Tercera División «Quiero que los jugadores y yo evolucionemos juntos» A. Quintero Con solo 30 años, el nuevo técnico morado afronta el reto de pelear por el 'play-off' de ascenso a Segunda B LÍA Z. LORENZO Palencia Sábado, 28 julio 2018, 09:56

Pablo Huerga pertenece a la nueva generación de entrenadores que, desde hace un par de años, han colonizado los banquillos del fútbol modesto en toda España. Licenciado en INEF, descaradamente joven y con las ideas muy claras, el leonés representa esa revolución que está cambiando la cara de la Tercera División. Tras una exitosa temporada el año de su debut con La Bañeza, llega al Palencia Cristo con la intención de pelear por estar en el 'play-off' de ascenso a Segunda B. Y deja claro que no le asustan los retos.

-¿Cómo valora su primer contacto con el club y los jugadores?

-Con el club llevo en contacto más de un mes y la relación no puede ser mejor. Esta semana he conocido a los chicos y todos, los que están probando y los que tienen ficha, tienen muchas ganas e ilusión. Ése es el primer paso para que el equipo funcione, porque es lo que hace falta en estas categorías. Si no tienes ilusión es complicado que consigas que el equipo funcione.

-¿Qué necesita para comenzar con garantías la nueva temporada?

-A nivel de jugadores nos tenemos que reforzar en las dos áreas. Necesitamos algún defensa más y un delantero centro que nos aporte gol. Después ya me toca a mí prepararlos para que estén a punto el día 26 de agosto para debutar ante el Bupolsa.

-¿Qué se va ver en el partido de hoy en La Balastera?

-El primer once de la temporada, aunque va a ser un partido de trabajo físico, para que los chicos se metan en el ritmo de partido, que no es lo mismo que entrenar. Se empezarán a ver las ideas que queremos implantar esta temporada. Queremos tener el balón, llegar al área contraria con ataques organizados. Pero aún tenemos que trabajar la idea que tenemos, porque este sábado no se va a ver todo lo que queremos que haya en el Palencia Cristo. Aún necesitamos tiempo.

-¿Qué importancia van a tener los extremos en su esquema?

-Tenemos muy buenos extremos como Pelayo, Zubi y Alvarito. Hay que tener claro que muchos goles se generan por las transiciones que salen por banda. También trabajaremos este aspecto para que nos aporte a lo largo de la temporada.

-¿Y el balón parado?

-En Tercera División es muy importantes dominar este aspecto, porque hay partidos que se pueden decidir por un balón parado.

-¿Qué le aporta haber sido futbolista antes de entrenador?

-Muchas cosas. Haber pasado por vestuarios de Tercera te ayuda a tener empatía con los jugadores, saber comprender su punto de vista. En un grupo como el de Castilla y León tenemos viajes muy largos y hay fines de semana que te llevas a la plantilla a lugares como Cebreros, que son tres horas, y hay futbolistas que luego no juegan. Es duro para ellos.

-¿Cómo se lleva que haya algún jugador que sea más mayor que usted?

-Ya lo he vivido el año pasado. Pero a todos los que estamos aquí nos gusta el fútbol y eso es lo único que importa. También es verdad que la mayor parte de la plantilla es más joven que yo y hay que decir que ser un entrenador con experiencia te ayuda.

-El equipo está entrenando en césped artificial y luego van a jugar en natural, ¿eso les afecta?

-Sería mejor poder entrenar todos los días en césped natural, porque en el artificial, el balón no rueda igual y, además, se cargan más los gemelos y los isquios. Es genial cuando podemos entrenar La Balastera porque allí tenemos más libertad para trabajar a nivel táctico porque hay más opciones.

-¿Cuándo decidió que quería ser entrenador?

-Lo he tenido claro casi desde siempre. Me saqué el nivel 1 de entrenador cuando tenía 20 años y desde entonces me he ido preparando para cuando me llegara la oportunidad. Tuve la opción de entrenar en Tercera por primera vez la pasada campaña y ahora estoy aquí, con muchas ganas de trabajar.

-Cerrarán la liga en casa, ¿cómo de importantes va a ser esta temporada La Balastera?

-Va a ser fundamental para nosotros. La afición es el jugador número 12 y es muy importante que nos acompañe a lo largo de la temporada. Al final, el ambiente que hay en la grada se traslada al campo y a los jugadores. Desde el banquillo se puede sentir cómo te animen. Y te da victorias. Sobre todo en los momentos complicados de los partidos, que siempre los tienes. Ahí los aficionados declinan la balanza a favor del equipo local.

-¿Cómo es Pablo Huerga durante los partidos?

-Depende del partido, del momento y del resultado. Suelo ser bastante tranquilo, aunque es verdad que a veces saco mi genio durante los encuentros. Pero en general intento mantener la cabeza fría.

-¿Cómo afronta la temporada?

-Mi filosofía es de ir partido a partido, pensar solo en lo que viene, no en un futuro muy lejano. Debemos tener un aprendizaje continuo. Quiero aprender de los chicos y que los chicos aprendan de mí, que evolucionemos juntos. Tenemos que crecer como equipo, pero hay que hacerlo unidos.

-¿Asusta que el objetivo sea el 'pla-off'?

-El objetivo es ir partido a partido. No vamos a pensar si tenemos que quedar primeros o entrar en el 'play-off'. Hay equipos muy fuertes, como la Segoviana, el Zamora o la Arandina. Tienen un presupuesto mucho mayor que el nuestro. No hay que pensar que porque hayan subido el Unionistas y el Salmantino la temporada va a ser más fácil.

-¿Cada vez duran menos los entrenadores en los equipos?

-El año pasado hubo diez entrenadores que no acabaron la temporada. Es complicado ser entrenador porque el primer señalado si las cosas no funcionan eres tú. Es lo que nos toca vivir, es parte de nuestro trabajo.

-¿Cómo se afronta esa inseguridad?

-Yo lo llevo bastante bien. No me afecta la presión. Hay momentos en los que tienes que ganar sí o sí y eso te anima a trabajar un poco más. Creo que el miedo te ayuda a mejorar.

-¿Cuánto ha cambiado la Tercera División en los últimos años?

-Ha cambiado mucho. Han empezado a llegar entrenadores jóvenes, que estudian al rival, algo que antes no había. Ahora trabajamos con vídeo, preparamos el apartado físico de otra manera, siempre con el balón. Esta forma de actuar en los entrenamientos se ha trasladado a los equipos y a su juego.

-¿Qué aportan los entrenadores jóvenes?

-Sobre todo, ilusión. Nos dejamos la vida preparando los entrenamientos y los partidos. Tratamos de hacerlo lo mejor posible y eso se contagia al jugador. Si tú crees en tu forma de juego, en tu manera de trabajar, el equipo te acompañará. Ese trabajo es al que nos agarramos los entrenadores que no hemos jugado ni en Primera ni en Segunda. Es la forma que tenemos de hacernos un hueco en el mundo del fútbol, que es muy competitivo.

-¿Qué necesita el fútbol modesto para despegar?

-Lo primero que debería pasar afecta directamente al fútbol de base. Hay muchos entrenadores que apenas cobran y su trabajo debería estar regulado. Y luego haría falta el dinero de la iniciativa privada.

-¿Qué tal se ha adaptado a Palencia?

-Muy bien. Es una ciudad parecida a León. Vivo cerca del río, así que puedo salir a correr cuando tengo un rato libre. Es una ciudad muy acogedora y tengo mi casa muy cerca. Así que pueden venir mi familia y mis amigos a verme