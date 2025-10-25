El Mojados mejora al Louvre

Juan Diez Regidor Sábado, 25 de octubre 2025, 19:18 Comenta Compartir

Mojados celebra a esta hora una de las victorias más importantes de los últimos tiempos. Por la urgencia, por la necesidad de ver un +3, por quitarse un agobio que empezaba a convertirse en obsesión. Los de Diego Macón sumaron el primer triunfo del curso en la octava jornada, en su casa, frente al Júpiter Leonés, con la tercera portería a cero en los últimos cuatro partidos.

Hizo todo lo que tenía que hacer porque hasta entonces siempre había faltado algo. El Mojados dividió el partido por las fases que le correspondían, aunque todo venía marcado por ese gol que demandaba. A los 42 minutos Cadaveira puso a su equipo por delante por primera vez en todo el curso. Un balón despejado de aquella manera por el portero se lo quedó Anta, que pasaba por allí por si las moscas y le cedió el balón. Cada llegó en segunda linea y la colocó.

Mojados Alberto; Churu (Adri Fernández, min. 61), Méndez, Duque, Capi; Cerro, Cristian (Mati, min. 86), Anta (Valdée, min. 74); Cada (Chuchi, min. 74), Arranz (Andrés, min. 61) y Colino. 1 - 0 Júpiter Leonés Palomares; Luengo, Carmona (Marcos, min. 58), Jairo, Magdi (Mario, min. 46); Nico (Dani del Cerro, min. 46), Álvaro, Isaque (Merino, min. 24), Cuello; Juan Sánchez (Ovi, min. 75) y Turi. Árbitro: Téllez de Meneses (Salamanca). Amonestó al jugador local Adri.

Gol: 1-0 Cada (min. 42).

Incidencias: Municipal de Mojados. 400 espectadores.

Fue una especie de premio al gran inicio del cuadro amarillo, mucho más entero que en citas anteriores, como si hubiera aprendido la lección. Entró al choque mandón, exprimió al máximo la verticalidad de Arranz que, pese a no estar del todo fino, hizo que al Júpiter Leonés le entrara el miedo en el cuerpo.

Porque los visitantes peligro crearon el justo, si acaso alguna combinación rápida que siempre acababa en un seguro Alberto.

Tampoco exasperó el gol a los leoneses. Es más, al descanso se llegó con relativa comodidad. Después ya tocó remangarse.

Nadie podía pensar que el primer triunfo iba a llegar sin sufrir y menos contra un filial de estas características. Por si acaso, ya había metido dos cambios al descanso para enseñar al Mojados su sitio en el segundo acto, que era más su campo que el contrario. Empezaba otro partido donde los de Diego Macón tenían que demostrar su sistema de seguridad.

Colino lo intentó de falta directa, pero no cogió altura. Y ahí ya el equipo se armó atrás. Cada cambio iba destinado a guardar la ropa, como es lógico, y a convertir la última media hora en un 'quiero y no puedo' a su rival, que nunca encontró el espacio. No había por donde entrar. Si acaso una cabalgada de Juan García, que también acabó en el destino de sus compañeros: en Alberto.

Tanto él como su defensa, que pasó a ser de cinco para mayor blindaje, evitaron que, esta vez, el rival entrara hasta la cocina. Sabían que el problema era permitir un gol, que en semanas anteriores eso había derivado en una desconexión de todas las alarmas amarillas. Como en el Louvre un domingo por la mañana. Méndez, Duque, Churu y Capi fijaron los anclajes, la defensa estuvo perfectamente junta.

El único que birló a los policías fue Marcos. En el tiempo del descuento causó el pánico con una internada que dejó atrás a los zagueros locales. Su último control se le fue largo y perdió toda oportunidad de salvar algún punto para el Júpiter. El Mojados consiguió estirarse para que el resto del descuento no se hiciera eterno, con Chuchi en punta y Mati de barrendero.

Tres puntos de oro para meterse en la liga a tiempo y ver el horizonte menos negro. Ahora es gris. Al suspenso ya se le está poniendo más cara de cinco.