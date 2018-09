Con un punto de ansiedad El local Mario intenta controlar el balón ante un rival. / Antonio de Torre El CD La Granja, que todavía no conoce la victoria, empata frente al CD Virgen del Camino en un partido de mucho trabajo FERNANDO ARCONADA Segovia Sábado, 22 septiembre 2018, 23:10

Ansiedad: Estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Ansiedad. Es la palabra que define el estado en el que se encuentra el CD La Granja por querer sumar la primera victoria, por querer hacer bien las cosas, por querer marcar goles... Es lo único que precisa para cambiar ese estado de ánimo, porque todo lo demás lo hace bien. Es cierto que sigue sin ganar ( y estos puntos que se escapan en el campo de El Hospital pueden pesar), pero no se puede reprochar la capacidad que tiene el conjunto granjeño en situaciones adversas. Ayer, frente al CD la Virgen del Camino tuvo que reponerse a la lesión de Pluma (mira qué es raro que se lesione el capitán) y a la expulsión del central Kike (un inconveniente añadido para la próxima jornada), logrando uno de esos empates que no suele dejar contento a casi nadie. Ni al CD La Granja, por su esfuerzo, por otro derroche físico, ni tampoco al conjunto visitante, al menos en caliente.

1 CD La Granja Loren, Mateos, Cristian, Pluma (Pau, min. 31), Kike, Berrocal, Mario (Aguirre, min. 75), Velasco, Dani Lázaro, Terleira (Guty, min. 67) y Choflas. 1 CD Virgen del Camino Isma, Sergio, Ganzabal, David, Fran, Porfirio, Erik (Carlos, min. 67), Rubén, Jesús, Dani Alonso (Cristian, min. 85) y Matos (Revi, min. 73). goles: 1-0, golazo de Dani Lázaro, min. 37. 1-1, min. 44, Matos.

Bien por esa ansiedad ya mencionada (las ganas pueden más que las botas), bien porque los rivales salen con fuerza, al conjunto granjeño le costó entrar en el partido. El CD Virgen del Camino tuvo la iniciativa en el juego, pero tampoco sin poner en excesivos problemas al guardameta Loren ni a la defensa granjeña. Apenas alguna intentona de Dani Alonso y del lateral izquierdo Ganzabal, por reseñar alguna en esos primeros compases.

Pero también como suele pasar, el conjunto granjeño se fue asentando en el juego y en las posiciones. La primera ocasión fue un lanzamiento de Mario que salió desviado. Sobre la media hora de partido llegó el primer problema. Pluma se echó la mano a la porte posterior del muslo y pidió el cambio, circunstancia que fue aprovechada por todos los jugadores para hidratarse en una tarde calurosa en el Real Sitio. No hay término medio, ni en lo que al tiempo se refiere. Pau ocupó el centro de la zaga del conjunto granjeño;uno de esos cambios no esperados que trastocan los planes previstos inicialmente. La siguiente llegada fue para Dani Lázaro, pero no pudo controlar bien dentro del área.

Fue el preludio de lo que iba a suceder poco después. El propio Dani Lázaro robó un balón en el centro del campo, escorado, vio la posición del portero y lanzó con todas las ganas habidas y por haber. Como uno de esos golpeos de balón que se veían en una famosa serie de dibujos animados, 'Oliver y Benji'. El guardameta Isma, adelantado, perdió de vista durante un instante su posición en el campo. Fue su perdición porque cuando quiso reaccionar fue para coger el balón dentro de su portería. Un gran gol, fue como quitarse un peso de encima, como un soplo de aire fresco (que se agradecía en esa tarde calurosa).

El gol dio paso a la mejor versión del conjunto granjeño. Lástima que cueste todo un mundo marcar. Lo comprobó en sus carnes Choflas, en un mano a mano frente al portero visitante, que desbarató las intenciones del jugador local.

Sin embargo, qué poco duro la alegría en la casa del pobre. En el minuto 44, cerca ya del final de la primera parte, el CD Virgen del Camino iba a anotar el tanto del empate por medio de Matos, en otra jugada de aquella manera. Otra vez a empezar de cero. A los vestuarios, a refrescarse y a pensar en qué hacer en la segunda parte.

Tras un comienzo de segunda parte, en el que el CD La Virgen del Camino estiró sus líneas, iba a llegar otra de las adversidades. Kike no tuvo más remedio que cometer falta cuando un rival se disponía a encarar a Loren. Y menos mal que fue fuera del área. Pero era el último defensor. Tarjeta roja. Alfonso Berrocal tuvo que ponerse en el centro de la defensa Quedaban todavía minutos por delante (Kike fue expulsado en el minuto 69). Bastantes, y no lo estaba haciendo mal el conjunto local, con mejor trato de balón, así que no tuvo más remedio el conjunto de José Luis Segovia que ponerse el traje azul (el de sus camisetas no, el de los monos que llevan los currantes) y prepararse para otra faena de arduo trabajo.

El visitante Revi, nada más saltar al campo, pudo haber dado el gol de la victoria a su equipo, como también lo pudo hacer Dani Lázaro en un remate, un tanto forzado, en el que intentó superar por alto al meta visitante. No lo consiguió. El partido terminó con ese empate a uno en el marcador.