Tercera División Un gol al principio y otro al final dan el triunfo al Tordesillas Los jugadores del Tordesillas presionan al jugador del Bopulsa en el centro del campo. / R. Jiménez Luismi anotó en el primer minuto y Julio sentenció al Bopulsa en el 90 MARIO CUERDA. ADG Tordesillas Domingo, 1 septiembre 2019, 21:34

El Atlético Tordesillas hizo bueno el empate logrado en la primera jornada en su visita a La Granja de San Ildefonso. Los jugadores de Santi Sedano anotaron en el primer y último minuto del partido disputado ante un CD Bupolsa que solo conoce la derrota esta temporada. El de ayer fue un choque que dejó a las claras las aspiraciones desiguales entre ambos bloques. Los rojiblancos demostraron su buen inicio de campaña y sus aspiraciones a formar parte de la zona noble de la clasifcación, mientras los burgaleses parecen destinados a luchar por evitar el descenso de categoría. Con este triunfo, los locales se quedan con cuatro puntos, mirando de cerca a lo spuestos de privilegio de la clasificación.

2 Tordesillas Fernando; Abel Blanco, Escribano (Aitor, min. 65), Abraham, Poveda; Héctor, Luismi, Roberto Simón (Intxausti, min. 71), Asamoah, Rafa (Julio, min. 79); y Alberto 0 Bupolsa Álvaro; Pablo, Moyano, Sergio Esteban, Tomás; Xavi (Martí, min. 65), Gasco, Gallo, Diego, Cosín; y Garcés. Goles: 1-0 Luismi (min. 1). 2-0 Julio (min. 90) Árbitro. Muriel Isidro (Salamanca) Expulsó al jugador visitante Sergio Esteban en el minuto 90. También amonestó a los visitantes Gasco, Diego, Moyano. Incidencias: Estadio de Las Salinas. 450 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la hija del exseleccionador Luís Enrique Martínez.

Salió asumiendo papel protagonista el equipo tordesillano. El bando rojiblanco no tardó en hacerse con la propiedad del balón y mandar sobre el terreno de juego de Las Salinas. Nada que ver con la actitud de un Bupolsa que trataba de hacer pie en un choque que se le complicaba cada vez más. No tardó el once anfitrión en traducir su dominio en el marcador con un golazo del jovencísimo Luismi, donde el talentoso mediocentro lució calidad y buen golpeo a partes iguales con su remate a la escuadra.

Seguía mandando el Tordesillas con total comodidad, por momentos gustándose en campo contrario. Fluía el juego combinativo cuando se asociaban Roberto Simón, Asamoah y un Luismi excelso en estos primeros compases de juego. Retomaban la carga los atacantes locales: primero una acción individual de Asamoah sin premio. Después un barullo en el área que despejaba Álvaro.

El sufrimiento del equipo burgalés iba en aumento pese a sacudirse el dominio rival al paso por el cuarto de hora. La primera jugada de peligro visitante terminó en un remate a la media vuelta del veterano Cosín que repelió con acierto el debutante Fernando. Bajaba el ritmo en ambos conjuntos, escenario que fue propicio para que los chicos de Jairo de la Riva para presentar batalla.

La oportunidad de la escuadra burgalesa sirvió para despertar a los futbolistas rojiblancos. El cuadro local retomó el acoso sobre Álvaro a través de un remate durísimo de Alberto que tapó el guardameta. Sirvió la acción para que el equipo de Santi Sedano recuperase la iniciativa hasta el final del primer acto. Un final que llegó con remate desviado de Rafa desde la frontal.

Ocasiones erradas

Se inauguró la segunda parte con una peligrosa llegada del Tordesillas por la izquierda. Una acción iniciada por Héctor para que Poveda metiese el balón en área pequeña sin encontrar rematador. Fue un oasis en el desierto de los siguientes cuarenta y cinco minutos. Muy poco fútbol y ninguna oportunidad hasta el minuto 65, en el que Rafa ganó la espalda a su marcador para acabar lanzando la pelota cerca de la escuadra. Contestó Sergio Esteban rematando de cabeza un saque de falta en la acción más peligrosa del equipo de la ribera del Arlanzón.

A falta de quince minutos, el recién incorporado Martí estuvo a punto de aprovecharse de un error por alto de Fernando. El guardameta zamorano se mostró muy irregular en la tarde ayer, alternando dudas con intervenciones de mucho mérito.

Quería morir sobre campo contrario un voluntario Bupolsa. Fue necesario esperar al último minuto para que el anfitrión Julio rematase en segunda instancia un balón parado colgado desde el margen derecho.