo Chatún en otra buena internada al área antes del ecuador. En esta ocasión Dani mantuvo la posición y le ganó la partida al delantero repeliendo su disparo con un buen pie. El equipo de Álex Izquierdo ganaba por la mínima al paso por los vestuarios.

Popi continuó teniendo un gran protagonismo en ataque en el arranque del segundo tiempo. El jugador del Torde robó un balón en zona tres cuartos y obligó a Dani a volar para mandar a córner un golpeo potente y colocado desde el flanco izquierdo.

El equipo de Nanín tuvo su primera gran ocasión a balón parado. Miguel Ángel remató picado un gran centro de Trust y obligó a Farolo a sacar una milagrosa mano. El cuadro rojiblanco no sufría en los ataques posicionales de La Virgen del Camino, pero pasaba apuros en las jugadas de estrategia.

Castaño fue expulsado al ver la segunda tarjeta amarilla cuando restaban menos de diez minutos de partido. El equipo que adiestra Álex Izquierdo, que no estaba pasando apuros, tuvo que defender su ventaja en inferioridad numérica.

La Virgen del Camino colgó balones al área en los últimos minutos buscando el tanto del empate a la desesperada. En un centro desde el saque de esquina llegó el gol de la igualada, posteriormente anulado por el colegiado a instancias de su asistente, que señaló fuera de juego. La jugada fue muy protestada por el equipo de Nanín. El marcador no se movió y el partido concluyó con victoria por la mínima el enrachado colectivo tordesillano.