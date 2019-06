Puskas: «La temporada no salió como esperaba» José Antonio Presa 'Puskas', durante su presentación como director deportivo. / Antonio Quintero El exdirigente vasco hace balance de la última campaña a pocos días de que se acabe el contrato entre su agencia de representación y el club JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Viernes, 28 junio 2019, 17:18

José Antonio Presa, más conocido como 'Puskas', fue uno de los jugadores del extinto C.F. Palencia en la temporada 1993-1994. Vasco de nacimiento pero palentino de adopción, siempre ha estado vinculado de alguna manera a la ciudad y al deporte local. Representante de futbolistas para la agencia Soccer Sport International, fue el encargado de la dirección deportiva del Palencia Cristo la pasada temporada y de incorporar al exjugador madridista, Julio César al banquillo morado. Tras la incorporación del exjugador del equipo, Chuchi Jorques como nuevo director deportivo, la relación que vincula a la agencia y al equipo terminará este domingo.

–¿Qué valoración hace del trabajo realizado esta temporada con el Palencia Cristo?

–Al final no salió como esperábamos a nivel resultados. Aunque empezamos muy bien, los últimos encuentros nos fuimos diluyendo y acabamos bastante peor de lo que teníamos previsto. Para un equipo como el nuestro no hemos acabado en una mala posición pero esperábamos que a raíz del fichaje de Julio César, tuviésemos algo más de colchón e incluso poder alcanzar los puestos del 'play-off' al final de la temporada.

–Desde el club no están muy contentos con la labor de Julio César en el banquillo del equipo...

–Creo que no es culpa de Julio César todo lo que ocurrió en el equipo esta temporada. El brasileño llegó con unas expectativas muy altas y con la ambición de poder meter el equipo en la zona alta de la clasificación y al final creo que por otros motivos no tuvo facilidades para conseguir el objetivo de alcanzar los puestos de ascenso. Creo que Julio César es un gran profesional que tenía unas ideas que quizás no cuajaron al final de la campaña.

–¿Cree que había equipo para haber alcanzado el 'play-off'?

–Estaba muy complicado porque cuando contactamos con Julio César, y comenzamos a hacer el seguimiento del equipo, estábamos a nueve puntos de la zona alta de la tabla. Conseguimos ponernos a cuatro puntos del 'play-off', que fue cuando empezamos a creérnoslo y luego comenzamos a pinchar otra vez. Hemos hablado con jugadores y nos han transmitido que la labor de Julio César ha sido muy profesional en todo momento. Cabe recordar que también es importante que se sepa que la Tercera División, es una categoría que no es profesional y que los futbolistas no viven de este deporte.

–¿Cree que deberían haber contado con algo más de presupuesto?

–Con este mismo equipo se ha conseguido jugar el 'play-off' durante dos temporadas consecutivas sin necesidad de grandes presupuestos. Es cierto que los ingresos son una parte importante, pero no lo es todo, aunque al final suele ocurrir que los que tienen más presupuesto son los que están más arriba. A nivel de plantilla creo que sí que se puede estar peleando por los puestos de la zona alta, quizás no para alcanzar la primera posición pero si para estar clasificado al final de la Liga. Nosotros entramos en el club con muy buenas expectativas pero tan solo pudimos hacer tres fichajes este año, no tuvimos tiempo para movernos ya que solo estuvimos media temporada en el club. Nuestra idea era un proyecto con una visión más a largo plazo pensando en el futuro del equipo, sobre todo porque yo tengo una vinculación muy importante con la ciudad después de haber jugado en el C.F. Palencia hace años. Siempre he querido lo mejor para el deporte palentino.

–¿Cómo han sentido la poca masa social que arrastra el club, después de todos los problemas que ha arrastrado el fútbol en Palencia durante estos últimos años?

–Es algo normal que haya sucedido eso en el fútbol palentino. Por eso es más difícil hacer un proyecto interesante que sirva para ascender al equipo a la Segunda División B. Es muy difícil volver a enganchar a la gente de cero.

–Una categoría donde no ha habido ascensos este año. ¿Volverá a ser complicada la lucha por meterse en el 'play-off?

–Creo que lo van a poder comprobar de nuevo este año. No ha habido ningún equipo de Castilla y León que haya conseguido el ascenso y será un año muy complicado de nuevo porque habrá mucha igualdad entre todos. Será fácil acabar en los puestos de la zona templada de la tabla clasificatoria. Lo complicado será quedar entre los cuatro primeros, porque habrá una lucha muy importante entre todos para clasificarse. Sin ir más lejos el Zamora ha conseguido acabar como primero de grupo, haciendo una gran temporada este año y luego a las primeras de cambio no han podido seguir adelante en el 'play-off' cayendo eliminados en la primera ronda. Es muy difícil poder entrar en la fase de ascenso. También me gusta pensar que el fútbol no es solo dinero. Si tienes jugadores que se implican es un punto a favor.