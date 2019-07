Los primeros apuntes del técnico del CD La Granja El presidente Pablo Alejandro conversa con los integrantes del cuerpo técnico. / Óscar Costa Carlos Fonseca, que ha empezado a trabajar con 40 jugadores, tiene la intención de quedarse al final de la pretemporada con 22 FERNANDO ARCONADA Segovia Miércoles, 17 julio 2019, 20:36

La táctica, la disposición de los ejercicios del día, la planificación... Y en la libreta o en los papeles de Carlos Fonseca, entrenador del CD La Granja, también hay un montón de nombres. Muchos. Ha empezado a trabajar esta pretemporada con alrededor de 40 jugadores y de ahí, en principio, al final se tendrá que quedar con 22. Esa es la intención.

«Durante estos primeros días vamos a hacer nuestros calentamientos, juegos que a nosotros nos valgan para definir bien si los chicos valen para una posición, para otra e ir definiendo un once. Ya hemos dicho que queremos tener una plantilla de 22 jugadores. Al final van a ser partidos reducidos, todo tipo de situaciones que nos hagan resaltar las características del chico, que nos valga para decidir si entran en nuestros 22... o no», manifestó.

«Hemos apostado por ver chicos, por eso vamos a gastar estos cuatro días, en ver todo y ya para el primer amistoso de la semana que viene (frente a Catar) tener ya unos 25 jugadores, no cerrado, porque siempre puede venir algo nuevo, pero tener un equipo con el que se pueda trabajar porque estos cuatro días van a ser un poco liosos, pero va a ser necesario», añadió.

Carlos Fonseca se muestra ilusionado ante lo que está por venir, «un año que esperamos sea bonito para todos, un año con muchísimas ganas, además la Tercera División de Castilla y León siempre llama la atención un poquito más por la entidad que tiene. Llevamos un mes llamando a chicos, deseando verlos., tenemos ocho partidos de pretemporada para ir viéndolos tranquilamente, deseando que empiece a rodar el balón para ya ir viendo el equipo, los jugadores y confeccionando lo mejor que podamos».

Si acatan las condiciones de sobra conocidas, «si se comprometen a estar todo el año aquí, y valen, se quedarán; no nos han puesto un límite que nos digan que tiene que haber tantos de Segovia... Hay jugadores extranjeros, siete u ocho de Madrid... Habrá un buen núcleo no digo de Segovia, pero sí de Castilla y León», apuntó al respecto.

¿Cuáles son las posiciones que hay que reforzar? «Ya dije que había visto unos pocos partidos y en principio voy buscando dos jugadores por puesto (22). Ya he visto unos cuantos jugadores que me parecen interesantes, que pueden estar y si se puede encontrar algo mejor pues vendrá. Tampoco puedo mojarme en eso ahora».

Ese mensaje de ilusión fue compartido por el presidente Pablo Alejandro. «Cuando se empieza una nueva pretemporada y un nuevo proyecto como va a ser este, se acoge con muchas ganas, con mucha ilusión, sobre todo después de lo mal que lo pasamos el año pasado. Vamos a romper un poco con lo que veníamos haciendo otras temporadas. Este año hemos querido dar un paso adelante, traer un entrenador y cuerpo técnico de Madrid y parte de jugadores de Madrid, extranjeros... Es un proyecto nuevo, ilusionante, algo que no habíamos hecho nunca y vamos a dar un paso adelante. No sabemos si saldrá bien o saldrá mal... Toda nuestra confianza está puesta en el cuerpo técnico y en los jugadores tanto en los que vengan como en los que continúan, que son de la casa de toda la vida, nuestras señas de identidad».

El presupuesto se verá incrementado. «Cuando se da un salto de estas características tienes que asumir que se incrementará, pero serán 10.000, 15.000 euros lo que va a suponer esta demasía respecto al año pasado; yo creo que vamos a tener 110.000, 115.000 euros de presupuesto. Lo que sí quiero dejar muy claro es que aquí nadie va a cobrar; el único que va a cobrar, como ha sido así todos los años, es el cuerpo técnico. Los jugadores que vengan de fuera vendrán con casa y comida, que les vamos a ayudar, pero aquí no va a cobrar nadie. Y cuando digo nadie es nadie porque lo que no puedo permitir son rumores que digan que este club paga bajo cuerda. No es verdad, no es cierto; ni se ha pagado antes ni se va a hacer ahora; el jugador que se quiera quedar ya sabe lo que tiene», reiteró.

Felicitó también a los jardineros por el buen estado que presentaba el primer día el campo de El Hospital. «Están haciendo una labor encomiable; tienen el campo en unas condiciones estupendas para jugar al fútbol, la verdad es que hay que felicitarles. Y eso que ahora tenemos un problema añadido, que hay que comprender y respetar. Tenemos problemas de agua, hay restricciones de riego, y el campo se tendrá que regar cuando se crea necesario porque lo importante es que haya agua para la población».

El presidente también se refirió al acuerdo con el Isoba. «Ya está el convenio y creo que es importante porque vamos a poder echar mano de ellos para los entrenamientos, para si en un momento determinado se necesitan jugadores, indudablemente. Es un buen acuerdo, hay gente joven, con proyección... De hecho alguno ya está entrenando estos días con el primer equipo. Y luego, también vamos a tener un equipo en Segunda provincial. Intentaremos seguir creciendo».