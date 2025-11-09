El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Chatún celebra uno de sus dos goles en Bembibre. Henar García
Fútbol - Tercera Federación

El Atlético Tordesillas mete la sexta con una exhibición de juego y pegada

Los rojiblancos golean con dos tantos del pichichi Chatún, otro de Abel y otro de Dani Díez

Javier Pérez Mendaña. ADG.

Bembibre

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:19

Comenta

El Atlético Tordesillas está de dulce. La sexta victoria consecutiva llegó gracias a una actuación muy convincente que permite a los hombres de Álex Izquierdo ... seguir la estela de los equipos palentinos en lo más alto de la clasificación tras superar a un sorprendente rival directo. Porque en muy poco recuerda este Atlético Bembibre que coquetea con los puestos más nobles de la tabla con la escuadra que la pasada temporada descendió en el campo y se salvó en los despachos gracias a la vacante del Burgos Promesas. Manolo Pérez ha conseguido armar un bloque combativo, con mucha gente joven y dinámica que muerde durante todo el partido al mismo tiempo que ha recuperado la mejor versión de Valentín como referente ofensivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

