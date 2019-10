Regional Aficionados El Laguna vence con lo justo al Betis Imagen del partido entre el Laguna y el Betis. / R. Jiménez Un gol de Cifu cuando peor lo pasaba su equipo resuelve un choque que el Betis tuvo en su mano JUAN DÍEZ Valladolid Domingo, 20 octubre 2019, 20:56

El CD Laguna se llevó el partido cuando más cerca estaba de perderlo. Un gol de Cifu justo en el momento en el que el Betis comenzaba a demostrar superioridad sirvió para dar el triunfo a su equipo, el segundo consecutivo que le permite acomodarse en la quinta posición de la tabla.

2 Laguna Pedro; Héctor, Roberto, Jorge, Física; Villa (Víctor, min. 66), Aitor, Colino, Darío, Manu (Iván, min. 77) y Cifu (Rubo, min. 89). 1 Betis Pereira; Sergio, Jorge (Yeray, min. 75), Víctor, Javi (Tomi, min. 88); Jaime, Dani (Reyero, min. 68), Tato, Raúl (Rodri, min. 81), Juan y Diego Torres. goles 1-0 Aitor (min. 14). 1-1 Diego Torres (min. 63). 2-1 Cifu (min. 75). Árbitro Mansilla Barrientos (Valladolid). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Héctor y Víctor y a los visitantes Jorge, Dani, Diego Torres, Sergio y Luis (delegado).

No fue el mejor partido de los chicos de Carlos Álvarez, pero cubrieron el expediente. Donde sí se mostraron superiores fue en el balón parado, con un Darío que trajo un guante en la bota en la primera mitad. Al cuarto de hora le puso un balón a Aitor, que con solvencia remató a las mallas.

Por centímetros no se amplió el marcador, cuando en otro balón colgado por el diez desde la misma esquina, Jorge lo envió al travesaño. No entró y el Betis revivió, aunque en la primera mitad no obtuvo premio. Al menos, los verdiblancos tenían claras las intenciones. Cada vez que había opción enviaban un balón en profundidad tanto a Diego Torres como a los extremos, ante una defensa local adelantada que, por momentos, se mostró sobrepasada.

Llegó incluso a marcar el Betis, pero el colegiado anuló la acción de Torres por fuera de juego. Aun así, el equipo persistió en el tramo final de la primera parte, sin puntería. La encontró en la segunda parte con uno de esos contragolpes que repitió todo el duelo con un protagonista, Juan, el mejor de los visitantes.

Con el balón en los pies cundió la tensión entre la defensa y, prácticamente en todos los duelos, se salió con la suya. Uno de ellos precedió al gol de Torres, que empató el partido y provocó la reacción de un equipo visitante que, a partir de ahí, fue mejor. Sin acosar la portería rival, pero más cómodo sobre el césped.

Si el Laguna en el primer tiempo había dominado y había sacado provecho de su condición de local pese a estar acelerado en algunos tramos, en el segundo le costó más encontrar a los hombres de arriba. Sin embargo, con una vez bastó porque apareció Cifu para derribar esa teoría.

Arrancó desde el centro del campo campo, fue protegiendo el balón hasta entrar en el área y ahí superó por arriba a Pereira, que antes había evitado con un paradón el segundo, pero que en esta acción no pudo hacer nada. De ese golpe ya no se levantó el Betis, que insistió, incluso marcó en el descuento, pero, de nuevo, en posición de fuera de juego según el linier.

Ese tanto habría hecho justicia al juego desarrollado por ambos, pero en una categoría como esta la contundencia en las áreas es fundamental. Y ahí ganó el Laguna que, con lo justo, selló otro triunfo que deja al Betis tocado, con solo dos victorias en las primeras siete jornadas.

El resto de la jornada

Béjar - La Cistérniga (1-3)

Segundo triunfo consecutivo de La Cistérniga, que ya parece despegar. Sus goleadores también, que volvieron a demostrar puntería. Primero Isma, con un gran tanto a la media vuelta, después Arroyo y, por último, Prieto con un golazo desde la banda. Los hombres de Roberto García se mostraron fiables como equipo y aguantaron las envestidas locales, gracias en buena medida a la actuación inconmensurable de su portero Cristian.

Universidad de Valladolid - Bovedana (2-2)

Comienza a ver la luz el Universidad de Valladolid con el mejor partido realizado hasta el momento. Sumó un punto, pero pudieron ser tres. Consiguieron igualar en dos ocasiones la ventaja de la Bovedana, gracias a un Arriaga eficaz de cara a portería. Recogió dos pases similares a la espalda de la defensa para fusilar a Nacho. Gracias a este punto, los de Patri Valles dan un paso más hacia el principal objetivo ahora que es salir de la zona de pelgro.

Villa de Simancas - Onzonilla (0-1)

El Onzonilla es el nuevo líder de Regional Aficionado tras asaltar el hasta ahora inédito campo de Los Pinos. Roberto Serrano, con su gol a falta de diez minutos, fue el responsable de consumar la primera derrota del Villa de Simancas, que no cuajó un buen partido. Pese al control de la primera parte, en la segunda solo reaccionó al final, y no pudo derribar el muro que el Onzonilla plantó desde el inicio.

Peñaranda - Mojados (3-2)

No pudo el Mojados prolongar su buena racha en casa del Peñaranda, donde cayó a falta de tres minutos. Un polémico penalti transformado por Pablo Gómez dejó los tres puntos en el Luis García. Antes, Álex Garrido había marcado también y empató así el tanto inicial de Ampudia a la media hora. Después, David puso de nuevo por delante al Mojados, pero en un saque de esquina empató Raúl. Había sido el premio al trabajo de ambos, pero los locales, al final, golpearon una vez más y se llevaron el triunfo.