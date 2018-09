La Primera Regional, más vallisoletana que nunca

Una categoría tremendamente igualada y donde en las últimas jornadas siempre hay algo en juego. Esa competición donde tienes que estar pendiente de los ascensos, descensos y renuncias de ligas superiores porque pueden meterte en un lío. O sacarte del apuro. No se sabe cuáles serán los campeones de Primera Regional Aficionado de Castilla y León, pero no se puede negar que la provincia de Valladolid tiene altas probabilidades de que entre sus seis conjuntos esté el premio gordo. Un tercio del grupo B está formado por equipos vallisoletanos. En total son seis: Betis CF, CD Navarrés, CDF Mojados, CD Universidad de Valladolid, CD Villa de Simancas y CD La Cistérniga. En todos ellos los objetivos, el nivel de la plantilla y las dificultades que afrontan cada verano, son distintas. Lo que no cambia es la ilusión por volver a competir y cumplir las metas marcadas a principio de campaña. La liga arranca este sábado y se pone punto y final a las probaturas veraniegas. Sus seis técnicos han analizado para El Norte de Castilla las sensaciones de pretemporada, la confección de la plantilla, los grandes favoritos, sus objetivos y otros aspectos a tener muy en cuenta a lo largo de toda la competición.

CD NAVARRÉS: Vuelve para quedarse tras dos años ausente

Es el recién ascendido de los equipos vallisoletanos. Pese a esto, no es ni mucho menos la cenicienta, ya que conoce bien la categoría. Es un equipo fuerte y si sigue la dinámica de la campaña pasada, su casa será un fortín tras dos años compitiendo por los campos provinciales. Para su segundo entrenador, Alejandro, consolidarse sería «un éxito».

-Ascenso administrativo: Al final la justicia está ahí. No lo llamaría ascenso administrativo porque ha sido un gran recorrido, no hemos subido solo por eso.

-Pretemporada: hemos tenido bastantes cambios en la plantilla. No hemos estado mal aunque no se pueden sacar conclusiones. El sabor de boca es bueno.

-Plantilla: No tenemos todo lo que queríamos pero casi. Faltan algunos flecos. Vamos a ser un equipo muy competitivo. El plantel es más bien joven. La edad media estará en torno a los 25 años.

-Objetivo: mantener la categoría sin sufrir. Lo que queremos es consolidarnos. Los que estamos alejados de Valladolid tenemos muchas más dificultades que el resto de barrios y pueblos de las cercanías, sobre todo para encontrar nuevos jugadores.

-Favoritos: al final cada uno tienen sus cosas buenas y malas. El Betis se ha reforzado muy bien, aunque para mi los favoritos son la Ponferradina B y Salmantino B, este último pese a ser un recién ascendido.

BETIS CF: Uno de los favoritos que aspira a todo

Es uno de los elegidos para competir por los puestos más altos de la tabla. Los verdiblancos han tenido refuerzos de lujo que les permiten mirar a cotas muy altas. Su entrenador David Rodríguez no se pone como objetivo el ascenso, pero sí quedar entre los tres primeros. Pinta bien la temporada donde el veterano Diego Torres será el centro de todos los focos.

-Diego Torres: es un espectáculo. Siempre está media hora antes y ya cambiado. Es un referente para el equipo de lo que debe ser un futbolista. También está rodeado de fantásticos compañeros.

-Pretemporada: Para mí es un periodo de conocer y preparar distintos aspectos. Podríamos decir que como una serie de pruebas. Al final no es concluyente.

-Plantilla: tenemos un bloque equilibrado que va a ser muy competente. A estas alturas todavía hay fallos, sobre todo por nuestra manera de jugar, que es salir combinando desde atrás.

-Objetivo: la categoría es muy igualada y se sufre cada partido para conseguir los puntos. Subir siempre es difícil pero vamos a pelear por estar entre los tres primeros.

-Favoritos: El Salamantino B es un gran rival. El Villaralbo es muy duro y estuvo arriba el año pasado. Peñaranda, Ribert... hay grandes rivales, lo bueno es que este año no hay gallitos.

CDF MOJADOS: Un clásico de la categoría que va a dar guerra

El equipo de Tierra de Pinares es uno de los veteranos en la categoría, con ocho campañas consecutivas. También lo es su entrenador, Jaime Bermejo, que cumple cinco temporadas al frente del banquillo. El objetivo será conseguir los ansiados 42 puntos. A partir de ahí, nadie podrá negarles soñar.

-Cinco años al frente: Estoy encantado aunque no voy a mentir: desgasta. Tengo la suerte de tener un vestuario muy maduro y eso es de agradecer.

-Pretemporada: Hemos tenido partidos de todo tipo. Ha sido un poco irregular. Al final al ser una categoría no profesional tienes que esperar a que vuelvan de vacaciones y juntarnos todos.

-Plantilla: hemos mantenido la base del año pasado, por lo que el bloque es prácticamente el mismo. Aun así tenemos que esperar a que los fichajes se adapten. Mezclamos juventud con veteranía.

-Objetivo: nuestra idea es la misma: permanecer en la categoría. Debemos ir haciendo los deberes poco a poco y ser ambiciosos. Los 42 puntos son esenciales.

-Favoritos: El Betis tiene jugadores contrastados y con mucha trayectoria. Villaralbo, Ribert y Salmantino B van a estar disputándose los puestos de arriba.

VILLA DE SIMANCAS: Un proyecto totalmente nuevo e ilusionante

Un equipo muy joven y una apuesta a largo plazo. Doce jugadores se han marchado y el lavado de cara de la plantilla ha sido radical. Su entrenador Pablo Gil sabe que es un proyecto que va más allá de esta temporada, pero los resultados exigen inmediatez. Mantenerse es el mínimo para un equipo que es una de las grandes incógnitas antes de empezar.

-Experiencia en la categoría: Es mi primer año como entrenador en Primera Regional, pero se cómo funciona y conozco a los rivales, porque he sido capitán del equipo.

-Pretemporada: Ha sido difícil porque nunca hemos tenido a toda la plantilla completa por las vacaciones, lesiones... solo hemos conseguido una victoria pero no significa nada.

-Plantilla: Somos un plantel muy joven, exceptuando un par de jugadores veteranos. Puede ser un problema a largo plazo, pero luego se recogerán los frutos.

-Objetivo: La meta es la permanencia sin renunciar a estar entre los seis o siete primeros. Se nos han marchado 12 futbolistas por lo que al principio será complicado.

-Favoritos: Es el año que quizá este más igualado. Betis, Salmantino B y Ponferradina B parece que van a estar arriba a priori, pero siempre hay sorpresas. La Cistérniga me pareció muy competitivo, con jugadores muy jóvenes, como nosotros.

CD LA CISTÉRNIGA: Renovado y con un plan a largo plazo

Un verano con muchos cambios. No solo respecto al equipo, sino también en el banquillo. Otro proyecto renovado para mirar al futuro y cimentado en gente joven. Su entrenador Roberto García está esperanzado ante esta nueva campaña porque según afirma, el ambiente en el vestuario es «excelente».

-Muchos cambios: Solo seis jugadores que ya estaban el año pasado continúan con nosotros, más otros dos que han promocionado. Puede costarnos al principio pero no creo que nos pase factura a largo plazo.

-Pretemporada: Ha sido bastante larga, ya que empezamos pronto por el Torneo Diputación. Hasta hace varias semanas no hemos estado todos juntos y eso se nota. Hemos ido de menos a más por ese motivo.

-Plantilla: Estamos muy contentos con lo que hemos conseguido. Son todos muy jóvenes. La relación en el vestuario es muy buena, la gente está a gusto y eso es importante para que las cosas salgan como esperamos.

-Objetivo: Debemos permanecer en la categoría y a partir de ahí ir creciendo año a año, aprendiendo sobre la marcha. Es un plan de futuro, a dos o tres años, pero sabemos que los resultados son los que mandan.

-Favoritos: El Betis parece el rival más completo por plantilla y porque tiene muy buen técnico. Los equipos de Salamanca estarán arriba también, pero hasta que no se avanza en la competición no se puede saber.

CD U. VALLADOLID: El Uni con la juventud como seña de identidad

Casi con el bloque intacto de la campaña pasada, pero con la juventud por bandera. Así se presenta el equipo universitario ante esta nueva temporada, donde el mayor reto para su entrenador Patricio Vallés, será sacar el mayor rendimiento a sus jugadores y permitir que sigan «evolucionando» como futbolistas.

Pocas incorporaciones: Solo hemos fichado a cinco jugadores, por lo que mantenemos casi la totalidad de la plantilla del año pasado. Eso facilita las cosas a la hora de trabajar porque ya nos conocemos entre todos.

-Pretemporada: Hemos jugado cuatro partidos y hemos conseguido cuatro victorias. No es una referencia porque pese a ganar no eran rivales de nuestra categoría. Lo más importante son las sensaciones y esas han sido bastante buenas.

-Plantilla: son todos muy jóvenes, en torno a los 21 y 22 años, pero no creo que sea un problema para afrontar la temporada. Es más una ventaja porque tienen muchas ganas de hacerlo bien y disfrutar.

-Objetivo: Acabar mejor que como empecemos y que el grupo sea capaz de desarrollar su potencial. En términos clasificatorios esperamos quedar en la parte media-alta de la tabla, sabiendo de lo difícil que va a ser.

-Favoritos: Al final con el trabajo y nuestros entrenamientos no he tenido mucho tiempo para fijarme en los demás. Lo importante es lo que nosotros seamos capaces de hacer.