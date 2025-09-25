La jueza deniega la cautelar al Betis CF, que jugará en Regional

Juan Diez Regidor Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:57 Comenta Compartir

Fin del culebrón. La justicia ordinaria ha dictaminado que el Betis deberá jugar en Regional Aficionado esta temporada. El club verdiblanco ha recibido en las últimas horas la sentencia judicial ocho días después de su vista en Madrid en la que reclamó su derecho de jugar en Tercera RFEF después de que la justicia deportiva no lo considerara así. No hubo sorpresas.

En la resolución la magistrada del Juzgado de 1ª Instancia de Madrid concluye que no ha lugar a adoptar la medida cautelar solicitada por el club contra la RFEF y que, por tanto, no le corresponde (al menos no mediante esta vía) ocupar el puesto que sí ocupa el Bembibre.

Termina así una historia de tres meses, que comenzó con la derrota del Betis en la final del 'play-off' ante el Numancia B. De haberla ganado, nada de esto habría existido porque estaría en Tercera. Dos semanas después, en una categoría más arriba, el Burgos B ascendía, también en promoción, a 2ª RFEF, lo que generaba un aparente hueco en la liga. El club verdiblanco dio por hecho en un primer momento que sería para él.

Sin embargo, y después de que la Federación de Castilla y León decidiera que, entre mantener al Bembibre (mejor clasificados de los, a priori, descendidos) y ascender al Betis, la mejor opción era la de lavarse las manos para no adentrarse en otro capítulo similar al de Laguna y Mojados en el que, tras decidir una cosa, la RFEF decidió la contraria.

Así que la justicia actuó. Y, en este caso sí, tanto el juez de competición de la federación territorial como el de la nacional concluyó que esa plaza era para el Bembibre por la sencilla razón de que nunca había descendido. El Betis (y probablemente muchos más equipos) asumieron que al haber una liga de 19 (uno más de lo normal) descenderían 4 (uno más de lo normal). Sin embargo, ningún estamento cambió el plan competicional y, oficialmente, bajaban 3. Por tanto, el Bembibre estaba salvado; no había hueco para nadie más.

Tampoco para el Betis, que jugará un año más en Regional, con un proyecto ambicioso. Club y cuerpo técnico mantuvieron una fe ciega hasta el día de hoy con respecto a sus posibilidades de estar en Tercera RFEF. Hasta el punto de que comenzaron a entrenar antes de lo previsto. Ese pálpito no se ha cumplido. El premio será el de la Copa del Rey, donde los verdiblancos se miden este sábado al Getxo, con la vuelta el fin de semana siguiente en Canterac.