Las paradas de Oli mantienen en lo más alto al Villa de Simancas El jugador del Simancas trata de sacar el balón ante la defensa rival. / Henar Sastre Un soberbio encuentro del arquero junto a los goles de Juan de Antón y Camilo tumban a un Betis superior, pero débil en defensa JUAN DIEZ REGIDOR Valladolid Domingo, 6 octubre 2019, 21:21

El Villa de Simancas se abona a la épica y se agarra al liderato. Esta vez no le hizo falta remontar, pero sí sufrir para sacar los tres puntos frente a un Betis que mereció, como mínimo, no irse de vacío. Sin embargo, se encontró con un equipo al que en este inicio de temporada le sale todo y que no conoce otra sensación que no sea la del triunfo.

2 Villa de Simancas Oli; Zapa, Arroyo, Torino, Santos; Suárez (Gonzalo, min. 46), Juan de Antón, Emi, Ruiz (Isma, min. 58), Iván (Felipe, min. 72) y Camilo (Javier, min. 65). 1 Betis CF David; Dani, Jorge, Yeray, Tomás; Ramiro, Diego (Kevin, min. 28), Rodri (Víctor, min. 80); Tato (Edu, min. 72), Raúl (Jaime, min. 65) y Diego Torres.

Pronto se le puso el partido de cara al equipo de Pablo Gil, que hizo efectivo su primer acercamiento. Emi botó un córner tan cerrado que superó al arquero del Betis y, tras un rechace dentro del área pequeña, Camilo mandó la pelota a la red. Este tanto, lejos de dar confianza, mermó a los anfitriones, que se mantuvieron a merced de un cuadro verdiblanco que, si bien le ponía empeño y garra, apenas lograba ser profundo. Y, cuando lo conseguía, se encontraba o con la bandera del linear levantada o, si superaban ese obstáculo, con Oli, el muro del encuentro.

Por lo menos en la primera parte los visitantes dominaron con Diego como brújula en el centro del campo, pero a la media hora se desnortó. El talentoso centrocampista cayó lesionado, aunque esto no derribó el dominio verdiblanco. Aun así, de tres cuartos de campo en adelante ni Tato, ni Raúl ni Diego Torres afinaban su puntería. Este último logró hacerlo desde los once metros.

Emi sacó la mano y cometió penalti. No falló el delantero de un Betis que empató –lo merecía– , y mandó el partido descanso con las tornas igualadas, sin saber que en la segunda mitad le esperaba una pesadilla en cada área. En la contraria, porque las ocasiones iban a ser desbaratadas por Oli, y en la propia porque continuaría la inseguridad.

De nuevo en un córner, el Villa de Simancas aprovechó un balón muerto para rematar, pero esta vez la pelota se estrelló en el palo. Cada vez que los locatarios pisaban esa zona era un suplicio para los hombres de Óscar González. Eso pensó Jorge que, cuando vio que Camilo se iba solo cometió una falta al borde del área que le costó la expulsión, a falta de doce minutos para el final.

No firmó el empate el Betis, ni mucho menos, pero el handicap era serio y se acabó notando seis minutos más tarde. Juan de Antón marcó el gol decisivo, tras un contragolpe iniciado y proseguido por el héroe del choque. El arquero Oli se recorrió medio campo con el balón y protagonizó una arrancada que será difícil de olvidar en Los Pinos.

No había terminado, puesto que después de evitar dos tantos en la segunda mitad salvó un tercero con una estirada sublime, en una falta muy bien ejecutada por Kevin. Fue el último suspiro de un Betis peleón, superior en muchas facetas, pero que se topó con un Villa de Simancas en estado de gracia, que disfrutará una semana más del liderato.