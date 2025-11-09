El Atlético Tordesillas mete la sexta con una exhibición de juego y pegada

El Atlético Tordesillas está de dulce. La sexta victoria consecutiva llegó gracias a una actuación muy convincente que permite a los hombres de Álex Izquierdo ... seguir la estela de los equipos palentinos en lo más alto de la clasificación tras superar a un sorprendente rival directo. Porque en muy poco recuerda este Atlético Bembibre que coquetea con los puestos más nobles de la tabla con la escuadra que la pasada temporada descendió en el campo y se salvó en los despachos gracias a la vacante del Burgos Promesas. Manolo Pérez ha conseguido armar un bloque combativo, con mucha gente joven y dinámica que muerde durante todo el partido al mismo tiempo que ha recuperado la mejor versión de Valentín como referente ofensivo.

Atlético Bembibre Ivanildo; Manu Arias, Arnau, Expósito, Al Hazzazi (Álex Martínez, min. 38); Héctor Santín (Álex Lorenzo, min. 52); Álex González, José Manuel (Peque, min. 76), Motta, Álex Gómez; y Valentín (Asier, min. 76). 0 - 4 Atlético Tordesillas Farolo; Dieguito (Sanabria, min. 80), Manja, Castaño (Ángel min. 80), Abraham; Chirola (Zambrana, min. 75), Emi (Miguel Hernández, min. 75), Miguel Velázquez, Abel; Torres (Dani Díez, min. 71) y Chatún. Árbitros: Pablo Gómez (Segovia). Amonestó a Al Hazzazi, Expósito y José Manuel por el Atlético Bembibre y Castaño y Miguel Velázquez por el Atlético Tordesillas.

Goles: 0-1 Chatún (min. 10). 0-2 Dani Díez (min. 71). 0-3 Chatún (min. 79). 0-4 Abel (min. 85)..

Incidencias: Jesús Esteban. 300 espectadores.

Muy pronto el Torde se hizo dominador del encuentro y, sobre todo, de las ocasiones. La primera de ellas con un lanzamiento forzado de Miguel Velázquez que no encontró la dirección deseada. Más acertado se mostró Chatún a la primera oportunidad que tuvo para apuntillar dentro del área un envío llegado desde el perfil izquierdo gracias a la incursión de Abraham. El delantero de moda de la categoría tuvo el 0-2 casi a renglón seguido en un disparo que rechazó la defensa local en la línea de gol con el guardameta ya batido. Ya cerca de la media hora de enfrentamiento volvió a disponer Chatún de un mano a mano que desbarató Ivanildo dentro del asedio protagonizado por el ataque tordesillano. Y es que, si bien no hubo a partir del 0-1 un dominador claro del balón, con mucha pérdida y un juego muy deslavazado, casi todas las llegadas claras las firmó el once alineado por Álex Izquierdo. Más aún cuando cerca de la media hora de juego dispuso Torres de una opción muy clara que no aprovechó en las inmediaciones del punto de penalti después de un pase de Chatún.

Una tónica que se mantuvo en el regreso a la acción tras el intermedio con una mala cesión sobre Ivanildo que cazó Chatún sin que el delantero pudiese embocar la pelota por disparar desviado. También se animó Chirola desde la segunda línea con un golpeo muy duro desde la frontal que repelió el guardameta de forma acrobática para erigirse en claro salvador del bloque leonés. Solo a la hora de enfrentamiento el Atlético Bembibre logró trabar de forma momentánea el choque con una presión efectiva en la medular de la que el Torde terminó saliendo por la puerta grande. Lo hizo con tres goles casi seguidos. El primero de ellos con un balón largo en el que Dani Díez ganó la porfía con el defensa y cruzó el esférico a la escuadra en su primera intervención en el terreno de juego. El segundo, obra de Chatún con un toque de primeras a pase de un Dani Díez en estado de gracia tras pisar la línea de fondo. Aún hubo tiempo para el cuarto y definitivo tanto de la tarde ante un rival deshilachado. De nuevo persiguió y golpeó la pelota Chatún provocando la parada en primera instancia de Ivanildo cuyo despeje no desaprovechó Abel. Un 0-4 que hizo justicia a la exhibición protagonizada en el Jesús Esteban por un Atlético Tordesillas cada vez más intratable.