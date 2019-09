Primera Nacional femenina El Parquesol gana a domicilio en su estreno en Primera Pugna en el centro del campo por el esférico en el campo de Mareo. / Arnaldo García Sandra Pascual y un doblete de Ali Rey certificó el triunfo vallisoletano ADG OPTA Gijón Lunes, 9 septiembre 2019, 00:14

El Parquesol inauguró la temporada con un triunfo a domicilio sobre el Sporting de Gijón. El cuadro pucelano inauguró el partido al inicio del mismo con un golazo de Sandra Pascual. Las pupilas de Rubén Jiménez debieron esperar al inicio del segundo tiempo para afianzar más su triunfo. Lo hicieron aprovechando el estado de gracia de Ali Rey, que firmó un doblete. Con el partido más controlado, pero sin la ayuda del viento, el cuadro de Valladolid sufrió el primer y único tanto de su rival anotado por Ichi en una acción de estrategia.

1 Sporting 'B' Sheila; Alba, Pipa, Lucía Ayuso, Marta; Alba Álvarez, Noelia, Ichi; Pañu, Érika e Irene. 3 Parquesol Lucía; Carla, Maka, Rivas, Iria (Murita, min. 60); Barbi, Nata; Sandra Calvo (Sara Buitrago, min. 78). Sandra Pascual, Yarima (Alaitz, min. 55); y Ali Rey (Alicia Carranza, min. 78). Goles: 0-1. Min. 11: Sandra Pascual. 0-2. Min. 48: Ali Rey; 0-3. Min. 63: Ali Rey.1-3. MIn. 71: Ich Árbitro: Rodríguez Díaz (Comité asturiano). No hubo amonestaciones. Estadio: Mareo-3, ante 150 espectadores

El Parquesol comenzó el partido mucho mejor ubicado en el campo y beneficiado por el fuerte viento. Eso facilitó que la presión adelantada dispuesta por Rubén Jiménez resultase más eficaz. También, apoyado en el impulso extra del viento, fue el primer tanto del partido. Se cumplía el minuto once y un zapatazo de Sandra Pascual se coló por la escuadra de la meta defendida por Sheila. Tras el gol, el Parquesol continuó insistiendo en los desmarques diagonales buscando las espaldas de la zaga sportinguista, Así, el siguiente cuarto de hora trajo ocasiones que no se materializaron por escasos centímetros tras finalizaciones de Ali Rey, Yarima y Sandra Pascual. Si el Sporting había preparado algo especial para el segundo tiempo, todo se le vino abajo con otro balón al espacio. En esta ocasión, Ali Rey sí se asoció bien al pase de Sandra Calvo, encaró a Sheila y puso un más que alentador 0-2 en el marcador. La guardameta local realizó una gran estirada, estando a punto de rozar lo suficiente para evitar el gol. A partir de ahí el partido pareció cambiar. El Sporting tenía que arriesgar y eso facilitó más la labor de un Parquesol que creía ciegamente en su repliegue mortal. Tanto fue así que quince minutos más tarde, Ali Rey firmó su doblete culminando en la red un centro medido que le puso desde la derecha Sandra Calvo. Quedaba casi una hora y el partido estaba más que resuelto. El conjunto local encontró su premio en el minuto 71 en una acción de estrategia. Irene, la habitual goleadora, hizo en esta ocasión de asistente colocando una falta al primer palo e Ichi, adelantándose, batió a Lucía logrando el tanto del honor asturiano poco después que el Parquesol hubiese realizado una secuencia de cambios para cerrar definitivamente el choque. El tramo final del encuentro fue muy tranquilo. El Parquesol cerró perfectamente su parcela defensiva uniendo bien las líneas, no le preocupó salir a buscar a su rival y evitó cualquier sobresalto que le pudiese causar el viento, en la segunda mitad en contra, para que la escuadra de Mareo se pudiese meter en el partido. El Parquesol suma los tres primeros puntos de la temporada en el campo del último de los ascendidos a la categoría.