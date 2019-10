El Palencia aprovecha los errores defensivos del Calasanz de Soria El jugador del Palencia dispara a portería en el encuentro ante el Calasanz de Soria. / Antonio Quintero El fin de semana se salda con otros dos empates y una derrota para los equipos palentinos ADG Palencia Domingo, 6 octubre 2019, 22:50

Victoria merecida del equipo dirigido por Mariano Gutiérrez que, durante casi 75 minutos, cercó de forma infructuosa al Calasanz. Al final aparecieron Rojo y Zillo para traducir la superioridad mostrada sobre el terreno de juego en el marcador. En el equipo morado debutaron Pepe y Pedro. Un error defensivo en el eje de la zaga morada propició la primera acción de peligro del partido para el Calasanz. Zillo erró en el despeje y Jorge se quedó solo delante de Mario. El portero del bloque palentino abortó el primer acercamiento de la contienda con una parada de bella factura. Esta ocasión hizo despertar al cuadro de Mariano Gutiérrez, que poco a poco se fue haciendo con el timón y dispuso de las mejores ocasiones.

2 Palencia Mario; Nacho; Dela, Zillo, Arranz; Palmero (Tejedor, min. 55), Albi (Alejandro, min. 83), Juanma, Héctor, Víctor (Rojo, min. 50); y Kevin (Pedro, min. 71). 0 Calsanz Fernando; Carlos, Vijuesca (Hicham, min. 85), Torrecilla, Ismael, Sergio, Daniel, Álvaro (Pablo, min. 83) Adrián (Jaime, min. 61), Jorge; y Adrián Cascante (Natael, min. 75). goles. 1-0 Rojo (min. 75) . 2-0 Zillo (min. 83).

En el minuto siete, Nacho culminó una gran incursión por el perfil diestro con un centro al corazón del área que a punto estuvo de rematar Nacho. La persistencia fue la línea a seguir de un equipo capitalino que, poco a poco, se fue zafando del dominio rival y generando ocasiones manifiestas del gol. Kevin dispuso de una buena aproximación, ya en el minuto 20, con un disparo centrado que fue a parar a los guantes de Fernando. Más allá de las individualidades, el Palencia también consiguió trenzar buenas jugadas. Tras una buena acción por el costado izquierdo, Víctor Seco empaló un fuerte disparo que estuvo muy cerca de convertirse en gol.

El asedio locatario era una constante. A la media hora, Héctor botó un libre directo muy peligroso que sacó de nuevo Fernando, esta vez muy pegado al palo izquierdo de su arco. A cuatro minutos para el descanso la tuvieron de nuevo los locatarios en un centro de Dela rematado por Héctor de primeras con la puntera. Una vez más apareció Fernando para salvaguardar el arco de un Calasanz que en el primer acto se defendió como gato panza arriba.

Tras el paso por los vestuarios, los forasteros metieron el miedo en el cuerpo a la parroquia local. En el minuto 47, y tras un balón largo, la defensa del Palencia CF erró en el despeje, permitiendo a Jorge Moreno quedarse solo ante Mario para acabar estampando el balón en la madera.

La respuesta llegó en el 52 en un centro de Kevin desde la derecha para el cabezazo de Rojo que salió muy cerca del poste. Poco después, los pupilos de Mariano Gutiérrez pidieron pena máxima por una posible mano en el área del cuadro soriano tras disparo del propio Rojo que el colegiado no decretó. Los palos se aliaron entonces con los visitantes. En el 63 y, esta vez en un disparo de Héctor desde fuera del área, la pelota se estrelló contra la madera.

La persistencia premió al Palencia Club de Fútbol que, a poco más de cuarto de hora para el final cobró ventaja con algo de fortuna. El tanto nació de un centro desde la derecha en el que Pedro intentó el remate. En semifallo y después de un barullo, el balón quedó suelto en el área para el remate a placer de Rojo, que anotó a bocajarro. Poco después llegó la sentencia a balón parado. Fue en un saque de esquina botado por Héctor desde la derecha y rematado por Zillo de volea para el 2-0 definitivo.

Tardelcuende-Villamuriel (1-1)

El Villamuriel sigue sin conocer la victoria en lo que va de temporada. De nuevo el cuadro palentino tuvo que remar contra corriente para salvar un punto ante el Tardelcuende. Se adelantaron los locales con un balón suelto en la frontal del área que, ante la pasividad de la defensa, remató Jorge sin oposición. Poco antes del descanso llegó el empate para la escuadra cerrateña. La jugada nació en un centro desde la banda obra de Marco que se encargó de rematar el ariete palentino César Simón en el corazón del área. La segunda mitad fue de ida y vuelta. Un correcalles del que las mejores ocasiones fueron para un bando local que se topó con Álvaro, el mejor de la escuadra verde.

San José- Castilla Palencia (2-2)

Tampoco pudo pasar del empate el Castilla Palencia de Francis Olea ante un San José que, por partida doble, se adelantó en el marcador, pero no supo guardar el resultado. Golpearon primero los locales por mediación de Marcos, que sólo tuvo que empujar el balón después de un barullo en un saque de esquina poco antes del descanso. En el minuto 70, Chimo falló un penalti para el San José. Lo lanzó a lo Panenka sin fortuna. Cinco después llegó el 1-1 en una asistencia medida de Varietti para Fede Inestal a la altura del segundo palo. En el 83, volvió a cobrar ventaja el San José. Repelió en primera instancia el peligro Pajares al repeler otra pena máxima botada, en esta ocasión botada por Rebo, pero no pudo hacer nada en el rechace que aprovechó el propio Rebo no perdonó. A tres minutos para el final llegó el 2-2 definitivo gracias a una volea espectacular de Varietti.

Carejas Paredes-Cebrereña (1-2)

El Carejas Paredes sigue sin conocer la victoria esta temporada pese a tutear r a una Cebrereña comandada por un Terleira impecable. El cuadro paredeño dominó el primer acto y cercó el arco de Gordo con ocasiones de mucho peligro. Las acciones más claras del conjunto palentino nacieron de las botas de Javitín y Mikel. Los locales no supieron aprovechar sus opciones y lo acabaron pagando. El colegiado decretó unos inusuales cuatro minutos de añadido en el primer tiempo y, en el tramo final de la prolongación, llegó el 0-1. Mario repelió un disparo que fue a parar a la botas de Terleira, que solo tuvo que empujar el esférico con el arquero del equipo palentino vencido en el césped. El Carejas empató la contienda en los primeros compases del segundo tiempo gracias a un gran testarazo de Mikel tras un gran centro desde la banda. El 1-2 definitivo lo firmó Terleira con un libre indirecto.