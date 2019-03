El Becerril golea a El Espinar y sigue en la pelea por el ascenso Un momento del partido entre el Becerril y El Espinar. / Antonio Quintero Los becerrileños exhibieron su gran pegada en un partido que controlaron desde el principio OPTA Palencia Domingo, 3 marzo 2019, 20:58

El Becerril goleó al Espinar y sigue demostrando que es un serio candidato al ascenso a tercera. Los palentinos salieron a por todas y en la primera parte ya habían hecho los deberes sobre todo gracias a un gran David Martín que firmó dos goles y amplía su ventaja como máximo goleador del equipo con nueve dianas. Con esta victoria los becerrileños dan caza al Diocesanos en la clasificación y se colocan a un punto del Unami (con un partido menos que sus rivales) aunque tras la victoria del Mirandés B ante el filial arandino la brecha con el líder continúa siendo de 7 puntos.

5 Becerril Sevi, Isma, Varo, Sergio, Kike, Diestro, Riky, Carlos (Guti, min. 72), David (Fran, min. 65), Pelayo (Adri, min. 58), Crespo. 1 El Espinar Ramiro, Vicente, Churro, Edu, Jaime, David Torre, Sierra (Isma, min. 71), Velasco (Aitor, min. 71), Galapa, Llain, Pablo goles. 1-0, min. 15, David Martín. 2-0, min. 22, Diestro. 3-0, min. 44, David Martín. 4-0, min. 48, Jaime Pelayo. 4-1, min. 74, Churro. 5-1, min. 89, Crespo. árbitro. Miguel Alonso Castro. Amonestó a Vicente por parte visitante.

Se adelantaron los de Edu Narganes en el minuto 15. La jugada nació de un centro milimétrico de Isma que finalizó David Martín con un testarazo impecable e inalcanzable para Ramiro. Los palentinos encarrilaron el encuentro siete minutos después. Corría el minuto 22 cuando Diestro asumió la responsabilidad de botar un libre directo. Nadie se esperaba que el centrocampista patease a puerta y logró engañar a todos para acabar colando el cuero por la mismísima escuadra.

En el minuto 28 los locales pudieron sellar la victoria por un presunto derribo por empujón sobre David Martín dentro del área, pero el colegiado finalmente no decretó pena máxima. Antes del descanso el Becerril volvió a tener el 3-0 en este caso en las botas de Crespo con un disparo que se marchó por poco. Los palentinos no quisieron esperar a la segunda parte para sentenciar y en el minuto 44 llegó el tercer tanto.

El gol fue obra de nuevo de David Martín en una gran acción individual que comienza con un recorte y tras sentar a su par finalizó con un disparo cruzado al segundo palo sin que Ramiro pudiese evitar el doblete del máximo goleador del Becerril que con los dos tantos de ayer suma ya nueve en su cuenta particular convirtiéndose en el máximo artillero del equipo y la máxima referencia en el frente de ataque. Con el 3-0 se llegó al final de una primera mitad en la que los locales pudieron hacer algún gol más. Tras la reanudación los de Edu Narganes no levantaron el pie del acelerador y en el minuto 49 hicieron el 4-0. El venteño Jaime Pelayo recogió un gran pase en profundidad y se plantó ante el arquero para batirle con un gran disparo cruzado. Con el 4-0 el Becerril siguió empujando en pos de ampliar la goleada, pero levantó en pie del acelerador. No obstante, Narganes entró en fase de carrusel de cambios dando descanso a hombres importantes como Pelayo, Diestro, Carlos y sobre todo David que se llevó la ovación de la tarde cuando dejó el terreno de juego y entró Fran en su lugar. El Espinar logró el gol de la honra en una buena penetración por banda. El fin de fiesta le puso Guti con un jugadón desde la banda con asistencia milimétrica para el remate a media altura de Crespo que supuso el colofón a un partido muy serio que los locales ya habían dejado visto para sentencia desde el primer acto.

Derrotas

El Venta de Baños salvó un punto en el minuto 89 con un gol de Amado que supuso el 2-2 definitivo ante el Cuéllar. Se adelantaron los locales en el minuto 65 por mediación de Diego Pascual, pero cuando el partido parecía que acabaría 1-0 el tramo final fue un correcalles. En el minuto 84 los rojillos empataron por mediación de Carlos José de Miguel que hizo un autogol en un remate tras jugada de estrategia.

Lo cierto es que poco le duró la alegría a los venteños porque en la siguiente jugada (segundos después del empate) llegó el 2-1 obra de Victor Manuel. Los palentinos no bajaron los brazos y lo intentaron hasta el final hasta que en el minuto 89 encontraron la recompensa. El canterano Amado aprovechó para meter la bota en un tiro desviado de Álvaro para hacer el 2-2 definitivo en el partido.

Sexta derrota consecutiva para el Palencia 1929 que sigue en plena depresión de resultados. Los de Lolo Infante se volvieron a quejar una jornada más amargamente de la actuación arbitral. Se adelantaba en el minuto 8 el Lermeño en un libre directo anotado por Eduardo Martínez. A siete minutos para el descanso Valencia vio la segunda amarilla y los morados se quedaron con diez. Antes del descanso los capitalinos hicieron el empate en un balón largo para Oscar que tras sentar a dos rivales acabó batiendo al cancerbero. En los primeros compases del segundo acto los locales hicieron el 2-1 después de una serie de rebotes Eduardo Martínez aprovechó para firmar un doblete que a la postre fue decisivo. En el minuto 61 Oscar tuvo el 2-2 pero finalizó el mano a mano con un tiro que salió cerca del larguero.

También perdió 1-2 el Villamuriel en el Rafael Vázquez ante el Villacarcayo. Se adelantaron los visitantes en el minuto 36 después de una primera parte sin un dominador claro. El colegiado pitó penalti en contra de los de Pablo Martínez. Armando fue el encargado de colocar el balón en los once metros y superar a Álvaro.