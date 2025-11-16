El Atlético Tordesillas asalta el liderato

Juan Díez Regidor Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

El Atlético Tordesillas es el nuevo líder. Quién lo iba a decir en septiembre cuando la victoria y, sobre todo, el juego, se resistía con fuerza. El equipo rojiblanco ha pasado de verlo negro… a otear el horizonte desde lo más alto, gracias al triunfo frente a la Arandina, de muchísimo trabajo, y a la victoria del Palencia en el derbi frente al Cristo Atlético que aprieta todo de lo lindo.

Los deberes se hicieron desde bien pronto. De peloteros andaba el juego. No vayan a pensar que en Las Salinas no se juega al fútbol por el hecho de que los rojiblancos apuesten muchas veces por la prisa.

Tras una salida de balón oxigenada, Dani le puso el balón a Chatún, seguramente con la idea de que ampliará su mareante cuenta goleadora de inicio de curso. Pero como el que se recorre todos los días ciento y pico kilómetros (para venir, en el campo se hace algo menos) no se sabe por dónde va a salir, vio mejor idea dársela a Miguel Velázquez. Como para desaprovechar el regalo. A la jaula y 1-0. Otro inicio de bandera y un nuevo gol madrugador para vivir con tranquilidad.

Atlético Tordesillas Farolo; Sana (Herrador, min. 70), Joan, Manja, Abraham; Abel, Miguel Velázquez (Miguel, min. 80), Emi (Chirola, min. 44); Dani Díez (Escu, min. 70), Torres (Ángel, min. 79) y Chatún. 3 - 1 Arandina Sergio; Benja (Armani, min. 66), Freixa, Tiján, Bellami, Santino (Sandro, min. 66); Mario (Guille, min. 78), Barroso, Aké (Klaric, min. 77), Gonzalo; y Julio (Bashiru, min. 60). Árbitro: Alejandro Fernández. Amonestó a los locales Abraham y Chatún.

Goles: 1-0 Miguel Velázquez (min. 8). 2-0 Freixa (min. 19). 2-1 Joan (min. 50). 3-1 Dani Díez (min. 55).

Incidencias: Las Salinas. 500 espectadores.

Pero una cosa es llevar siete triunfos seguidos y otra muy distinta abandonar el sufrimiento. No olvidar que se habla del Atlético Tordesillas. La Arandina, que ya había despertado a la zaga rival con dos saques de esquina con más apariencia que peligro, no perdonó en el tercero. Quien sí perdonó fue la zaga del Torde, a verlas venir. Freixa remató sutilmente para empatar.

Los viejos fantasmas del balón parado sobrevolaban Las Salinas que este domingo, pese a que el frío ya llegó para quedarse, presentó una gran entrada. Así que como no era cuestión de defraudar a los allí presentes los rojiblancos retomaron su búsqueda del gol después, eso sí, de caminar por un pasaje en el que su rival andaba más cómodo. Le vino bien el tanto a los de Pablo Gil, que se estiraron.

Pudo ponerse todo más de cara para ellos si el colegiado ve una mano en la línea de gol que, de serlo, podría haber dejado al Tordesillas con uno menos. Fue la única queja visitante dentro de la amalgama de jugadas que caían a su favor y que derivó en una pitada generalizada de la hinchada local al colegiado cuando pitó el descanso.

Más queja por el árbitro que por el juego, que se basó en la insistencia. Chatún fue el último en probar fortuna con un disparo a la madera antes del paso por vestuarios. Sirvió como preludio de la tormenta que estaba por venir. La Arandina había perdido su oportunidad y los de Álex Izquierdo salieron a no perder el tiempo.

Joan, de cabeza en un córner, devolvió la ventaja al marcador. El ritmo iba in crescendo hasta que Abel Conejo, recién elegido MVP de la pasada temporada, sumó un mérito más para ser reelegido en esta. Filtró un pase espectacular a Dani Díez que todo lo que coge este año lo mete. La puso inalcanzable para Sergio.

La ventaja permitía dar descansos. Uno llegó obligado, el de Emi, que cayó lesionado en el primer acto. Después, Escu regresó tras lesión y tuvo el cuarto en dos ocasiones y Torres pudo brindarle el gol rutinario a Chatún, pero su balón se quedó corto. Ya sin apenas tiempo Guille intentó descontar para la Arandina, pero su gol fue anulado por fuera de juego.

No hubo tiempo para los sobresaltos, sí para celebrar la séptima consecutiva. El Tordesillas es un equipo de rachas y esta, de momento, no tiene fin. El camino será largo, pero la parada de esta semana lleva el nombre de liderato.