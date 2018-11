Derrotas en El Espinar-San Rafael y Cuéllar y empate del Unami Un momento del partido entre El Espinar-San Rafael y el Calasanz. / Pedro L. Merino FÚTBOL Decepcionante jornada de los clubes segovianos, con dos goleadas en casa y una oportunidad perdida por los azules JORGE GÓMEZ (OPTA) Cuéllar Domingo, 25 noviembre 2018, 22:36

Mala jornada para los equipos segovianos en Regional. El Cuéllar, el último en jugar, salió ayer con muy buenas intenciones sobre el Municipal de Santa Clara. Los de Félix Blanco tuvieron dos ocasiones en los primeros 16 minutos. Rafa y Diego disparaban sobre la portería de Julio, pero sin fortuna. Todo iba por una buena senda, pero sin embargo, en el 28, el partido dio un giro. Un remate de López lo desviaba en propia puerta Pablo Montero poniendo el 0-1.

Al Cuéllar no le quedó más remedio que remangarse para remar a contracorriente y tratar de neutralizar la desventaja en el marcador. El equipo cuellarano lo intentó por todos los medios. En el 31, Rafa puso un balón medido sobre la cabeza de Diego en un remate que se iba cerca del larguero. El siguiente en intentarlo fue David Rubio en un remate que se marchó cerca del palo.

El Castilla Palencia no se amedrentaba y salía en rápidas jugadas a la contra cuando podía. López dejó un balón sobre Aitor en una de ellas, pero su remate se marchó cerca del palo izquierdo. Posteriormente, el protagonista fue López en un disparo repelido por Ricardo con seguridad. Tras estos dos sustos, el partido dio un giro. David Rubio se revolvió en el área y fue zancadilleado por Óscar. Pena máxima y finalizada por Pablo Lozano, que engañó a Julio. El choque entraba en un nuevo escenario en el que hubo alternativas para los dos equipos. Fede tuvo el 1-2 en un remate de cabeza para el Castilla Palencia. La réplica de los de Félix Blanco no se demoró. Demi asistió a David Rubio y en un remate a semifallo en el minuto 41 para batir al portero del Castilla Palencia y terminar la primera parte con buenas sensaciones con el 2-1.

La segunda parte fue una vuelta a la tortilla. Castilla Palencia se adueñó del balón y empezó a asediar la portería rival. El Cuéllar estaba siendo sobrepasado y, en el minuto 61, López ponía el empate en el marcador en el que Ricardo pecó de manos blandas. El Cuéllar se revolvió como un gato panza arriba con un remate de Ricar y Rubio, pero tímidos para sorprender a Julio. En cambio, Palencia no perdonaba y en el 71 volteaba el marcador con un gol de Ciski con un remate desde el interior del área.

Los cuellaranos se diluyeron y, en la prolongación, Alvarito cometió un penalti sobre Xanet, que venía precedido de fuera de juego. La pena máxima era rematada por Angelo con un potente remate. Así finalizó el partido con un Cuéllar con dos sabores de boca después de una brillante primera parte y una segunda algo decepcionante. En la clasificación, con ocho puntos, siguen en la parte baja.

El Unami se tuvo que conformar con solo un punto, ya que el encuentro contra el Atlético Palencia terminó en tablas en el campo de fútbol El Otero. Un partido muy igualado que se caracterizó por la brusquedad y el juego de contraataque con la que el equipo local decidió llevar el partido. Un penalti de Héctor puso el marcador a favor del conjunto palentino en el minuto 49, pero los de Javier Jadraque no dejaron de apretar -a pesar de que el árbitro se veía obligado a parar continuamente el juego debido a las faltas cometidas mayormente por el Atlético Palencia-, hasta que en el minuto 64 Goyo consiguió empatar el electrónico. A pesar de este resultado, el conjunto segoviano continúa manteniéndose entre los tres primeros puestos de la clasificación.

El Espinar-San Rafael perdió en casa 0-4 contra el Calasanz de Soria. Ya en la primera parte, los visitantes lograron anotar dos tantos en el marcador, debido principalmente a fallos de defensa por parte de los locales. A pesar de que los espinariegos trataron de hacerse con el mando del partido y atacar en todo momento, las ocasiones de gol se quedaban simplemente en el intento. En el segundo tiempo, los de Diego Yepes se volcaron en el objetivo de dar la vuelta al electrónico, pero los visitantes -aun con menos ocasiones de llegar a la portería contraria- finalizaron el encuentro sumando dos goles más. El partido finalizó con un 0-4 injusto para El Espinar, pues no pudo aprovechar las ocasiones de rebasar el marcador de su contrincante.