El Becerril derrota al Mirandés B y ya es líder en solitario Un momento del partido entre el Becerril y el Mirandés B. / Antonio Quintero El Castilla Palencia protagonizó el partido de la jornada al imponerse por 7-2 al Cuéllar

El Becerril se llevó el duelo directo por el liderato ante el Mirandés aprovechando a la perfección dos acciones a balón parado en la segunda mitad. La primera de Davíd Martín y posteriormente David Diestro en el tramo final con una falta magistralmente lanzada. De esta manera los palentinos se quedan como líderes en solitario de la clasificación.

2 Becerril Sevi, Diego, Varo, Sierra, Sergio (Guti m.85), Diestro, Riky, Carlos, David (Adri m.85), Melero (Kike m.78) y Pelayo (Franin m.70). 0 Mirandés B Hegoy, Jonay, Aitor, Renedo, Guinea (Ina m.86), Baz, Fer (Riky m.67), Álvaro (Rodri m.67), Toura, Aizpuru, Silva (Julen m.83). Goles. 1-0, (min.61), David Martín. 2-0, (min.80), David Diestro. Árbitro. Omar Álvarez Rodríguez. Amonestó a los locales Jaime Pelayo, Alberto Melero y Franin y al visitante Silva. Expulsó por doble amarilla a Baz en el minuto 90.

Dominó el Becerril la primera mitad después de salir desde los primeros compases a por todas. Las ocasiones más claras salieron de las botas de Alberto Melero. La primera en un centro al que no llegó Rubén Sierra por centímetros y se acabó paseando por el interior del área. Y la segunda fue un libre directo botado por el propio Alberto Melero que fue el encargado de botar la falta. La pelota impactó en el larguero y, según el juez de la contienda, acabó botando el línea de gol aunque hubo aficionados que pidieron el tanto después de entender que acabó botando dentro.

Tras la reanudación los de Edu Narganes salieron a por todas y encontraron la recompensa. David Martín se encontró un mal despeje de Hegoy y su máximo goleador, de primeras rompió el luminoso en el minuto 61. Los becerrileños no se conformaron con el 1-0 y el venteño Jaime Pelayo tuvo el 2-0 pero el disparo del mediapunta lo acabó repeliendo Hegoy despejándolo fuera. El Becerril no se conformó con el 1-0 y Franin envió fuera un remate cantando para el empate. En el tramo final y de nuevo de libre directo David Diestro hizo el 2-0 a diez minutos para el final.

Resto de la jornada

Un gol tempranero de Andrés Martín en el minuto uno le sirvió al Club de Fútbol Venta de Baños para tomar aire en plena lucha por la permanencia en la regional. Los de Litos Sánchez se adelantaron de libre directo en una falta botada por Andrés Martín al ángulo superior inalcanzable para Eduardo que sirvió para sumar tres puntos. A partir de ahí el Tardelcuende tuvo opciones de empatar sobre todo en un penalti lanzado por Guillermo que adivinó Marcos pero que escupió la madera. Los rojillos rompen así una racha de cuatro derrotas consecutivas y salen de puestos de descenso directo tras la derrota de la Arandina B 8-0 ante el Colegios Diocesanos. Los palentinos cobran un punto de ventaja a falta de cinco partidos para el final de temporada.

Por su parte el Castilla Palencia volvió a mostrar su mejor cara de la moneda. Los de Francis Olea se impusieron 7-2 ante el Cuéllar en una primera parte repleta de alternativas. Varietti hizo el 1-0 en el minuto 6 de tiro raso aunque Pablo Pascual enseguida logró el empate de disparo al palo corto. La reacción de los capitalinos llegó en el 17 por mediación de Daniel Incera en una gran jugada individual de Aitor para que el delantero marcase a placer. Antes del descanso Pablo hizo el empate de penalti. En los estertores de la primera mitad Varietti hizo el 3-2 en una gran acción individual en la que dejó sentado al arquero rival. Tras la reanudación Aitor encarriló la contienda con un disparo desde fuera del área raso y colocado que supuso el 4-2. El propio Aitor hizo el 5-2 fruto de una gran presión en la que robó y delante del arquero definió con gran frialdad. Khemis se unió a la fiesta cerrando la goleada primero al aprovechar un gran pase interior entre los centrales de Álvaro en el 78 y con el partido en el descuento el delantero francés culminó una gran acción individual de Fede Inestal.

El Villamuriel acabó el encuentro con una goleada favorable ante el colista el Bosco de Arévalo 4-0. El 1-0 fue obra de Jaime que remató un centro a placer de Valencia. Con ese resultado se llegó al final del primer acto. En el 48 Marcos Belerda hizo el 2-0 al plantarse ante el arquero y batirle en mano a mano con un remate entre las piernas de cancerbero rival. El 3-0 fue obra de Marcos Belerda después de rematar un rechace de Jorge que quedó muerto en el interior del área. El 4-0 definitivo fue obra de Jorge en un córner botado por Rami peinado por Pupy a la altura del segundo palo para que el jugador cerrateño cerrase la goleada.

Diez partidos duró la mala racha del Palencia 1929 que doblegó con facilidad al Unami haciendo un favor al Becerril. Abrió la lata el Unami en un error defensivo de los de Mariano Gutiérrez que enmendó Héctor en el minuto 20 desde el punto de penalti. Así se llegó al final del primer acto aunque Héctor de nuevo a balón parado hizo el 1-2 en un libre directo que sorprendentemente acabó en el fondo de la portería rival. Tasama hizo el 1-3 en un rechace que quedó muerto en el interior del área local pero el Unami no enterró el hacha del guerra y Jaime Illanas en el 79 hizo el 2-3 definitivo en una acción en la que los palentinos pidieron mano.