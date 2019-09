Un doblete de Alcubilla inclina el derbi para el Unami (1-2) La alineación titular del Turégano en su primer partido como local en Regional. / El Norte Los azules suman dos victorias en dos jornadas y desplazan del liderato a sus rivales en un duelo muy trabajado ESTEFANÍA GONZÁLEZ (ADG) Turégano Sábado, 14 septiembre 2019, 21:16

El duelo entre equipos segovianos cayó del lado del Unami. El cuadro capitalino tiró de experiencia para batir al primer líder de la temporada. Lo hizo con un portentoso inicio en el que brilló con luz propia Alcubilla, autor de un doblete. Desequilibrado el choque, el Turégano no se vino abajo y llegó a recortar distancias en el marcador, aunque no le sirvió para alcanzar el empate. La fiesta del fútbol segoviano, al menos en lo que a Regional se refiere, se saldó con un bonito espectáculo. Quizá por los nervios, pero el Turégano no salió lo enchufado que estuvo una semana atrás en la jornada inaugural, que ganó con autoridad (1-4) en casa del Racing Lermeño.

Cuando enfrente está el Unami, la circunstancia complica aún más las cosas. El conjunto capitalino no falló y demostró que es uno de los equipos llamados a luchar por el ascenso a Tercera División. Especialmente en la figura de un Alcubilla que fue el claro protagonista del choque al anotar en apenas quince minutos dos goles. El primero de ellos llegó en una acción a balón parada botada desde el costado izquierdo que culminó con un testarazo. Mientras, el segundo llegó por el otro costado, pero tuvo como protagonista al mismo jugador. El omnipresente Alcubilla aprovechó un centro desde la derecha para duplicar la renta.

Así las cosas, el partido se les puso muy complicado para el conjunto que dirige Julio de Andrés. De hecho, pese a que lo intentaron todo, el Unami dominó por completo el encuentro ante un Turégano por debajo del nivel mostrado en la jornada inaugural. Así, se llegó al tiempo intermedio con la clara victoria del conjunto azulón.

Apenas generó peligro en el primer tiempo el bando local, que se vio obligado a modificar su esquema de juego. Así, con el 4-4-2 que propuso Julio de Andrés la historia cambio. El Unami dio un paso atrás ante el empuje del conjunto local, aunque el resultado entonces era claramente favorable a los azules.

La entrada al terreno de juego de Choflas le cambió la cara a Turégano, que empezó a ganar profundidad. El talentoso ariete del conjunto local y ex del Unami le puso un punto más de picante a la contienda. Instantes después de su salida al terreno de juego perforó la portería defendida por Ángel. Un jugador llamado a marcar diferencias que jugó la segunda vuelta de la pasada en el Cuéllar tras desvincularse de La Granja.

Con veinte minutos por delante, el guion el encuentro fue casi el de un monólogo local. Alentados por la afición, los jugadores del Turégano buscaron de forma incesante el tanto del empate. Ante eso, el Unami tuvo que sufrir para poder sumar su segundo triunfo de la temporada en otros tantos partidos.

Y todo pese a que el Turégano se plantó hasta en dos ocasiones ante Ángel que se marcharon al limbo. No hubo tiempo para más. En un duelo bonito y con un tiempo para cada equipo, los tres puntos pusieron rumbo a la capital segoviana. Dos equipos que, a buen seguro, hacen disfrutar a la provincia de un buen año en lo deportivo.

En la próxima jornada el Turégano volverá a desplazarse, en esta ocasión a Soria, para enfrentarse al San José el sábado a partir de las 17:30 en el campo de San Juan. Por su parte, el Unami ejercerá de anfitrión en La Albuera, también el sábado, desde las 18:00 frente al Calasanz de Soria.