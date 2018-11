Mucho espectáculo y ningún gol entre el Castilla y el Venta de Baños Aitor, del Castilla Palencia, marra la ocasión ante Cerratro. / Manuel Brágimo Becerril y Villamuriel sumaron los tres puntos, mientras que el Palencia 1929 encajó una polémica derrota OPTA Palencia Domingo, 4 noviembre 2018, 23:09

Como sucede en la mayoría de los derbis palentinos, el disputado entre el Castilla Palencia y el Venta de Baños no fue una excepción y acabó en tablas. Un empate que de poco sirve al Castilla, que pierde comba con el tren de cabeza y rompe una racha de dos victorias consecutivas y al Venta de Baños, que, a pesar de la buena imagen del partido, acumula siete jornadas sin ganar y ha sumado tan solo dos de los últimos 21 puntos en liza. La noticia positiva fue el debut de Pelayo en el minuto 60. El venteño se enfundó por primera vez la camiseta del Castilla. Después de hacer la pretemporada con el Venta de Baños, el veterano jugador se decantó por el Castilla entre otras cuestiones porque le ofreció la posibilidad de buscarle trabajo. Curiosamente el debut fue ante el equipo de su pueblo.

La primera ocasión del partido fue para el cuadro capitalino en un mano a mano de Aitor con Cerrato, que salvó el portero venteño. A renglón seguido, Óscar de nuevo la tuvo solo ante Cerrato, pero también falló. Esta ocasión espoleó a los pupilos de Litos Sánchez, que tomaron el timón del partido y dispusieron del dominio y de las ocasiones. Los visitantes cercaron el área de Julio por primera vez en el minuto 11 por mediación de Fran, que no consiguió conectar un buen disparo. En el minuto 24, fue Andrés quien lo intentó con un disparo lejano que a punto estuvo de sorprender a Julio. La primera parte dejó también momentos de tensión. En el minuto 27, se acaloró el clima con una pequeña tángana, pero la sangre no llegó al río y el encuentro continuó de manera deportiva y el partido entró en fase de ida y vuelta. En el 32, la tuvo Jairo, pero Julio respondió con muchos reflejos, brindando a la afición una parada de bella factura.

Tras la reanudación, la primera ocasión fue para los de Francis Olea. En el minuto 47, Fede Inestal botó un libre directo al que Cerrato respondió con una buena intervención. El derbi también dejó momentos de polémica. El más destacado en el minuto 62, cuando el jugador del Venta de Baños Fran pidió pena máxima por un posible derribo en el interior del área. El árbitro Calvo Antolín entendió que no hubo nada punible y dejó seguir el juego, a pesar de las protestas de la escuadra venteña. En el tramo final, los castillistas se fueron a por la victoria. Las ocasiones más claras, de nuevo, en las botas de Aitor, que envió el balón a la madera y otra del delantero, que ante Cerrato intentó acabar de vaselina sin precisión. En el descuento, no obstante el Castilla Palencia tuvo la última en una falta peligrosa al segundo palo, pero Pelayo remató de cabeza forzado y la envió fuera. Con 0-0 acabó un derbi, en el que no hubo goles, pero tuvo todo lo demás: alternativas, tensión, polémica, ocasiones y el morbo del debut de Iván Pelayo que hizo parte de la pretemporada con el Venta de Baños, el rival del pasado sábado.

Un Villamuriel intratable

Sí que ganó un Villamuriel que sigue intratable en el Rafael Vázquez con 13 de los 15 puntos que se han disputado en su feudo. Los de Pablo Martínez se adelantaron con un gol tempranero de Egoix en el minuto 11 a servicio de Jaime. El Espinar tuvo sus opciones, pero Rubo, muy seguro bajo palos, mantuvo el 1-0 al descanso. El 2-0 definitivo llegó en el 63, después de una jugada de estrategia. Tuco botó un libre directo y Marcos Belerda, que entró en la segunda mitad sustituyendo a Jaime, ganó por elevación a la zaga visitante y con un toque sutil peinó la pelota con la testa para aplacar la reacción rival. Antes del final, Jorge pudo hacer el tercero a pase de Adrián, pero el portero evitó la goleada. Lo peor del partido, la expulsión de Víctor Benito por doble amarilla. La primera por protestar y la segunda por una entrada a destiempo con el partido encarrilado.

Nueva victoria del Becerril

También ganó el Becerril, que sigue invicto en lo que va de temporada. Los de Edu Narganes allanaron el camino de la victoria en la primera mitad. Varo adelantó a los palentinos después de rematar a placer un rechace a tiro de Crespo, que quedó muerto en el interior del área. Antes del asueto, Fran se encargó de hacer el segundo en un mano a mano delante del portero abulense ante el que finalizó con una vaselina. Tras la reanudación, los becerrileños no bajaron el pie del acelerador. Primero fue Javi García el encargado de empujar en línea del gol un córner rematado por Sierra y poco después fue Adrián el que hizo el cuarto al adelantarse al portero a la salida de un centro lateral. La goleada la remató David, después de rematar un servicio perfecto de Franin. El Becerril continúa sin encajar un tanto desde el arranque liguero.

Derrota del Palencia 1929

En el partido adelantado al jueves, el Palencia 1929 cayó 2-0 ante el Diocesanos. En un encuentro, en el que los de Lolo Infante protestaron al colegiado los dos únicos tantos del partido. El primero llegó de penalti en una acción en la que Maestu derribó a un rival en el interior del área. Enrique González colocó el balón en los once metros y batió a Ortega en el minuto 26. Con el 0-1 se llegó al final de una primera parte muy igualada. Tras la reanudación, los morados lo intentaron con más corazón que cabeza y con el equipo volcado llegó el 2-0 definitivo, en el tiempo de descuento obra de Vicente Caballero. Los visitantes entendieron que el segundo gol fue en presunto fuera de juego, pero el tanto subió al marcador en el minuto 91.