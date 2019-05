«Lo primero es asegurar la segunda plaza y luego ya pensaremos en el 'play off'» Elías, durante el encuentro frente al Atlético Bembibre. / Antonio Tanarro Elías Hevia, centrocampista de la Segovia, asegura que lo más importante ahora es ganar el domingo al Cristo Atlético FERNANDO ARCONADA Segovia Jueves, 16 mayo 2019, 20:39

A últimos del mes de agosto del año pasado, la Segoviana daba por cerrada la plantilla con la incorporación del delantero Mika (el máximo realizador del equipo con 25 goles) y del centrocampista Elías Hevia. Formado en las categorías inferiores del Oviedo, sacó buena nota durante su estancia en el Unami. Ya entonces, y antes de empezar la temporada, era consciente de la competencia en ese puesto, pero su intención era la de jugar y aprender todo lo posible. Tenía una buena oportunidad por delante en su primera experiencia como jugador de la Tercera División. Ahora, el centrocampista gimnástico, que esta temporada ha marcado dos goles, se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva, la fase de ascenso a Segunda División B.

El técnico espera un buen rival y que sea un partido bonito Con la fuerza que da alcanzar la segunda posición, la Segoviana afronta con muchas ganas (según comentó su entrenador Manu González) el último partido de Liga frente al Cristo Atlético. La primera posición no va a poder ser, pero esa segunda la tiene en su mano el conjunto gimnástico. «Dependemos de nosotros, así que intentaremos ganar el domingo, asegurar esa posición que nos da mejores garantías de cara a ese 'play off' que una tercera o cuarta posición y también terminar bien la temporada, que siempre es bueno terminar con una buena dinámica, con una victoria, con buenas sensaciones y además fuera de casa, que es también un valor añadido y frente a un rival que será una buena piedra de toque de cara a esa fase de ascenso», valoró el entrenador. Manu González espera «a un gran rival, un equipo que tiene grandes jugadores, desde la portería hasta Adrián Herrera, el delantero y su máximo realizador, un equipo que seguramente querrá dar una victoria a su afición. Espero además que vaya gente al campo, que sea un partido bonito; espero un buen Cristo Atlético, que seguramente nos lo va a poner muy difícil y va a ser lo mejor para nosotros, tener un rival complicado, que nos exija al máximo porque así sacaremos nuestra mejor versión». ¿Habrá rotaciones? «Estará el que yo considere que sea mejor. Alguna habrá, seguro, como siempre, y vamos a mejor al equipo disponible, eso seguro. Los once que salgan lo harán lo mejor posible, estarán preparados, físicamente al cien por cien y con ganas de hacer un buen partido, ahora que viene lo más bonito de la temporada». En principio, y para este partido, la Segoviana recupera a Asier Arranz y a Gómez, que ayer entrenaron ya con el equipo, aunque por el contrario todavía no podrá contar con Ivi. La otra ausencia, ya conocida, es la de Álex Conde.

Pero antes, y lo primero, es el partido del domingo frente al Cristo Atlético, la última jornada del campeonato de Liga, en el que lo más importante es conseguir la victoria para asegurar la segunda posición. «Como en todos los partidos vamos a salir a ganar, estamos en un club en el que hay que salir a ganar todos los partidos, y además, en un campo bonito, yo por ejemplo nunca he estado», comentó el centrocampista gimnástico. Lo ha visto por fotografías «y me parece una pasada y esa motivación también está ahí», destacó el jugador.

Por lo que se refiere al rival y a las claves del encuentro, El jugador gimnástico cree que como siempre, todo pasa por lo que haga la propia Segoviana. « Al final dependerá de lo que hagamos nosotros. Ellos juegan en casa, ante su afición, conocen mucho mejor el campo, tienen buenos jugadores... pero al final creo que, y siempre lo he dicho, si estamos al cien por cien podemos ganar a cualquiera, en cualquier lado, y sobre todo, una cuestión de cabeza. El fútbol lo tenemos todos, cada uno y luego como equipo. Lo más importante para nosotros el estar juntos, el animarnos, el presionar todos juntos, que luego ya con el balón sabemos jugar de sobra», añadió.

Aunque el 'play off' ronde por la cabeza de todos, Elías considera que lo más importante «es el partido siguiente, en este caso, además jugándonos lo que nos estamos jugando, que la segunda posición es muy valiosa. Lo más importante para mí y creo que para todos es llegar a esa fase de ascenso con las mejores sensaciones posibles y si vamos a jugar contra el Cristo Atlético en un sitio muy bonito además, creo que eso nos va a reforzar para la siguiente semana».

¿Y se mira el resto de grupos para ir tomando nota de posibles rivales? «No sé lo que hará cada uno; en mi caso si suelo mirar; a mí me gusta mirar sobre todo el grupo asturiano porque conozco gente allí, gente a la que me puedo enfrentar, pero al final será una cuestión de suerte;no deja de ser un sorteo y te puede tocar un sitio que no esperabas. En este caso nosotros tenemos que mirar para nuestro partido y luego ya veremos... Si al final andamos mirando terceros puestos, cuartos, segundos... Al final lo que tenemos que hacer es ganar el partido del domingo, asegurar esa segunda posición y luego ya pensaremos en el rival que nos toque en esa fase de ascenso», concluyó.