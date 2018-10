El CD Becerril, entre los imbatidos de España Los jugadores del Becerril Kike y Carlos y el portero Sevi defienden una jugada en el encuentro de esta campaña ante el Palencia 1929. / Antonio Quintero Los palentinos, el Prat de Tercera y la Ponferradina B no han encajado ningún gol esta campaña ÁLVARO MUÑOZ Palencia Jueves, 18 octubre 2018, 12:55

El Becerril es uno de los candados de España. 'Catenaccio', que dirían los italianos. El conjunto que dirige esta temporada Eduardo Narganes atesora en su poder una estadística que engloba a las ligas superiores en la que compite, ya que los palentinos, junto con el Prat de Tercera División y la Ponferradina B, también en Regional Preferente como el Becerril, es uno de los tres equipos que aún no ha encajado ningún gol en el inicio de la competición.

Ni Real Madrid, ni Barcelona, ni ningún equipo de Primera, Segunda, Segunda B han dejado, durante esta campaña, la portería a cero. Hecho complicado, que ha servido para que los morados ocupen la segunda posición del grupo A e ilusionen a su hinchada con un posible retorno a Tercera División. Y es que hasta la fecha, los de Narganes solo han dejado escapar dos puntos (empate contra el Calasanz), mientras que en los últimos enfrentamientos el trabajo del portero Miguel Ángel Sevillano ha sido testimonial, al no acercarse con peligro hasta sus dominios el equipo rival. Precisamente, el palentino, que ha vuelto esta temporada tras tres campañas en el Villamuriel, se quita mérito del curioso dato que asombra a la localidad palentina. «Es un logro de todo el equipo. Hemos cambiado la forma de presionar y mordemos más arriba para que no saquen el balón jugado. Defensivamente estamos muy bien. Con este sistema (3-5-2) estamos mucho más arropados, aunque al principio no estábamos cómodos», recalcó ayer el ex del Villamuriel, quien no se mostraba igual de optimista en el inicio de los entrenamientos. «La pretemporada no fue del todo buena, pero el arranque de la campaña era con rivales complicados y los hemos solventados bien. El debut, contra Diocesanos, fue un punto de inflexión para el resto de encuentros», prosiguió el palentino.

Con todos esos ingredientes, Sevi, que aún no ha tenido que agacharse para recoger el balón de la portería, apuesta por el ascenso, pero con cierta cautela. «El objetivo es estar en Tercera, pero tenemos que ir poco a poco y partido a partido. Se suponía que el equipo iba a estar arriba, pero no nos imaginábamos que estaríamos imbatidos, ya que en pretemporada en todos los encuentros nos hicieron goles menos en uno», concluyó uno de los artífices de que el Becerril siga con el casillero a cero en goles en contra.

Trabajo en equipo

Pero el guardameta palentino, que representa la heroicidad del equipo morado, no es solo por el buenhacer del arquero, sino de todo el conjunto, empezando por la defensa. Como lo escenifica el central Varo, asentado en la defensa del Becerril y uno de los artífices del último ascenso a Tercera de los morados. «La portería a cero se debe principalmente al nuevo sistema. Se nota, que, cuando defendemos, estamos más arropados y más juntos. Al principio, nos costó adaptarnos a la nueva idea de juego, aunque para eso están las pretemporadas. Nos hemos acoplado todos, no solo la defensa. Poco a poco, cada jornada que pasa, nos soltamos más», resumió ayer el carrionés, quien alaba el trabajo de Narganes. «Ha sido muy importante la mano del entrenador. Estamos encantados con su filosofía de juego. Todos somos importantes. Además, en esta categoría vamos a rotar mucho como ya se ha demostrado al no repetir ninguna alineación», recalcó.

Al igual que Sevi, el central del Becerril prefiere afrontar con tranquilidad la temporada. «Mantenemos el bloque del año pasado y tenemos que ser uno de los candidatos, pero eso hay que demostrarlo en el campo. Hay cuatro o cinco equipos que estarán ahí arriba. Luego puedes ir a jugar contra uno de los de abajo, como el día de Calasanz, y pintarnos la cara como sucedió en la segunda jornada», concluyó Varo Santos.