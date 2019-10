Cinco minutos fatídicos condenan al Palencia ante el Diocesanos Un momento del partido entre el Palencia y el Colegio Diocesanos. / Antonio Quintero El Carejas Paredes consigue su primera victoria de la temporada ADG Palencia Domingo, 20 octubre 2019, 21:19

El Palencia CF sufrió el segundo revés consecutivo tras caer ante el Diocesanos. El bloque capitalino, superior en algunos tramos del partido, sufrió la pegada de un potente rival que decidió el encuentro en apenas cinco minutos gracias a las dianas de Fernando Martínez y Ángel Encinar. Apenas tres minutos tardó el Diocesanos en generar la primera ocasión. Julian Hernández, incorporado desde segunda línea, probó suerte con un potente disparo que salió muy cerca del palo izquierdo del arco de Mario.

0 Palencia Mario; Lillo, De la Cruz, Perrote, Arranz; Palmero, Kevin (Maestu min. 69), Juanma (Víctor Benito min. 76), Héctor, Alvi ( Raúl min. 84); y Pedro. 2 Colegio Diocesanos Darío; Nacho (Diego min. 80), Dani, Héctor, Mario; Ángel, Julian Hernández, Víctor, Quique (Christian min. 77), Fer (Isma min. 80); y Vicente (Sergio min. 54). Goles. 0-1 Fernando Martínez (min. 62). 0-2 Ángel Encinar (min. 67) Árbitro. Gutierrez Garrote (Valladolid).

A partir de ahí, el bloque visitante se mostró inoperante en ataque y el Palencia Club de Fútbol se fue a por todas. Corría el minuto 12 cuando Pedro se quedó solo en mano a mano ante Darío, pero el meta forastero se sacó de la chistera una parada providencial abajo para evitar el 1-0. Cinco minutos después fue Héctor el protagonista con un disparo desde veinte metros que intentó sorprender a Darío, hábil para sacar de la escuadra un balón que la hinchada local ya cantaba como gol. El Palencia CF siguió a lo suyo y cercó a su oponente hasta el minuto 30. Los de Mariano Gutiérrez salieron dormidos los diez primeros minutos, pero a partir de ahí tomaron el mando y dispusieron de las mejores ocasiones para irse al descanso con ventaja. Darío, muy seguro bajo palos, supo contener las embestidas y el choque llegó al asueto sin movimientos en el marcador.

En el segundo acto, los palentinos salieron más enchufados aún. No obstante, en el minuto 60 pudieron cobrar ventaja en una gran acción individual de Albi desde el perfil diestro que terminó en un buen centro al corazón del área al que Pedro no llegó a rematar por escasos centímetros. Los locatarios perdonaron más del la cuenta y lo acabaron pagando. Primero, en el minuto 62, en una acción desde la izquierda que culminó Fernando Martínez con un remate. A renglón seguido, llegó el 0-2 definitivo en un saque de esquina botado desde la izquierda. Fue Ángel Encinar quien ganó la partida a la zaga local y, libre de marca, sólo tuvo que conectar un testarazo impecable que entró por la escuadra a pesar del esfuerzo de Mario por abortar el tanto. Este tanto fue un jarro de agua fría para el Palencia CF, que trató de buscar una reacción con un carrusel de cambios. Pero el plan lo echó por tierra la solidez de un Diocesanos que no dio ni la más mínima opción. Tampoco quiso entrar en la disputa el colectivo palentino, tocado tras la derrota en el derbi ante el Castilla, que aceptó el pacto de no agresión planteado por un rival que plasmó en el marcador su eficacia.

Resto de la jornada

Sí que triunfó el Villamuriel de Pablo Martínez, que va de menos a más. Los cerrateños se adelantaron en una falta botada por Jaime, que prolongó Pupy de cabeza para el remate final de César Simón de volea. Antes del descanso llegó el empate, obra de Ñuño Ibáñez con un remate desde el borde del área. Tras la reanudación, llegó el 1-2 en internada impecable por banda de Egoix con remate de César Simón a la altura del segundo palo. A falta de quince minutos para el final los visitantes lograron el tanto de la sentencia. Álvaro robó el cuero al borde del área, sentó a su par y, con un disparo cruzado, subió el 1-3 que saca de los puestos de la quema al Villamuriel y que significó la segunda victoria consecutiva. Antes del final el Lermeño hizo el 2-3 definitivo, de nuevo por mediación de Ñuño Ibáñez. El tanto fue muy protestado por el conjunto palentino, que reclamó de forma reiterada un posible fuera de juego.

El Castilla Palencia firmó el peor partido de la presente campaña y perdió su condición de invicto. Los hombres de Francis Olea cayeron 0-2 a base de incomprensibles errores defensivos. El primer gol llegó en un libre directo a la media hora de juego. Se le escurrió el esférico a Julio, provocando que Edu empujase de forma involuntaria el cuero al fondo de la red. Ya en el segundo tiempo llegó la sentencia. Corría el minuto 54 cuando los locales botaron un libre directo a cuarenta metros botado por Arce. El arquero del Castilla Palencia midió mal la trayectoria y no pudo hacer nada para evitar la transformación. El bloque castillista tuvo sus opciones, pero acusaron la falta de pegada. Aitor desperdició un mano a mano en el que chutó al cuerpo del meta. Jofre tuvo otro uno contra uno que finalizó con la puntera y que acabó rechazado por el meta del Briviesca. Boris vio la segunda amarilla a la hora de partido, y por ahí se esfumaron las opciones del cuadro capitalino.

Primera victoria de la temporada para el cuadro de Jose Antonio Hernando, que doblegó al Turégano y coge aire en plena lucha –sí, a estas alturas de la película– por la permanencia. Se adelantó el Carejas Paredes con un gol en el primer minuto de partido. Mikel soltó un latigazo y el rechace quedó muerto en las botas de Javitín, quien solo tuvo que empujar a placer ante un Álvaro ya vencido. El bloque paredeño generó ocasiones para conseguir la sentencia, pero no lo logró y tuvo que sufrir de lo lindo en el segundo acto. Al final, el agobio mereció la pena para los palentinos.