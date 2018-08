Esteban Fernández: «Serrano hurga en la herida del fútbol palentino para enemistar a todos» El presidente del Palencia 1929, Esteban Fernández, en el campo de El Otero. / Marta Moras El mandatario del club palentino niega que influyera en el descenso del Depor y exige que se «deje en paz» a su equipo ÁLVARO MUÑOZ Palencia Viernes, 31 agosto 2018, 12:37

La polémica en el fútbol palentino sigue muy presente. Las cenizas aún no están apagadas, aunque el presidente del Palencia 1929, Esteban Fernández, está dispuesto a enterrar el hacha de guerra, pero no sin contestar antes a las acusaciones del gestor económico del Deportivo Palencia, Paco Serrano, quien hace unos días acusó en este periódico al equipo de Fernández de ser «partícipe de la cacicada del descenso del Deportivo» y su posterior inhabilitación.

–¿Qué tiene que decir a las acusaciones de Paco Serrano?

–Hizo unas declaraciones desproporcionadas. Me parece un poco bochornoso todo lo que ha hecho este señor (Paco Serrano). No se ajusta a la realidad de lo que él presume. Vino presumiendo de mucho dinero y aquí no se ha visto nada, solo su disolución. A diferencia de Serrano y Javier Rodríguez (presidente del Deportivo) yo sí que fui socio fundador del Deportivo. Invito a Serrano a que vaya a las asambleas informativas de la Federación, se lea el reglamento y empiece a hablar con razón. Para que quede claro, resumo el artículo 150: 'para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los clubes en las competiciones oficiales, podrán establecerse garantías o exigirlas de carácter especial a determinados clubes. Tales garantías pueden ser un depósito de aval bancario de una cantidad que cubra la responsabilidad...' El Deportivo no ha cumplido con ese requisito.

«Solamente he defendido mis derechos sin perjudicar a ningún otro equipo»

–Una de las afirmaciones de Serrano es que el Palencia 1929 inició ese trámite...

–Este es un artículo que no está aprobado por la Federación de Castilla y León de Fútbol, sino por todos los clubes. Cuando hago uso de este reglamento, yo le preguntaría a Paco Serrano ¿qué hubiese hecho él en mi caso si le desciende por un arrastre como el nuestro? ¿Cómo contestaría a uno de mis socios si me dice que por qué no utilizo ese reglamento? o ¿si el club no fuese palentino, hablaría de tantas bobadas? Solo quiero que me conteste Serrano. Se le olvida rápidamente que, cuando Serrano llegó, quiso unificar a los equipos. Esa película de miedo yo no me la creo. No conforme con eso, un socio del 1929 en una asamblea me dijo que Serrano tenía un grupo inversor detrás. Le invité a reunirse y aún sigo esperando. ¿Quería desarmar dos equipos en vez de uno? Esto lo deben saber todos los socios. Llevo más de 40 años en el fútbol palentino y no tengo ningún problema con ningún club. Serrano lo que tiene que hacer es marcharse y solo ha conseguido enemistar clubes. Le pido por favor que deje tranquilo al Palencia 1929 y si quiere Serrano se lo digo a la cara. No tengo nada que ocultar, cosa que Serrano no sé si puede decir, ya que no hace asambleas, ni respeta a los socios...

–¿Por qué no ha defendido sus derechos sin utilizar al Deportivo Palencia?

–He defendido mis derechos sin perjudicar a los demás. Vuelvo a repetir que he utilizado un reglamento que está ahí federativamente. Al igual que yo conozco ese artículo, los socios también lo saben y me hubieran dicho que por qué no he echado mano de ese reglamento. Si se siente perjudicado, qué hubiese pagado. Si él paga, no hubiese pasado nada. No me he inventado nada. Está escrito. Además, si acudiesen a las asambleas, se podrían enterar de lo que se aprueba en la Federación de Castilla y León de Fútbol. Hay unas normas y el Deportivo no las ha cumplido. Tenía que pagar y no lo ha hecho. Hemos defendido nuestra categoría por el bien del club y de los socios. ¿Es el Palencia 1929 culpable del dinero que debe a los jugadores o a los arbitrajes? Al final, para Serrano, somos culpables de todos sus males.

«Tengo la conciencia muy tranquila, he actuado correctamente y con el reglamento»

–¿Paco Serrano está volviendo a reabrir viejas heridas del fútbol palentino?

–Lo único que ha hecho este señor es culpar a los clubes palentinos de sus males. Está hurgando en la herida del fútbol palentino para enemistar a todos. Pero no se da cuenta de que ya pasamos de él. Lo único que ha conseguido es meter en juicios a la anterior directiva del Deportivo Palencia. Yo por lo menos no he tenido ningún juicio, ni expulso a mis socios como ha hecho él.

–¿Tiene solución el fútbol palentino?

–Puede tener solución. ¿Cómo no va a tenerla? De hecho, entre los clubes nos entendemos, ya que entre nosotros nos intercambiamos carnés de socios, menos con los del Depor. Paco Serrano ha revuelto todo el fútbol palentino y mira cómo lo ha dejado. Por eso no me canso de repetir que se vaya del fútbol de Palencia, sino tendré que tomar otras medidas.

–¿Cree que el Palencia 1929 ha actuado de forma ilícita este verano?

–Tengo la conciencia muy tranquila. He actuado correctamente y con el reglamento en la mano. Yo me pasé un domingo entero leyendo los estatutos, porque sabía que existía esta norma. Cuando la he encontrado, no me ha quedado más remedio que hacer uso de ella. La ley me ampara. No estoy arrepentido de nada, estoy orgulloso de lo que he hecho.

«Alberto Villegas es un gran trabajador y siempre se ha hablado de más»

–¿La incorporación de Alberto Villegas al organigrama del Palencia 1929 posiciona al club en uno de los dos bandos del fútbol palentino?

–Siempre diré que soy amigo de Alberto Villegas. Como todas personas, tiene sus cosas buenas y malas. Está trabajando mucho por el club, porque no se sabe lo difícil que es planificar un equipo sin saber la categoría en la que vas a jugar. Es verdad que hay muchos socios que han dejado el club porque está Villegas. En cambio, otros se han unido a nuestro proyecto. De hecho, ya hay muchos abonados por Alberto Villegas. Siempre digo una cosa, que por encima de las personas está la camiseta morada. A lo mejor, el día de mañana, Villegas está de presidente. Pues yo seré el primero que esté apoyando a la directiva, como he hecho siempre. He sido muchos años socio del Club de Fútbol Palencia y me daba igual la directiva de ese momento. Villegas es un gran trabajador y siempre se ha hablado de más sobre él. Aquí solo valen los hechos reales. Hasta ahora, Villegas es un acierto. Cuando estaba en el extinto Palencia, yo era un fiel votante de él. No me avergüenzo. ¿Cuándo hemos visto mejor fútbol en Palencia que con la etapa de Villegas? Siempre he dicho que vende cubitos de hielo en el polo norte. Traía a los mejores jugadores. Puedo confirmar que algún club de Palencia ya le ha llamado para que vaya de director deportivo y evidentemente ha dicho que no. Presumo con mucho orgullo de tener como director deportivo a Alberto Villegas. El socio que quiera seguir, perfecto, y el que no, pues no se puede hacer nada. Eso sí, la persona que quiera venir y hacer las funciones que hacemos Alberto Villegas y yo, tiene las puertas abiertas del club. Aquí el sueldo es 'grandísimo'.