El Becerril repite los errores de la ida y empata ante el Calasanz Varietti, del Castilla Palencia, trata de avanzar perseguido por un rival del Diocesanos. / Antonio Quintero ElVenta de Baños goleó a la Arandina B y los otros tres equipos palentinos en liza perdieron sus encuentros OPTA Palencia Domingo, 27 enero 2019, 23:20

El Becerril no pudo pasar ayer del empate a un gol ante un Calasanz que se ha convertido en azote del cuadro palentino. Al igual que sucedió en el partido de ida, los de Edu Narganes cometieron errores y desaprovecharon ocasiones de sobra como para poder llevarse el gato al agua. Pelayo, en el minuto 90, salvó un punto que sabe a poco.

Se adelantó el cuadro soriano con un gol en el minuto 4 en una triangulación perfecta que desarboló el sistema defensivo del cuadro becerrileño y que acabó con disparo inalcanzable para Puertas. Poco a poco, los de Edu Narganes se fueron sacudiendo el dominio inicial visitante y empezaron a controlar el balón. El dominio era territorial pero sin conseguir poner en jaque a Mínguez, que al menos durante los primeros quince minutos no tuvo trabajo. La primera llegada de peligro para el cuadro local se produjo en el minuto 23, en un testarazo de Carlos tras un centro lateral que impactó en el travesaño. La tuvo también Guti en otro centro por la banda al que no llegó al remate por centímetros. Los palentinos insistieron y lo intentaron una y otra vez antes del descanso, pero la falta de puntería privó al Becerril de irse a vestuarios al menos con el empate. En el descuento, David pudo firmar el empate pero incomprensiblemente echó fuera el balón y el partido se fue al descanso 0-1.

Tras la reanudación, el Becerril salió a por el empate pero con más corazón que cabeza. La primera clara fue para Guti, en un disparo que salió por encima del larguero. En esa locura los sorianos tuvieron sus opciones, pero Puertas salvó el 0-2 con una parada de bella factura. Adri, casi recién ingresado al terreno de juego, dispuso del empate, pero su disparo se marchó fuera por muy poco. En el tramo final, el zaguero local Diego Martín se incorporó en una acción al ataque para finalizar otra ocasión con disparo alto. A pesar de que no era el día en ataque, el Becerril no bajó los brazos y encontró el premio en el último minuto del partido, en un saque de esquina. Jaime Pelayo, la última incorporación del equipo, ganó por elevación a la zaga visitante y, libre de marca, conectó un testarazo inalcanzable para Mínguez, a pesar del esfuerzo del meta por evitar el tanto.

Por su parte, el Club de Fútbol Venta de Baños logró una victoria importantísima ante un rival directo: la Arandina B. Se adelantó el cuadro rojillo con un gol tempranero. El tanto partió de un pase largo para Álvaro que le ganó la puja al centrar para que Jairo acabase marcando a placer. Tres minutos después empataron los arandinos, en una acción mal defendida por los de Litos Sánchez. El encuentro entró en fase de ida y vuelta hasta que dos minutos antes del descanso los locales volviesen a cobrar ventaja después de un error garrafal en la salida de balón del filial arandino ante la presión de los cerrateños. Jairo hizo el segundo tanto en su cuenta particular justo antes del paso por vestuarios.

Tras la reanudación la Arandina B tuvo el empate en el minuto 55, pero Mario salvó los muebles. El Venta de Baños supo sufrir y acabó obteniendo sus frutos. En el minuto 72, Álvaro firmó una gran acción individual después de sortear a cuatro rivales, plantarse delante del meta y acabar superándolo. Con el 3-1, la Arandina bajó los brazos y, en el minuto 75, Fran aprovechó para hacer el cuarto de disparo lejano. Los visitantes cerraron el marcador en el tramo final.

El Villamuriel puso punto y final a su buena racha de resultados después de una primera parte para olvidar ante el Unami. En el minuto 5 ya caían los de Pablo Martínez, después de un error defensivo en el despeje de la defensa que aprovecho Timothe. Con el 1-0 tan tempranero el equipo se vino abajo. En el minuto 30 llegó el segundo, en un rebote en el área palentina para el gol a placer de nuevo de Timothe, y el 3-0 llegó en el minuto 44, de vaselina ante la salida de Álvaro después de un contragolpe que culminó Timothe.

En la segunda mitad el cuadro segoviano levantó el pie del acelerador, aunque en el minuto 77 logró un tanto en centro desde la izquierda que acabó con remate de volea de Alejandro. El gol de la honra para el Villamuriel lo firmó Moha tras un fallo del arquero a la salida de un córner el balón quedó muerto en sus botas para empujarlo. El Unami cerró la goleada en el minuto 85 en un contragolpe con centro lateral que remató en la línea de gol Diego Fernández.

El Castilla Palencia de Francis Olea sigue de capa caída y volvió a perder, en esta ocasión 1-2 ante el Colegio Diocesanos. Se adelantaron los capitalinos en el minuto 42 por mediación de la última incorporación, el delantero Paulino Varietti. El tanto nació de un centro medido desde el perfil diestro de Xanet que el ariete remató libre de marca al fondo de la red. Con el 1-0 se llegó al final de la primera mitad.

En el minuto 56 empató Vicente la contienda. El jugador del Diocesanos se internó entre cuatro jugadores castillistas hasta plantarse delante de Julio y batir al arquero. El 1-2 definitivo llegó en el minuto 73. Jonathan de la Plaza la clavó por la escuadra. Los palentinos se quejaron en este tanto de una falta previa muy protestada y que acabó en gol. En esa acción Óscar acabó expulsado por protestas al colegiado.

También perdió el Palencia 1929 2-0 ante el Cuéllar. A pesar del resultado, el partido fue igualado y tuvo mucho ritmo. El resultado al descanso fue de 0-0, pero ninguno de los dos equipos renunciaron al juego ofensivo. Tras la reanudación, los morados comenzaron asediando el arco del cuadro de segoviano, pero cuando mejor estaban los de Lolo Infante llegó precisamente el tanto local. En un despiste defensivo Jordan Borisov se plantó ante Roberto Ortega para culminar un contragolpe y hacer el 1-0 en el 67. La puntilla llegó en el minuto 84, de nuevo en una contra culminada por Álvaro Antorán y que supuso la sentencia definitiva.