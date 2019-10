148 razones para retomar el debate de la Sociedad Anónima Deportiva Socios de la Segoviana, durante la última asamblea del club gimnástico. / Antonio de Torre Un grupo de socios de la Segoviana consigue el apoyo de casi un 25% del censo para convocar una asamblea en la que se votaría sí o no a este modelo FERNANDO ARCONADA Segovia Lunes, 14 octubre 2019, 20:31

Fue uno de los mensajes de Agustín Cuenca en la pasada asamblea del pasado 4 de octubre. El presidente de la Gimnástica Segoviana incidió en el protagonismo de los socios. «Sois los que tenéis que ver lo que queréis y nosotros estamos abiertos para dar el soporte necesario a vuestras propuestas», comentó en relación a la idea de la posibilidad de retomar la idea de la Sociedad Anónima Deportiva.

Y dicho y hecho. Un grupo de socios recogió el guante. Si la asamblea fue un viernes, el sábado ya estaban recogiendo firmas. Y ayer se las presentaron a la directiva. Han sido finalmente 148 firmas, lo que supone en números redondos casi un 25%, más del 10% que se requería para la convocatoria «y responde a la voluntad que queríamos socios», comentó Javier Jiménez, uno de los impulsores de esta iniciativa. Y es que posteriormente a esa asamblea del pasado 4 de octubre, estaba prevista otra para este día 20 en el que los socios iban a votar si querían la transformación del club en Sociedad Anónima Deportiva. «Pasó lo que pasó en la asamblea, estuvo muy bien, hubo debate, la gente muy educada... pero nos dejaron con el 'chupachups' en los labios sin poder hacer nada más ¿pero qué es lo que queríamos? No sacamos una conclusión clara. Agustín lanzó el guante y es lo que hicimos a tenor del artículo 17 del apartado segundo de los estatutos; nos pusimos a recoger firmas a título meramente personal, no hubo mesas, lo cual da más valor y mérito al éxito de esta recogida de firmas», apuntó Jiménez.

«Ha sido primero un acto voluntarioso de los socios para de alguna forma reclamar que no han podido expresar su voluntad y mediante esta recogida de firmas lo que venimos a decir es que queremos una votación ante la propuesta de que lleguen empresas que se brinden a apoyar económicamente a la Gimnástica Segoviana si queremos Sociedad Anónima Deportiva o no; y es eso; simplemente eso. Eso no significa que cualquier empresa que llegue automáticamente tenga el visto bueno, es una primera toma de contacto, una manifestación de voluntad».

Y después de esta petición, ahora la junta directiva tiene un plazo de 15 días para convocar una asamblea extraordinaria para hacer esta votación. «¿Y qué se va a votar? En una papeleta estará el sí, en otra el no y en otra una abstención. ¿Usted quiere, en el supuesto de que aparezca una empresa, pasar a ser una Sociedad Anónima Deportiva, sí o no? Y es lo que vamos a decir, pero insisto, que luego llega una en particular, habrá que esperar a que esa empresa nos comunique cuáles son sus intenciones, sus aportaciones, todo... para luego ver sí o no. Pero este es un primer paso, un primer paso que teníamos que haber dado este día 20 y no lo pudimos hacer. Se trata de que los socios, cada uno de los que vaya a votar tengan una posición clara y ver qué modelo queremos para el club. De esta forma ya tendríamos parte del camino andado», argumentó.