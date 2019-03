Exhibición del Becerril ante un Venta de Baños desorientado El jugador del Castilla Palencia se lleva la pelota. / Marta Moras El Castilla Palencia firma un gran partido y se lleva la victoria ante la Arandina B OPTA Palencia Domingo, 17 marzo 2019, 21:44

El Becerril se llevó el derbi más desigualado de toda la temporada gracias a una primera parte perfecta. Los de Edu Narganes tiraron de pegada para irse al descanso con 6-0. Por su parte el Venta de Baños cuajó uno de sus peores partidos de lo que va de temporada y rompió una racha de seis jornadas consecutivas sin conocer la derrota. El partido dejó dos nombres propios. La vuelta de Melero que salió en el segundo acto tras varias semanas parado por problemas de rodilla y la suplencia de Amado, la gran sensación de los rojillos y su salvador en los dos últimos partidos jugó poco más de media hora.

6 Becerril Sevi, Diego (Melero, min. 70), Varo (Franin, min. 58), Sierra, Crespo, Diestro, Riky, Carlos, David (Kike, min. 58), Pelayo (Adri, min. 65) e Isma. 0 Venta de Baños Mario, Jesús, Carlitos, Fran Hontiyuelo, Rodri, Guiri, Alex, Andrés (Jairo, min. 60), Álvaro, Juan (Moha, min. 78) e Iván Redondo. Goles. 1-0, (min. 7), Jaime Pelayo. 2-0, (min. 17), Crespo. 3-0, min. 20, David Martín. 4-0, min. 22, David Martín. 5-0, min. 30, Diestro. 6-0, min. 44, Crespo. Árbitro. Héctor Calvo Antolín

Se adelantó el Becerril con un gol tempranero. Precisamente a través de un venteño: Jaime Pelayo. La jugada nace en un balón largo que el centrocampista culminó con un disparo cruzado inalcanzable para Mario. El gol derrumbó a los de Litos Sánchez que se vinieron abajo. En 2-0 llegó en el minuto 17 en un saque de esquina que se encargó de rematar Crespo. Tres minutos después fue David Martín Tera el encargado de hacer el tercero en un saque de esquina que remató con la testa a la altura del primer palo. El cuarto tanto lo hizo el propio David Martín Tera prácticamente en un calco del tercero en un saque de esquina que remató a la altura del primer palo y que supone su undécimo gol de esta temporada convirtiéndose así en el máximo goleador del equipo en el año de su debut con el Becerril.

El capitán David Diestro fue el encargado de hacer el 5-0 en un balón rechazado a la altura del punto de penalti. El cuero quedó suelto y el palentino aprovechó a la perfección. En los estertores del primer acto llegó el sexto. Crespo recogió el balón en la frontal y sacó un disparo ajustado a la madera. La pegada del Becerril y la falta de intensidad defensiva del Venta de Baños marcaron la pauta en la primera parte.

En la segunda parte los de Edu Narganes levantaron el pie del acelerador. No obstante, hasta el minuto 60 no llegó la primera ocasión clara. Mario evitó el séptimo con una parada de bella factura a disparo de Adri.

Poco antes entró al campo Alberto Melero el capitán del Becerril después de unas semanas en el dique seco por problemas en la rodilla que en las últimas jornadas le habían alejado de los terrenos de juego e incluso de los entrenamientos. Por lo que respecta al Venta de Baños, la gran sensación de los últimos partidos: Amado, fue suplente y no entró hasta el minuto 60 sustituyendo a Jaime y con el partido sentenciado.

Resto de la jornada

También dejo muy buenas sensaciones el Castilla Palencia que suma cuatro victorias consecutivas. Se adelantó la Arandina B por mediación de Iván que regateó a Julio para marcar a placer. El 1-1 llegó en un centro de Alberto Arquero para Aitor que dejó el balón de cara a Incera para que marcara a placer. El propio Incera hizo el 2-1 después de una acción individual espectacular de Varieti. Daniel Incera firmó el 'hat-trick' en un córner botado por Fede Inestal. La sentencia la puso Varieti tras recibir un pase picado de Xanet. Primero con un control orientado y posteriormente definiendo con mucha templanza. Con el 4-1 los palentinos se relajaron y llegó el 4-2 definitivo en un barullo dentro del área culminado por Iván.

En el otro lado, octava derrota consecutiva para el Palencia 1929 que fue de más a menos a pesar de adelantarse con un gol de Fabián en el minuto 43. Los morados salieron a por todas y en el minuto 10 su goleador Oscar Galindo tuvo un mano a mano que detuvo el meta. Las ocasiones más claras fueron para los de Lolo Infante. Por ejemplo, en el 30 un libre directo de Isma que atrapó el cancerbero. Los capitalinos coquetearon constantemente con el gol y a dos para el descanso consiguieron el premio. Fabián aprovechó un error de la zaga local para hacer el 0-1 empujando en boca de gol. En el minuto 75 Oscar perdonó una pena máxima que le acabó costando muy caro al cuadro palentino. Tres minutos fatídicos fueros suficiente para que el Tardelcuende voltease la contienda. En el 85 de Guillermo de penalti y en el 88 Jorge Andrés Santa Cruz tras un error defensivo firmaron el 2-1. La derrota mete en apuros al Palencia 1929 al que le quedan cinco partidos fuera del Otero.